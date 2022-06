I sogni della Bilancia: l'oroscopo di domani, martedì 7 giugno

L'oroscopo Barbanera di domani, martedì 7 giugno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Che sprint! Nel lavoro di routine e nelle faccende domestiche, oggi non vi batte nessuno. In netto rialzo le vostre quotazioni in famiglia. Avete alte ambizioni, ma state dimostrando che quando il dovere chiama, saggiamente bisogna accorrere.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata perfetta per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, invitare amici a cena, sfoggiando il vostro talento ai fornelli. Ringraziate la Luna in Vergine, che come sempre vi dà una mano per lo stato d’animo e la voglia di fare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Instabilità e umore in caduta libera, a causa di critiche ingiustificate, sono gli effetti più evidenti dell’odierna configurazione astrale. Se il rapporto è collaudato, il partner capisce il vostro disagio e vi sorprende con un’iniziativa imprevista.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oggi gli aspetti del vostro cielo non promettono meraviglie, ma assicurano che se affronterete un problema che vi sta a cuore, con buona volontà troverete la soluzione. Decisioni importanti, propositi “accasanti” e iniziative coraggiose hanno il beneplacito delle stelle.

Leone. 23/7 – 23/8

Lasciate da parte le battaglie quotidiane e trovate spazio per rigenerarvi nella natura. Se vi guarderete attorno, avrete belle sorprese. Per i single possibili novità, per le coppie che vorrebbero fare un viaggio, la scelta si rivelerà indovinata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Forse non tutto fila liscio, specialmente per l’amore, ma animati da una bella grinta, quali che siano le vostre aspettative, non rimarrete delusi. Riflessioni, emozioni, sentimenti: un bel bandolo! Vivete nel presente, non scappate e ne verrete a capo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Godetevi un martedì di tutto riposo, costellato da ispirazioni creative, da intuizioni e sogni che al momento giusto potranno tradursi in realtà. Evitate di isolarvi e fate partecipi chi vi sta vicino delle vostre perplessità, desideri e speranze per il futuro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ore impegnative da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un hobby che vi sta dando grandi soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi, la dolce metà vi sostiene, la forma è buona.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata non esaltante. Malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l’ambiente lavorativo un campo di battaglia. Fate attenzione a come parlate! Se avete in programma un viaggio o uno spostamento, potendo rimandatelo, partirete più tranquilli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un persuasivo cocktail di logica e senso pratico vi invita a inoltrare proposte, reclami e richieste. Niente paura: saranno subito ben accolte! Sfornate progetti ambiziosi. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Apertura al nuovo e idee da realizzare. Con un po’ di rischio, potrete cogliere al volo buone occasioni, e questo vi renderà energici e creativi. Potete muovervi contando sull’appoggio di persone che vi vogliono bene. Intuizione e fantasia, le vostre armi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alti e bassi nella professione. Siate disponibili a mettervi in discussione, piuttosto che gettare la spugna davanti a una situazione che pensate non vi appartenga. Il fatto che qualcosa vada stortonon indica una sconfitta, può essere segno di disorganizzazione.

