È morto Tony Binarelli, il mago della tv degli anni '80 e '90

È morto Tony Binarelli, il mago della tv dagli anni ‘80 e ‘90. Si è spento a 81 anni all’ospedale Pertini di Roma in seguito a una lunga malattia.

Tony Binarelli, pseudonimo di Antonio Binarelli, era nato a Roma il 16 settembre 1940. Con la sua magia ha impreziosito i programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo fino a presenziare a Buona Domenica dal 1991 al 1995. In televisione ha anche recitato nella parte di se stesso nelle du e puntate dello sceneggiato Rai del 1972 «Serata al Gatto Nero». Numerose le ospitate in Rai e Mediaset e le performance dal vivo in giro per l’Italia.

© Riproduzione riservata