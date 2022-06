Per il Leone arrivano le emozioni: l'oroscopo di domani, 30 giugno

L'oroscopo Barbanera di domani, giovedì 30 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Aria di bufera in casa? Come un disco rotto, incantato nello stesso punto, vi cantano il solito ritornello rivangando i vecchi errori. Che barba! Finale del mese nervoso. Rassicurazioni e incoraggiamenti dai vostri cari risultano non pervenuti.

Toro. 21/4 – 20/5

Atmosfera tranquilla, con amici e familiari che fanno corona intorno a voi, pronti a raccogliere confidenze, a sostenervi nelle nuove imprese. Le vostre fantasie non cadono nel vuoto: avete la forza e l’ambiente giusto per trasformarle in realtà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Capita di rado di poter alzare la soglia dei desideri e di ricevere risposte appaganti. A voi può succedere, e la cosa può avere effetti sorprendenti. Un giovedì creativo e produttivo. Ne approfitterete per formulare dei progetti e risolvere i problemi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna nel vostro segno, incubatrice di speranze e propositi costruttivi. Non guardate ciò che vi lasciate alle spalle, ma volgete gli occhi al futuro. Procedete concedendo la parola all’intuito, seguendo con sicurezza le vostre personali inclinazioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Ultimo giorno del mese meditativo. Una buona occasione per affrontare con tranquillità e coraggio i vostri sentimenti, e per prendere atto di alcune verità. Sul vostro schermo personale va in onda un film nostalgico che vi intenerisce il cuore. Emozioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Serenità e buonumore. Fantasia e senso pratico ben coniugati garantiscono l’intraprendenza necessaria per portare avanti le vostre iniziative. Assecondate i vostri sogni e permettetevi di pensare in chiave possibilista. Ambizioni da inseguire.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un grande punto di domanda campeggia da qualche giorno nel vostro cielo. Le risposte arriveranno: date loro il tempo di affiorare alla coscienza. Reazioni un po’ eccessive a un lieve calo di immagine. Piccole ombre in un panorama per lo più positivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Cancro preannuncia una giornata indimenticabile. Avete intuito, trovate soluzioni impensabili e accettate con disinvoltura i cambiamenti. Buone notizie relative alla casa o a familiari che vivono lontano. Ascoltate le suggestioni dell’animo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Piacevoli quanto inattese novità in ambito professionale: non perdete tempo a stupirvi e coglietene appieno i vantaggi, specie quelli economici. Nutrite la vostra anima con la bellezza. La magia di un tramonto, un’opera d’arte, un film d’autore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna ancora in Cancro punta i riflettori sugli affetti. In famiglia e nella coppia l’armonia non è una certezza, ma una faticosa conquista. Screzi, spese esagerate e musi lunghi sono il risultato della complicata equazione lavoro-amore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Poca infamia e poca lode in questo finale di giugno. Un giovedì essenzialmente dedicato agli impegni di routine, alle pulizie, casalingo e sonnacchioso. Occuparvi delle piccole cose, senza gravarvi di grandi incombenze, può avere un effetto terapeutico.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il sipario del mese cala sulla Luna in Cancro, la quale promette un’immersione in un oceano di tenerezza e di belle gradite sorprese. È il momento giusto per ricucire l’intesa con il partner, coccolarvi come se non ci fosse un domani.

