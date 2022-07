La Bilancia cerca la retta via: l'oroscopo di domani, 24 luglio

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 24 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Ovunque andrete, non temerete mai di fare brutte figure, per merito del sestile della Luna con Giove, anche perché vi circondate di gente in gamba. Non conoscete la risposta di ogni domanda che vi viene fatta? Improvvisate, lascerete tutti di stucco.

Toro. 21/4 – 20/5

Una giornata di puro relax è quello che vi serve. E se vi imbatterete in una situazione stressante, tenetevi alla larga senza preoccuparvi troppo. Un piccolo bilancio preventivo potrebbe aiutarvi, avendo in mente di spendere una bella somma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Possedete tutto quello che vi occorre per organizzare una perfetta domenica. Il sestile lunare con Giove e con Mercurio vi spiana la strada. Vi piace trascorrere il vostro tempo in grande stile? O preferite cose semplici? Non dovete che chiedere.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per non correre il rischio di passare un giorno festivo tutto in solitudine, siete bendisposti ad accettare musica sgradita e compagnia mediocre. Alla fine ciò che conta davvero è il risultato, e se lo scopo è stato raggiunto, nulla da rimproverarvi.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete la battuta pronta, grazie all’armonia Luna-Mercurio, e fate in modo che tutti si sentano ben accolti nella vostra comitiva di persone. Amici o parenti, sapete come gestire diverse esigenze, con grande ospitalità e tanto senso pratico.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il bivio non era segnalato e voi sbagliate strada? Non ve la prendete per un piccolo ritardo, fate dietrofront e rimettetevi sulla retta via... Un’altra volta non assumetevi la responsabilità di fare qualcosa di cui non siete perfettamente sicuri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Scelte importanti da fare o anche semplicemente stabilire in quale ristorante pranzare? Ebbene, l’indecisione sarà l’ultimo dei vostri problemi. Aprite la mente e non vi farete mai cogliere in fallo. Il trigono lunare vi avvantaggia in ogni campo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il timore di non fare bella figura, vi sentite piuttosto bloccati. Lasciate andare le paure e invitate chi volete o chi desiderate conoscere. Il partner potrebbe darvi una mano preziosa, se solo foste voi disponibili al confronto e al dialogo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La volontà non è alle stelle e forse non vi permette di puntare i piedi per poter scegliere voi il film da vedere in serata, ma pazienza! Potreste però pure accontentarvi, dato che l’obiettivo è trascorrere qualche ora in buona compagnia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Anche se vi siete affrettati per assistere allo spettacolo preferito, c’è il rischio che i posti siano terminati. Calma e... fate un’altra fila. A torto o a ragione, di solito vorreste sempre avere l’ultima parola. Ora però siete disposti a cedere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Animati dalla Luna in Gemelli, sapete come tener testa ad ogni discussione. Alla fine però, capirete che vincere a volte non è così divertente. Voi ci mettete tutta la verve creativa che possedete. Se poi il dolce non risulterà perfetto, pazienza!

Pesci. 20/2 – 20/3

Il problema potrebbe essere la superficialità di una relazione. Cercate di entrare in maggior intimità, approfittando del tempo libero domenicale. Fatti e parole dovrebbero seguire un’unica direzione. Non potete predicare bene e razzolare male!

