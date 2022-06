Oroscopo, cosa cambia con la Luna in Sagittario: per i Pesci emozioni e sorprese

Ecco le previsioni specifiche della Luna in Sagittario, la luna delle fragole, e di un istinto che si tinge di rosso furore, ma che si diluisce con la quadratura di Nettuno, moti di spirito e slanci che in taluni casi saranno fortunati e risolutivi, in altri trattenuti. Vediamo i dodici segni come se la caveranno sotto questa Luna…

Ariete

In stupendo aspetto di trigono ecco a voi la sensazione piena che non solo siete ripartiti, ma che vi sentite anche più liberi e passionali più del solito, addio ai limiti e alle barriere che vi separavano dagli altri, ora gli amori sono dichiarati e le passioni possibili, viveteli in perfetta armonia.

Toro

Non siete molto loquaci in generale, ma questa Luna sembrerà stimolare la voglia di esternare, di fare capire ciò che avete dentro, di esprimere comunque un colore e un giudizio sulle cose, anche se siete il segno dei limiti e delle sicurezze, sarete persino disposti a mettere in gioco dei caposaldi affettivi e pratici che da sempre vi accompagnano...

Gemelli

In opposizione ai vostri gradi ed aggravata dalla quadratura contemporanea di Nettuno, pianeti d'acqua che riguardano la psiche, non sarà semplice fare fronte ad insicurezze e mutevolezza umorale. Questa posizione della Luna vi mette nelle condizioni di rivedere una serie di comportamenti e di ansie che vi hanno non poco turbato, forse sentite dentro di voi che è arrivato il momento di compiere dei cambiamenti piuttosto che ipotizzarli e basta...

Cancro

Liberatoria è questa Luna per voi che amate parlare di sentimenti ma non sempre dichiarate i vostri. È per voi l'occasione giusta per esternare a chiare lettere cosa volete veramente dai sentimenti e dalla realtà affettiva, è arrivato il momento di tingere di rosso fragola come la luce di questa particolarissima luna la vostra vita sentimentale, cercate di non nascondere nulla e rendere trionfalmente la grandezza dei vostri sentimenti...

Leone

Un meraviglioso trigono anche per voi, del resto è una Luna di fuoco ed in un periodo in cui ancora tutto stenta un po' a carburare ecco che la Luna vi regala una ventata di emozioni e di concretezza, buone notizie in arrivo e sentimenti che vi fanno sentire ammantati da una certezza che vi scalda il cuore alla luce di tutto ciò che affrontate, del resto il vero successo nella vita è essere amati...

Vergine

È una delle posizioni più complicate, in quanto la Luna è in quadratura, ed in più rincara la dose l'opposizione di Nettuno che aumenta il valore emotivo dell'aspetto che vuole darvi un senso di poca concretezza ed un magone per risultati non ancora raggiunti. Ma è solo una sensazione passeggera, siate sereni e non esagerate con le analisi, magari troverete il bicchiere mezzo vuoto tra oggi e domani, ma si riempirà di nuovo presto...

Bilancia

Energie forti e sconquassanti, da un po' oltre a questa Luna tendete ad esplodere ...e grazie ai numi finalmente si direbbe! Non abbiate paura di esternare, simpatie antipatie e ciò in cui vi sentite disattesi dal partner o dai parenti. La vostra strada non sempre può essere armonica ma anche grazie a questa Luna saprete che anche in situazioni che non amate avete tutta la forza dentro di un segno cardinale che incarna una stagione stessa... coraggio!

Scorpione

È una Luna a cui essere molto grati questa visto che con l'appoggio di Nettuno amerà scavare dentro di voi e darvi un quadro quanto mai completo, facendovi capire la reale conseguenza delle azioni e delle scelte degli ultimi anni come in una presa di coscienza che vi fa vedere le cose dall'alto e capire perchè non avete più alcune cose ed alcune persone, e cosa sentite o volete per viverne meglio e senza i soliti errori delle altre...

Sagittario

Una Luna che vi svelerà ogni aspetto di voi stessi e della vostra realtà, come se strato dopo strato andaste nel profondo ed ad ogni livello comprenderete le sfaccettature della vostra condizione, sia in maniera felice sia in maniera critica captando tutto intorno a voi, e finalmente avrete chiaro dove non è più il caso di investire, mentre le vostre vicissitudini trovano strade nuove per evolvere. Seguite l'istinto...

Capricorno

Non state ancora lì a pensare, la Luna dell'istinto è proprio dietro di voi come a volervi sussurrare che sarebbe ora di fare pace con quel mostro chiamato istinto che non toglie proprio nulla alla vostra irrinunciabile razionalità. Sopratutto in amore sarebbe ora di cambiare approccio e di darvi veramente con tutto voi stessi, non è tempo di riflettere ma di ascoltare ed agire...

Acquario

Avete smesso di rimuginare, di sentirvi sospesi e di essere tesi perché i ritardi altrui vi hanno tediato fin troppo. Benissimo, buttate ancora una volta all'aria tutto e procedete liberi, del resto voi state molto meglio senza zavorre e detestate la sensazione d'attesa. Ora siete di nuovo freschi e senza l'obbligo di occuparvi di assenze o mancanze altrui, eliminati gli “altrui “ di cui sopra e... godetevi il vostro ritrovato guizzo di entusiasmo!

Pesci

A voi tocca l'aspetto decisamente più profondo e psicologico della configurazione lunare, toccherete una dimensione davvero emozionale e piena di sentimento, quasi una magia, come vi si addice, molti di voi potrebbero avere delle bellissime sorprese affettive ed emozionali, è un momento meraviglioso per l'amore e per sognare il futuro, buona Luna...

