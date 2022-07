Nuovi stimoli per il Sagittario: l'oroscopo di domani, 15 luglio

L'oroscopo Barbanera di domani, venerdì 15 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Alcune difficoltà si sciolgono come neve al sole, per merito del sestile lunare. Vi meritate un grazie per ciò che avete fatto con generosità. Con il dialogo e il trascorrere più tempo insieme, ricucirete un rapporto che si era lasciato andare.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ostinazione della quadratura Luna-Urano non vi permette di aggiustare il tiro. Abbandonate un pizzico di orgoglio, ne gioverete molto! Prima di scegliere una strada in salita, siate consapevoli della sfacchinata che state per compiere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con il vento in poppa dell’armonia lunare e l’inizio delle vostre ferie, potrete finalmente mollare gli ormeggi e navigare in acque trasparenti. Godetevi un sano relax al riparo dallo stress, e più che altro guidate la mente verso pensieri luminosi.

Cancro. 22/6 – 22/7

I cambiamenti in questo periodo vi rimangono alquanto ostici, e quando il partner vuole rinnovare l’arredamento... non saltate affatto di gioia. La vostra memoria, con Mercurio che gioca per voi, è ottima. Tuttavia un post-it in più non guasta.

Leone. 23/7 – 23/8

Gli amici, quelli veri, e i contatti sociali sono essenziali per voi ora più che mai. Per tale motivo siete disposti anche a trattare amabilmente. Invece di rimanere lunghe ore sui social, invitate delle vecchie conoscenze per una sana rimpatriata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dovendo fare da giudici in una contesa, meglio un atteggiamento diplomatico: non sbilanciatevi troppo nel propendere per l’uno o per l’altro. Per migliorare l’umore, fate una salutare passeggiata fra gli alberi nelle ore più fresche della giornata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Seguite le intuizioni apportate dalla Luna in Acquario, senza farvi prendere da dubbi e incertezze. Quello che conta alla fine è il risultato. È vero che “il fine giustifica i mezzi”, ma voi volete seguire il vostro ideale. Niente giri di parole.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete bisogno di continue conferme, ma la dolce metà potrebbe non gradire troppo. Assicuratevi di non essere esageratamente possessivi o gelosi. Non vi fidate a fondo di un vostro delegato e volete fare tutto da soli. Che fatica alla fine, però!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La noia è solo un ricordo, con il sestile lunare in Acquario. Nuovi stimoli che vi portano a sfidare voi stessi in una giostra verso la perfezione. Pur dovendo stare in coda per qualche tempo, avete nascosto un asso nella manica: un ottimo romanzo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non perdete di vista gli obiettivi più importanti che volete raggiungere, valutando anche quali sono le vostre reali e concrete possibilità. Verificate la fondatezza di una voce, prima di arrivare a conclusioni affrettate. Bilanci da sistemare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Usate al meglio lo spirito d’indipendenza dato dal contrasto Luna-Urano per cambiare una situazione che non vi va a genio, mettendoci anche un po’ di ostinazione. “Chi la dura la vince”, e di sicuro non avete alcuna intenzione di farvi mettere i piedi in testa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Abbandonate ogni pregiudizio dovendo fare un’interessante conoscenza. L’apparenza spesso inganna. Predisponete l’animo con tranquillità. Scegliete, se voler passare una serata solitaria davanti alla TV, piuttosto che in allegra compagnia.

