I piccoli passi falsi del Toro: l'oroscopo di oggi, 8 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 8 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se avete dimenticato di restituire un libro a un vostro amico, potete rimediare invitandolo a cena. E vi farete ben presto perdonare. Non lasciate che il timore freni l’esibizione di fronte a una platea di persone. Fate un respiro profondo.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se a causa di un malaugurato investimento avete perso qualcosina per via dell’opposizione lunare a Marte, non vi abbattete facilmente. Una piccola défaillance o un passo falso che avete commesso non pregiudica tutto il resto del lavoro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le soluzioni a un piccolo problema sono praticamente a portata di mano, ma voi non avete proprio la benché minima intenzione di cedere le armi. Vi sembra un ricatto bello e buono? Magari dall’altra parte è soltanto una richiesta e nulla di più.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con l’idilliaca amicizia tra la Luna e Mercurio, vi sentite alquanto fascinosi, ma se siete un po’ troppo sopra le righe, qualcuno ve lo farà notare. Volete far colpo su una persona in particolare? Evitate in assoluto di flirtare con qualcun altro.

Leone. 23/7 – 23/8

La stima che gli altri hanno nei vostri confronti potrebbe non bastarvi. Avete bisogno di continue conferme per via dell’ostilità lunare. Un atteggiamento poco rispettoso vi viene rimproverato da un collega o un amico. Chiedete scusa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Evitate di passare troppo tempo sui social, o il vostro partner potrebbe ribellarsi di sicuro, e forse potrebbe non avere tutti i torti! Ricettivi e nervosi, vi agitate per un nonnulla. L’arrivo del weekend potrebbe fare al caso vostro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Davvero vorreste vendicarvi malamente per un torto subito? Non ascoltate le angherie della Luna in partenza da casa vostra nei confronti di Plutone. Non abbandonatevi alla collera: dimostrate grande maturità e stile. Chiudete un occhio, per stavolta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Scelte imprudenti per colpa dell’opposizione lunare a Marte, o era semplicemente tutto calcolato come suggerito dal trigono con lo scaltro Mercurio? Coglierete in fallo qualcuno che voleva provare a fare il furbo con voi. Ma per chi vi ha preso?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il successo “reale” può attendere. Per adesso vi accontentate anche di qualche like in più sui social. Poi vi rifarete con gli interessi, però! Nella coppia non sempre è facile esternare le proprie emozioni e sensazioni. Ma è vitale provarci.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La quadratura della Luna con quel burbero di un Plutone sarà ben presto mitigata dal transito del satellite terrestre nell’intimo Scorpione. Dato che l’ostinazione non si è rivelata una buona strategia, sarete finalmente disposti a cambiarla?

Acquario. 21/1 – 19/2

Vivrete stati d’animo alterni, a causa della disarmonia lunare. Da una parte c’è il desiderio di mettervi in mostra, dall’altra la paura di critiche. Per chi è in cerca di una nuova occupazione, l’ansia è da bandire, specialmente a un colloquio.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’arrivo della Luna nell’amico Scorpione vi rimette in sesto in un battibaleno. Tirate fuori il meglio di voi, senza lasciarvi impensierire. Tirate fuori un bel sogno dal cassetto. È il momento per darvi da fare per realizzarlo velocemente.

