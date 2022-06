Oroscopo, giorni di confusione e tensioni: ecco come reagiscono i 12 segni

Qualche variazione sul cielo di questo periodo: vi siete chiesti perché è un periodo un po' confuso come se tutto risultasse nebuloso e vanificante? La responsabilità è del moto retrogrado di Nettuno che rincara il bisogno emotivo di sentirsi al sicuro e forte d'affetti e del proprio territorio della Luna nuova in Cancro, il bisogno di guarire da ferite e stanchezze emotive e di ricominciare suggerito da Chirone in Ariete. Mentre i pianeti da metà luglio si preparano ad una grande opposizione a Plutone, come superare questi transiti senza che i dodici segni arrivino con i nervi a pezzi? Qualche suggerimento arriva dalle stelle.

Ariete

Non sembra che ci sia una reale fonte di problemi per voi piuttosto che un momento di diffusa difficoltà su vari piani, vi sentite a volte mancare il terreno sotto i piedi e sopratutto una sensazione di stanchezza che non vi abbandona. Per voi la nuova nascita di una potentissima Luna in Cancro sarà una sfida a voler vivere a tutti i costi e sorridere dei guai come non avete fatto mai, e pensare che domani sarà sempre meglio.Vasco Rossi docet...

Toro

Questo momento planetario è segnato da una necessità di essere coerenti e concreti, soprattutto al lavoro e negli affetti, è come se vi contraddiceste tra azione e risultato. Forse credere di aver operato bene non basta, analizzare cause che inevitabilmente vi portano a fare sempre gli stessi errori è la chiave fondamentale per non ripeterli, partite da voi stessi. Ma non siate troppo ampi, poiché è meglio concentrarsi su risultati immediati. Anche li la Luna nuova in Cancro non vi deve fare cadere in errore, non affidatevi troppo agli sviluppi del momento e non create aspettative dove il terreno non è solido per costruire.

Gemelli

Una buona media per voi tra le confusioni di Nettuno e le chiarezze furbe di Mercurio, ed una Luna che vi chiede semplicemente di essere più oggettivi al lavoro e di non prendere per eterne le proposte che vi verranno fatte in questo periodo. Il che Chirone ricorda non è neanche da prendere con troppa relatività, poiché se è vero che siete da spot in generale è pur vero che una proiezione più concreta per il futuro sarebbe opportuna, anche se non è questo il periodo. In amore a fasi alterne, un po' felici in coppia, un po' soli, o almeno con questa sensazione...

Cancro

Il cielo si magnifica per voi, anche se tra la vostra Dea Luna che risorge nei vostri gradi e le onde dell'anima di Nettuno la fluttuazione emotiva è proprio alle stelle. Cercate semplicemente di non farvi travolgere, ma è il momento migliore per vedere e per vedervi, ed anche per tentare di spiegare a chi vi ama di cosa soffrite e come vi si può aiutare a superare insicurezze ed in certezze varie. I nuovi amori sbocceranno, ma le stelle vi consigliano di non prendere troppo sul serio le cose su cui è necessario un lungo periodo di prova, vale anche per il lavoro.

Leone

Con questo caos tutto acquatico e con la Luna che si compie nuova nel vostro dodicesimo campo ideale, per un attimo avrete la sensazione che tutto vi scivoli di mano. Brevi le fughe d'amore e molti doveri e pensieri a cui far fronte. Intanto potrebbe essere difficile per voi avere a che fare con gli altri, poiché probabilmente le cose viaggiano verso una direzione che non vi piace molto e vorreste fare di tutto per farvi ascoltare. Fate in modo di dire la vostra ma lasciate che le cose si compino per come è meglio che vadano, se amate le persone intorno a voi lasciate pure i margini di sbaglio. Sarà un po' più complicato al lavoro.

Vergine

A voi tocca anche la quadratura di Mercurio, quindi sarà un po' più complicato del solito capire partner e colleghi. Sono mesi in cui le relazioni in generale subiscono forti stress, ma attenzione avete tutti i mezzi a disposizione per riuscire a compiere quell'operazione di contenimento che vi preserva e vi conserva per tempi migliori in cui sarà più congeniale agire. Assieme a Gemelli ed Acquario siete i più versatili nel superare queste tensioni usando doti di mediazioni risolutrici e relativizzando un po' tutto a suon di logica. In amore evitate le tensioni.

Bilancia

C'è un forte bisogno di riprendervi bellezza ed amore, come se ne foste affamati consapevoli che vi siete sentiti un po' derubati di tempo e di attenzioni da parte del partner. Anche se le vostre considerazioni a volte potrebbero essere un po' troppo rigide e non tenere conto della visione dei vostri errori, ecco che le configurazioni planetarie complicatissime di questo periodo vi mettono in contatto con una parte venusiana di voi stessi che a lungo avete trascurato. È il momento di riprendersi e di essere un po' più narcisi, anche un po' classisti se volete nei confronti di vecchi rapporti che non vi hanno mai soddisfatto.

Scorpione

Le complicatissime trame dei pianeti per adesso vi vogliono centrati su problemi lavorativi che obliterano non poco la vostra libertà d'azione. Mentre il cielo vi rende più nervosi e vi prepara ad affrontare l'opposizione di Marte, le stelle vi consigliano di distendervi un po' e di evitare di scaraventare nervosismo verso persone che non sono fonte di problemi. La Luna in questa sua rinascita vi sarà amica, ma per sfruttarla occorrerà molta lucidità, un senso critico che parte da voi stessi, e poi arriva alla soluzione dei problemi, è l'estate dei conti e dei risultati.

Sagittario

Le configurazioni planetarie non vi colpiscono direttamente, ma sicuramente non è il caso di utilizzare una delle vostre caratteristiche principali, ovvero l'istinto. Sono molte le direzioni, infatti, che promettono ma non tutte manterranno. Soprattutto al lavoro non commettete l'errore di sentirvi arrivati, poiché momentanei cambiamenti non costituiranno delle oggettive migliorie, per questo ci sarà spazio più in là a Giove piacendo. Mentre in famiglia saggiare limiti e compromessi con le persone con cui vivete sarà una bella sfida.

Capricorno

Non crucciatevi se proprio al rinascita della Luna vi dà contro, dall'opposto Cancro e voi sembrate sentirvi esclusi o non capiti dai vostri affetti o dalle condizioni lavorative. È il momento di fare analisi dentro di voi e di rivedere tutto ciò che sembrava certo, anche partendo dal presupposto che le persone intorno a voi non sempre si pongono in maniera ottimale. Le stelle vi consigliano ascolto ed incameramento delle consapevolezze, acquisite i punti di vista altrui e non reagite sul momento, aspettate piuttosto i tempi congeniali per agire.

Acquario

Come i Gemelli e la Vergine risultate tra i più attrezzati a glissare elegantemente questo periodo non semplice, vi verrà in soccorso la vostra glaciale lucidità che all'occorrenza vi salva dai calori accesi di persone che sopportate poco e che vi deludono in termini di affidabilità. Siete proverbiali maestri della fuga, utilizzate questa qualità, combattete però l'ansia di questo periodo, rischiate infatti per le trame planetarie complesse di dare troppa importanza ad alcune cose e o persone e di sottovalutare l'importanza affettiva di altre.

Pesci

Tutta questa percettività così allargata vi confonde non poco, giacché siete per natura i "senza pelle" dello zodiaco ecco che le cose si potrebbero fare complicate. Se normalmente è un mare di emozioni che vi investe, questa luna in combutta con Nettuno sembra scatenare in voi il diluvio universale. Se vi fa piacere, nessuna delle sensazioni che avete risulterà più in là fallace, ma le stelle vi consigliano di non essere frettolosi e di non agire in base alle emozioni. Aspettate che siano gli altri a fare una mossa e non fremete di impazienza vedrete che le cose soprattutto in amore vadano al ritmo ed al tempo degli altri e non al vostro e tutto andrà per il meglio.

