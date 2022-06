Per il Sagittario arrivano le ferie: l'oroscopo di domani, venerdì primo luglio

L'oroscopo Barbanera di domani, primo luglio.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Leone vi spinge a giocare a carte scoperte, anche laddove magari eravate bloccati da qualche timore nascosto e inconfessato. Il trigono lunare con Giove vi fa sentire fortunati. Occhio a non fare il passo più lungo della gamba.

Toro. 21/4 – 20/5

Scontrosità fra le quattro mura domestiche, per colpa della disarmonia lunare? Meglio cambiare aria per un po’ e uscire a fare quattro passi. L’energia dedicata agli affari potrebbe non essere giustamente ricompensata. Ma la gratificazione c’è.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Venere in questo periodo vi fa brillare di luce propria. Non sprecate le opportunità che vi capiteranno. Potreste fare nuove e interessanti conoscenze. Un legame affettivo vi riconnette alla vostra parte più profonda. Vi sentite grandemente ispirati.

Cancro. 22/6 – 22/7

A volte per guadagnare qualcosa dovete essere disposti a rinunciare a qualcos’altro. È difficile lasciar andare, anche se solo momentaneamente. Se il vostro compleanno si avvicina, cominciate con il pensare ai dettagli per la festa da organizzare.

Leone. 23/7 – 23/8

Luglio debutta alla grande per quelli del vostro segno, grazie alla sintonia della Luna, appena giunta a farvi visita, con Giove e con Venere. Vi circonderete di persone che condividono i vostri stessi ideali. Gestirete un team senza difficoltà.

Vergine. 24/8 – 22/9

I vantaggi di alcune scelte non sono particolarmente evidenti, almeno per ora. Dovrete forse aspettare un po’ per avere delle rassicurazioni. Rivalità e inimicizie rischiano di portarvi via energie preziose. Cercate di appianare ogni conflitto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’influenza della Luna in Leone vi induce a non esitare mai. Se siete liberi professionisti, potete ben sperare di concludere ottimi contratti. Esternate le vostre emozioni e i sentimenti in ogni occasione. La dolce metà ve ne sarà molto grata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete preoccupati per la vostra reputazione, ma prima di dare in escandescenze per una diceria che vi riguarda contate sempre fino a dieci...

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le ferie finalmente non sono un miraggio e potete tranquillamente fare i bagagli, con l’appoggio prezioso della Luna in un segno di Fuoco. Vi basta un bel sorriso, per fare in modo che le vostre richieste siamo subito accolte con assenso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La ricerca di un documento importante vi farà perdere un po’ di tempo. La prossima volta baderete bene a conservare con ordine le vostre carte. Piccole incomprensioni con il partner da risolvere con tatto e savoir-faire. Siate superiori, una tantum.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nella coppia vivrete momenti di alti e bassi, per via dell’opposizione lunare. Meglio non legarsela al dito, per nessuna questione di poco conto. Le energie psichiche sono più che buone in questo periodo e potete assumervi altre responsabilità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anche se per oggi resterete un po’ indietro, non preoccupatevi. Riuscirete a recuperare con la concentrazione. Evitate ogni traccia di invidia. Prendetevi senza rimorso una piccola pausa dal lavoro, e potrete ripartire poi con una bella rincorsa.

