La grande abilità organizzativa del Cancro: l'oroscopo di oggi, domenica 10 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 10 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Partirete con il piede giusto, considerata la Luna nel saggio Sagittario. Prenderete giuste decisioni dopo aver sentito i pareri dei membri della vostra famiglia. Una volta stabilita la meta, non fatevi prendere da strani dubbi, ma guidate nella direzione prescelta.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie al sestile del Sole con Urano, potete guadagnare qualcosa in più e quasi in maniera inaspettata, così da potervi permettere una bella vacanza. Dedicate un po’ del vostro tempo libero domenicale allo sport all’aria aperta: l’umore migliorerà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per colpa di una battuta poco felice, potreste rischiare di rovinarvi la giornata. Occhio all’opposizione lunare! Non fatevi sopraffare. Esagerare proprio quando il partner vi richiede massima obiettività e senso del giudizio, che errore!

Cancro. 22/6 – 22/7

Sfruttate la grande abilità organizzativa apportata dagli ottimi rapporti del Sole con Urano, per curare ogni dettaglio della festa per il vostro compleanno. Potete dare sfogo al vostro estro creativo anche dietro i fornelli. I familiari ve ne saranno grati.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la perfetta sintonia lunare, il divertimento in vostra compagnia è assicurato. A meno che voi non vogliate prendere il sole... in silenzio. Siate magnanimi, e fate un po’ di spazio anche a chi magari è arrivato giusto all’ultimo minuto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per via della dissonanza della Luna in Sagittario, potreste scontrarvi con qualcuno più testardo di voi. Dargliela vinta però... non sia mai! Nel rapporto di coppia, provate anche a calarvi nei panni dell’altro ogni tanto, e a evitare critiche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il transito lunare in Sagittario rinnova il vostro entusiasmo che si era sopito. Bando a una domenica in pantofole, è proprio ora di uscire! Non pretendete la “Luna” dagli altri. Mettetevi in gioco al cento per cento, e non ve ne pentirete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Immaginazione, creatività e volontà saranno le vostre armi migliori per combattere le avversità di Saturno, che tra l’altro scompariranno presto. In un incontro galante, non cercate di apparire diversi da quelli che siete. L’altro se ne accorgerebbe.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La schiettezza sarà amplificata dalla presenza della Luna nel vostro segno. Verrete chiamati a giudicare con imparzialità una situazione delicata. Avete in mente un bel viaggetto all’estero? Un’organizzazione metodica è d’obbligo in certi casi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Stamattina la capacità di coinvolgere gli altri e di portare alla fin fine acqua al vostro mulino è eccellente, per merito del sestile lunare con Plutone. Tutti propendono per la vostra idea. Sarà forse perché sapete essere convincenti? Non vantatevi troppo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Al risveglio rimanete sulle vostre senza lasciarvi andare particolarmente, per via della quadratura della Luna con Saturno. Apritevi senza paura! Il passaggio dell’astro notturno verso il Sagittario sarà un vero balsamo risanatore in ogni situazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Approfittate di un ultimo regalino mattutino che la Luna in Scorpione in trigono con Nettuno vuole farvi, prima di proseguire per la sua strada. La vostra fantasia è alle stelle, e potete realizzare molte cose con un bel tocco di originalità in più.

