Oroscopo: settimana splendida per il Leone, altalena di emozioni per i Pesci

Settimana segnata dall'inizio del moto retrogrado di Giove che guasta un po' la festa a tutti, ecco che però molti troveranno la motivazione per non vanificare gli entusiasmi di un'estate di ripresa e speranza...

Ariete

Tante piccole soddisfazioni questa settimana, piacevolezza, ma non sembra esserci una direzione portante, ed è proprio questo che Mercurio e Giove tentano di farvi capire, forse dovreste concentrarvi meglio su tante cose che vi rendono decisamente più centrati sia in amore che al lavoro. Serve un po' di progettualità e questa settimana sarà proprio quella che vi servirà a capire dove volete più concentrarvi al fine di rendere tutto migliore per voi e più intenso per i vostri sentimenti.

Toro

È una settimana in balia di eventi e vicissitudini che vi sottraggono spazio e che non sempre vi mettono nelle condizioni di gestire le cose come vorreste. I primi giorni della settimana sembrano un incubo in termini di scadenze e priorità alle quali non vorrete sottrarvi e che vi sottraggono all'amore, magari rimproverando al partner una serie di mancati appuntamenti o pochi stimoli che vi possano coinvolgere, con la Luna di giovedì potreste invece essere in famiglia coinvolti in tutta una serie di esigenze dei vostri cari che necessitano la vostra presenza.

Gemelli

È una settimana un po' nervosa ed agitata, sollecitata da movimenti planetari che vi mettono alla prova. La cosa che potrebbe sembrare più snervante è che avete gli occhi puntati addosso e che le aspettative su di voi potrebbero essere notevoli. Forse per reazione tenterete di fuggire e cercherete una serie di escamotage per ovviare ad una serie di faccende pratiche di cui non avete voglia di occuparvi, forse il partner vi chiederà maggiore partecipazione.

Cancro

La vostra tenerezza spesso si scontra con la realtà ed avendo nei vostri gradi una bellissima Venere che sembra dare il meglio di sè come aspettative per questa estate forse sarete un po' delusi da ciò che le stelle sembrano disegnare per voi, ovvero una serie di impegni imprevisti ed una libertà parziale, delle questioni familiari a cui dovrete accorrere e delle assenze da parte del partner che sembra un po' indeciso per adesso. Soprassedete e non prendete di petto le questioni generali, sopratutto nel weekend dove l'energia planetaria sembra un po' distonica, non preoccupatevi fate tutto con calma ed aspettate il vostro momento.

Leone

Bellissimo periodo per voi che accogliete ben tre astri tra cui il vostro nume tutelare il Sole. Vivrete una settimana splendida anche se Giove da metà settimana farà i capricci e vi costringerà a rimandare delle cose che volevate fare. Il cielo sembra stagliarsi però positivamente quando alla luna di fine settimana verrà dato il compito di darvi di nuovo una comprensione importante. È arrivato il momento di capire dove vi sentite trattenuti per potere evolvere verso il futuro che tanto desiderate.

Vergine

Mercurio e Giove questa settimana sembrano darvi contro e mettervi di fronte ad una rottura delle quiete da poco conquistata. Ecco che le vostre vicissitudini sembrano spostarsi su un piano di comprensione davvero più ampio che comporta però anche dei cambi di prospettiva verso i quali le stelle vi raccomandano di non essere chiusi poiché le incoerenze fanno parte del vivere e non dovrete impuntarvi su cose difficoltose che non vi danno il risultato che volete sia in amore che al lavoro campo in cui ancora un'altalena di eventi sembra mettere a dura prova la vostra stabilità.

Bilancia

Una settimana che vi porrà di fronte ad una riflessione davvero importante, mentre Venere sembra farvi sperare bene, Giove deciderà di mettervi davanti tutti i limiti reali delle vostre realtà. Non sarà semplice analizzare il tutto, poiché dovrete decidere se il lavoro che avete è veramente quello che volete, se le vostre relazioni o percezioni delle persone intorno a voi sono realmente esatte e se la persona che amate è davvero quella giusta. Cambierà molto per voi a partire da questa settimana e qualunque sia il percorso e le risposte che ne conseguiranno arriverete alla fine a prendere decisioni molto importanti.

Scorpione

I pianeti per voi assumono configurazioni davvero acute e vi mettono nelle condizioni di comprendere di cosa avete bisogno o cosa vi manca nel profondo. Il cielo vi vuole decisi e determinati, ed anche un po' ambiziosi nel volere di nuovo riconquistare delle vostre mete importanti che vi rendono fieri e consapevoli, ma dovrete vedervela con una serie di volontà altrui a volte avverse o con condizioni che per adesso non permetteranno un vero e proprio sviluppo delle aree che vorrete conquistare. Il lavoro non è e non deve essere un'arena di battaglia.

Sagittario

Proprio il vostro nume tutelare, Giove, inizia un moto retrogrado facendo si che le la vostra estate in generale subisca una battuta d'arresto. Ma niente paura, forti degli inizi positivi che fino ad adesso avete collezionato, è arrivato il momento di fare del vostro meglio per dirigere le vostre attenzioni verso qualcosa di davvero complesso e di temporeggiare approfittando dello stacco planetario che sopratutto inciderà al lavoro. Per il resto ci penserà una stupenda Luna a riaccendere gli entusiasmi entro il fine settimana.

Capricorno

Chi meglio di voi nello zodiaco sa perfettamente quando uscire di scena? Ecco infatti che questo vostro talento vi aiuterà a fare sì che per istinto prenderete tempo e non avvierete nulla di importante in questa settimana un po' pigra e fortemente segnata da una energia poco vitale poiché Giove diventa retrogrado e vi consiglia di stare fermi, avallando la vostra pigrizia di questo periodo in cui vi va di fare davvero poco. Ecco che le stelle però vi daranno ragione e con questo meccanismo metterete al sicuro voi stessi e tutto ciò a cui tenete.

Acquario

Sembrate resistere molto bene alla quadratura di Giove ed assecondare un periodo poco ordinato con la vostra forza di decisione. Il cielo è decisamente ostico per ora ma le uniche giornate in cui vi si segnala prudenza sono da giovedì a domenica, quando la retrogradazione di Giove inciderà in generale su tutto. Non esprimete giudizi e continuate a fare gli “invernali" in questa parentesi estiva fin troppo calda per i vostri gusti. Le pulsioni sconsiderate rimandiamole a dopo, intanto in amore piacevoli sogni che diventano realtà.

Pesci

Un'altalena di emozioni per voi questa settimana che proprio Giove uno dei vostri astri cardine, vi chiederà di contenere e di tenere a bada quanto più possibile per poi esplodere in un emozionante gioco affettivo a partire dal fine settimana. È arrivato il momento di essere tattici e di gestire al meglio la seduzione e l'esposizione dei sentimenti a cose e persone che non sono proprio dalla vostra parte. Cercate di essere protettivi nei confronti di voi stessi. Intanto, a parte questa parentesi, già più in là si vedono spiragli positivi, quindi propendete ad eclissarvi misteriosamente per poi fare un ingresso a sorpresa nel fine settimana.

