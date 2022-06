Al Cancro batte il cuore: l'oroscopo di oggi, martedì 28 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 28 giugno.

Ariete 21/03 - 20/4

La Luna in sestile a Marte preannuncia una mattina entusiasmante e vivace. Sensazioni e sentimenti intensi da esprimere appieno, trasformandoli in risorse. Organizzate una gita in qualche città d’arte, potete ricevere o inoltrare inviti. Divertimento garantito.

Toro. 21/4 – 20/5

Sfruttando l’innato buonsenso, in materia di economia vi terrete al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudete i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mettete all’angolo la malinconia e preparatevi a vivere intriganti sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l’umore. I nodi non si sciolgono su due piedi, ma una rinnovata fiducia può rivestire tutto di una luce diversa.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna, depositaria delle vostre emozioni, si fa sfuggente ed elusiva: senza motivi apparenti, avvertite un turbamento nel cuore che però svanirà presto. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Date spazio al relax, a letture di spessore.

Leone. 23/7 – 23/8

Disposizione d’animo spensierata e leggera. Successo in società, affari a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggini affettuosi. Per qualcuno potrà esserci una lieta novella. Un amore torna dal passato per diventare un dolce presente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Situazioni che si bloccano o trasformazioni repentine: il passaggio della Luna dai Gemelli al Cancro vi mette in subbuglio il cuore e la testa fuori gioco. Che caos! Preoccupazioni lavorative interferiscono sul rapporto sentimentale. Almeno oggi lasciate fuori i problemi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mostrando al mondo le vostre qualità, diplomazia e flessibilità non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. L’amore oggi non è una pena, ma una gioia del cuore, da vivere con spensieratezza senza pensare al domani.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non trascurate i rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici e concilianti, per non suscitare gelosie e rivalità. Occhio! Perfezionismo e capacità organizzativa troveranno soluzioni rapide a piccoli problemi pratici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna avversa a Nettuno qualche ostacolo o delusione appaiono inevitabili. Viaggi, comunicazioni e affetti sono i settori presi di mira. Attingete a piene mani alla vostra riserva di positività per superare un momento di stasi. Coraggio!

Capricorno. 22/12 – 20/1

La carriera richiede attenzione: qualcosa non gira nel solito modo o forse siete distratti, troppo svagati. Un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedicate più cure a voi stessi. Ultimamente avete trascurato le vostre esigenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata da trascorrere in ottimismo e allegria. Nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore, passione e romanticismo preannunciano confetti. Eventi culturali, allegre riunioni con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgete al piacere di stupire a tutti i costi, gettando ombre sulla vostra immagine. Irrequieti, tra passioni che ritornano e il timore di abbandonare le sicurezze per qualcosa di vago. Gelosie.

