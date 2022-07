Atmosfera romantica e soffusa per il Toro: l'oroscopo di domani, 20 luglio

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 20 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie al senso di responsabilità del sestile della Luna con Saturno, non fuggirete di fronte ad alcune magagne apportate dalle sue bizze con Plutone e con il Sole. Nella relazione amorosa fate capire al partner che non volete affatto defilarvi, ma essere presenti.

Toro. 21/4 – 20/5

In serata l’astro notturno busserà alla vostra porta, regalandovi un’atmosfera romantica e soffusa. Non dovrete poi far altro che seguire il cuore. Ampliate i vostri interessi senza paura. Più cose imparate, e più ne potrete usare per ogni evenienza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se volete crearvi nuove amicizie, cominciate con il rompere il ghiaccio con una battuta di repertorio e poi, improvvisate, andando a braccio. Riportate l’attenzione verso un atteggiamento costruttivo. Nella coppia c’è tanto bisogno di dialogo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vorreste manipolare a vostro favore la situazione, ma a causa dell’opposizione del Sole con Plutone, state molto attenti alle possibili conseguenze. Nei piccoli conflitti e nelle discordie, è importante che ammettiate sinceramente anche i vostri errori.

Leone. 23/7 – 23/8

Prepararsi per le vacanze non è più un miraggio, considerando la Luna nel propulsivo Ariete. Certo, dovete ancora sistemare qualche cosuccia. Prima il dovere e poi il piacere, anche se vorreste fare esattamente l’opposto. Norme da seguire!

Vergine. 24/8 – 22/9

Difficile prendere una decisione su due piedi, specialmente se siete attratti ora dall’una ora dall’altra direzione. Vi occorre un consiglio? Ritagliatevi dei momenti di silenzio, per ricaricarvi, concentrarvi e organizzare le prossime mosse.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se non siete disposti a perdonare l’altro per una parola di troppo, non potrete pretendere comprensione in caso di una vostra défaillance. Affrontate di petto una questione alquanto spinosa. Si rivelerà, alla fine, solo un timore infondato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mercoledì senza infamia e senza lode, soprattutto se state cercando di non dare troppo nell’occhio e di mantenere le distanze. Ma a che pro? Mettetevi in gioco, anche se dovrete rischiare qualcosina. Se non date, non potete sperare di ricevere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dimostrerete agli altri che sapete cavarvela benissimo anche da soli. Divertimento assicurato in vostra compagnia, grazie al trigono lunare. Occasioni da cogliere al volo nel mondo lavorativo. Attendere vorrebbe dire lasciarsele sfuggire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Anche quando crederete di essere arrivati, l’opposizione del Sole con Plutone vi farà capire che si può sempre migliorare. Almeno... provateci! La quadratura Luna-Plutone vi rende abili nel trattare e nel rigirare la frittata a vostro vantaggio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un amico vi ringrazierà per l’atteggiamento leale nei suoi confronti. Gli ottimi rapporti lunari con Saturno sono un bel biglietto da visita. Potete assumervi una maggiore responsabilità. Un affare non facile potrebbe essere un bel campo di prova.

Pesci. 20/2 – 20/3

La vostra serata sarà riarmonizzata dalla Luna in transito nell’amico Toro. Organizzate una bella rimpatriata per rinsaldare i rapporti. L’attenzione a dettagli e piccole cose fanno la differenza in un mondo così veloce e ipertecnologico.

© Riproduzio

© Riproduzione riservata