Un progetto di successo per i Gemelli: l'oroscopo di oggi, 3 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 3 giugno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Saranno possibili piccoli disguidi, in virtù della Luna quadrata. Lasciate maturare le idee, prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato vi daranno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori.

Toro. 21/4 – 20/5

Spirito di affermazione e audacia non mancano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. La parolina magica la conoscete già: affrontando gli imprevisti con positività, scoprite che sono inezie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Potete permettervi di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siete partiti con il piede giusto e possedete l’asso nella manica da calare. Propizie le prospettive per chi vuole iniziare nuove storie. Intraprendenza e charme realizzano i desideri.

Cancro. 22/6 – 22/7

Opposta a Plutone, la Luna nel vostro segno vi suggerisce di guardare al passato con occhi diversi. Ciò che è stato è stato: il futuro è tutto da inventare. Si respira un’aria di recriminazioni, di ripensamenti, di “vorrei ma non posso” a cui dare un taglio netto.

Leone. 23/7 – 23/8

Giove è con voi e anche se la comunicazione sembra difficoltosa, guardando l’insieme avrete un quadro che promette di diventare un’opera d’arte.In campo finanziario, professionale oppure amoroso, qualunque cosa abbiate in mente rimandatela.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sostenuta da Mercurio, la Luna in Cancro promuove le vostre proposte, vi aiuta nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con i colleghi. Non alimentate un disfattismo frutto di un passeggero stato d’animo. Valorizzate l’immagine con un nuovo look.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Contro le instabilità dell’umore, suscitate da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si riaffacciano alla memoria, trasferite tutto nel “qui e ora”. Non rinunciate a un viaggio, una festa, un evento mondano, per un eccessivo senso del dovere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per l’amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse vi apparirà un po’ scontato, smaniosi come sarete di novità. “Carpe diem” con la Luna in Cancro che si offre calda e sensuale: andrete incontro a momenti sereni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il percorso è costellato da qualche spina, ma avete sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli e la capacità di accaparrarvi agganci utili. Sviluppate le qualità necessarie all’armonia della coppia, come sincerità, stima e fiducia nell’altro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se al risveglio non vi sentite in forma e la partenza per le vacanze forse è ancora lontana, fareste meglio a prendervi una giornata di riposo. Attenzione al passato, che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Venerdì da stacanovisti, che vi vede alle prese con grane lavorative, questioni che come la fenice rinascono dalle proprie ceneri e creano preoccupazioni. Mettete le briglie all’insofferenza: evitate le reazioni eccessive, per non passare dalla ragione al torto.

Pesci. 20/2 – 20/3

In trigono a Nettuno, la Luna vi fornisce le antenne capaci di intercettare sensazioni, malumori e il vento favorevole. Non vi resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria.

