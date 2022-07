Oroscopo della settimana, arriva la Luna piena: Gemelli pronti a rischiare sul lavoro

Settimana con una stupenda Luna piena in Capricorno, riflessiva e portatrice di verità sentimentali, un potentissimo Nettuno che distribuirà miraggi ed attenzioni ai dodici, fate buon uso di questa settimana piena di ispirazioni e di verità...

Ariete

Incalzati dalle correnti planetarie tutte femminili ecco che l'estate procede con l'appoggio di una stupenda luna che mercoledì impreziosirà il vostro cielo, e l'appoggio di una bellissima Venere che vi sosterrà e porterà avanti il vostro sentimento in maniera piena e fluente, al netto delle dissonanze di Nettuno che vi chiede se state investendo bene, il cielo si dispone per voi in maniera coraggiosa e fluente, abbandonatevi a questo flusso sentimentale senza chiedervi troppo il perché, anche a livello comunicativo e personale cercate di abbracciare gli eventi che non mancheranno di stupirvi anche al lavoro dove non servono troppo le previsioni razionali...

Toro

Scorre lenta e pigra questa settimana come se foste in panchina, e voi non troppo desiderosi di sgambettare, a volte vi sentite trascurati in amore ma sarà l'ispirazione della Luna di giovedì che dopo aver brillato vi verrà a bussare per darvi stimoli ed accelerazioni inaspettate, se un vostro rapporto sentimentale traballa o lo sentite poco incline alla continuità sarebbe il caso di giovedì di parlarne e di prendere posizione, mentre al lavoro tutto un po' langue progettate qualcosa di divertente per quest'estate magari contemplando di muovervi un po' di più...

Gemelli

La bella Venere ancora non schioda dai vostri gradi allietandovi e portandovi novità e benessere, come una cura di bellezza e di affetto che vi rende migliori e vi fa sentire protetti, ma non sarà solo frivola e ridanciana, poiché la sua importantissima connessione a Saturno vi stimolerà moltissimo facendovi elucubrare profondamente in materia di affetti e di relazioni, magari programmando il futuro a lungo termine e decidendo per voi la strada necessaria per essere percorsa in maniera costruttiva mano nella mano con il partner, intanto al lavoro qualche proposta che si sposterà a settembre sembra solleticarvi a rischiare...

Cancro

Illuminati dall'energia solare e corroborati dalla velocità mentale di Mercurio è sicuramente un periodo che vi rinfranca, ma senza particolarmente aspettare una serie di svolte troppo determinanti in amore, dimensione che vorreste staticizzare e un po' preservare senza distogliere l' attenzione dalle abitudini e dalla vostra amata routine, la Luna in opposzione a metà settimana però vorrà farvi notare quanto i limiti di comunicazione e reazione tra voi ed il partner potrebbero essere determinanti, il cielo vi fa sentire dunque in crisi, ma non per molto forse misurare le condizioni un po' più estreme nel vostro rapporto vi farà bene per il futuro...

Leone

Una settimana che grazie a Venere sarà placida e desiderosa di dividere in due tutte le esperienze di coppia e famiglia, ma anche rispetto al lavoro dove sentirete la voglia di condividere un progetto con qualcuno e fare squadra verso un obbiettivo comune, è arrivato il momento di non sentirsi più in difesa, ma pronti a condividere con il branco, sabato Mercurio dai piedi alati sarà vostro ospite dandovi moltissimi stimoli ed accendendo idee e fantasie che sembrerebbero portarvi a viaggiare con la mente, ma anche con la voglia pratica di muoversi di più anche solo per pochi giorni...

Vergine

Piccole magie per voi questa settimana, dei rimbalzi di luce e di messaggi che i pianeti in zona uscente dai confini di alcuni segni per muoversi in altri vi portano all' ultimo minuto, consapevolezze fulminee ed intuizioni utili che sembrano darvi gioia e pienezza, chiarezza e ridarvi la vibrazione esatta di sentimenti importanti che saranno una misurazione utile e preziosa nella valutazione dei piani di azione, sfruttate bene questi momenti durante la settimana sarà sempre Mercurio il vostro pianeta talismano a darvi l'input necessario per accedere ad un intero sistema di pensieri e di emozioni, per molti di voi potrebbe languire un ricordo nella vostra memoria, a voi farne un tesoro o meno...

Bilancia

La Luna di mercoledì sarà in quadratura ma non sembra affatto nefasta visto che vi porta delle novità che verranno poi armonizzate dalla bella Venere che potrebbe addirittura tramutare in vantaggio un imprevisto, ma è sul piano familiare che le novità interverranno ridando assetti diversi e nuovi a tutta una serie di pratiche complesse che finalmente siete sempre più vicini nel dipanare grazie anche all' assist di un amico che vi ha consegnato i mezzi o solo il coraggio per affrontare problemi a lungo rimandati, è arrivato il momento di gestire nuove dimensioni con coraggio e senso creativo, le stelle gettano insomma le basi di cambiamenti a lungo termine che investiranno le vostre vite cambiandole per sempre, cavalcate l'onda e create un capolavoro!

Scorpione

Le prove planetarie non sono finite ma in questo momento di sfida alla resistenza ecco che qualche aiuto ci sarà, a parte novità che vi daranno consapevolezze e misura di quanto le vostre possibilità potranno fronteggiare tutto, il vostro cielo brilla di fuoco e passione e vi immerge in un curioso mondo sociale in cui avere a che fare con persone nuove e creative sarà la novità del momento vi si raccomanda semplicemente di non reagire immediatamente e di lasciare lo spazio di espressione giusto che vi confermerà la vostra posizione rispetto a tutti, in fondo a volte non c'è bisogno di fare molto per capire come funzionano certe situazioni, lavorativamente mantenete i nervi saldi e vedrete che tutto andrà a posto, passioni passeggere...

Sagittario

La Luna di questo mercoledì sembra accendervi e darvi una mano anche solo per contrastare i dispetti di Venere ancora in opposizione, il cielo si presenta movimentato e valido per voi, pieno di grandi prove da affrontare in una settimana in cui lavoro e programmazione sembrano darvi risalto, ma non senza crearvi dei problemi di misura e di condizione che dovrà sempre essere mediata e misurata, il cielo vi rende dinamici e con grande voglia di fare, mentre Mercurio da si renderà da sabato vostro amico e vi suggerirà di fuggire un attimo o di affiancarvi una spalla o un amico che vi faciliteranno molto le cose, per adesso evitate di discutere con il partner...

Capricorno

Ultimi delicati e morbidi aspetti prima di passaggi planetari che vi escludono stagionalmente da una serie di dinamiche, la Luna si rende piena nei vostri gradi e sembra darvi il barlume necessario per accendere in voi una grande consapevolezza e rendervi più forti e meglio armonici con il partner, sfruttate bene questi aspetti tra l' altro Venere strizza l' occhio, e vi rende magnifici, l' unica raccomandazione è quella di non filosofeggiare troppo e di rendervi empatici e pieni di forza e coraggio affettivo, di esternare i vostri sentimenti e di tesaurizzare affetti e persone che vi rendono speciali e vi fanno sentire forti di amore e mai soli nella vita...

Acquario

Una settimana felice, la Luna dopo aver dato il massimo in Capricorno si riposa nei vostri gradi e vi rende sereni ed in armonia con uno stupendo trigono a Venere che finalmente vi porta la dolcezza che volevate, e che sentivate, il cielo brilla in maniera molto brillante per voi e si centra sulla natura dei legami affettivi che sembrano darvi di nuovo gioia e vi fanno sentire distanti le vicissitudini pratiche che tanto vi hanno affaticato , saranno le relazioni d' amore ed amicali a darvi gioia e a farvi riscoprire un benessere da troppo tempo perso di vista, si sa del resto che l' estate non è la vostra stagione preferita, ma anche durante questa estate sorprenderete tutti con mondanità inaspettate e con romantiche storie d'amore...

Pesci

Come al solito i più magici dello zodiaco siete voi, un potentissimo Nettuno creerà per voi magia pura e vi farà sentire al meglio delle vostre possibilità, seduttivi più che mai avrete modo di controllare una serie di pensieri e percezioni, fidatevi bene delle vostre sensazioni che mai come in questo periodo saranno così intense e piene di grande empatia, il successo in amore è assicurato ed una tensione sotterranea potrebbe divenire una coinvolgente storia d' amore che vi fa sentire davvero bene, e che vi gratifica, non aspettatevi subito una rivoluzione plateale ma coltivate in segreto la bellezza di un coinvolgimento ed una passione che sembrano on avere limiti come se creassero una realtà parallela di cui voi soltanto siete padroni...

