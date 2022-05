L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 30 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie alla Luna in sestile a Giove e Marte nel vostro cielo, nel lavoro non punterete sulla competizione, ma coltiverete le alleanze e la cooperazione. Saprete selezionare, con il partner, i progetti su cui investire energie e risorse per un futuro insieme.

Toro. 21/4 – 20/5

Venere e Urano in congiunzione vi renderanno, soprattutto in amore, brillanti e sicuri di voi. Ne seguirà una svolta decisiva nella vostra vita affettiva. Nascerà un’attrazione da vivere senza farsi tante domande. Non tormentatevi, è Urano che ve la manda.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli aspetti astrali odierni faranno vivere ai più audaci, specie a coloro che sono soli e in attesa dell’incontro della vita, un turbine di conoscenze intriganti. Le stelle vi creeranno momenti appaganti, riuscendo a donare comprensione a chi ve la chiederà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Scacciate i pensieri pessimistici che potrebbero condizionarvi, facendovi dubitare delle vostre capacità, che sono invece adatte alle situazioni da affrontare. Desistete, l’amore non si può imporre e neanche consigliare, dunque arrendetevi e guardate oltre.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la bella complicità della Luna, strapperete un consenso a lungo ricercato, ma poi dovrete impegnarvi per realizzare ciò che avete promesso. Avrete un certo fiuto per gli affari. Metterete a punto diversi piani che poi si riveleranno fortunati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la bella complicità della Luna, strapperete un consenso a lungo ricercato, ma poi dovrete impegnarvi per realizzare ciò che avete promesso. Avrete un certo fiuto per gli affari. Metterete a punto diversi piani che poi si riveleranno fortunati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Considerando Plutone in quadratura, non siate diffidenti e gelosi senza motivi fondati con la persona del cuore, se volete costruire un rapporto solido. Plutone vi costringe a un processo di trasformazione che distrugge e rigenera con decisioni sofferte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un familiare potrebbe dimostrarsi chiuso in se stesso e quindi, se adotterà un atteggiamento un po’ ritroso, provate a chiarirne subito il perché. Se dovesse emerge un errore del passato difficile da risolvere, non demoralizzatevi, alla fine ce la farete.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non lasciate che le preoccupazioni professionali incidano sull’armonia di coppia, anzi cercate nella compagnia del partner la serenità che a volte vi manca. Con Nettuno sfavorevole dai Pesci, fate attenzione: qualcuno potrebbe condizionare le vostre azioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non lasciatevi trascinare in noiose polemiche, a causa di Marte ostile. Aprite la porta del cuore e andate incontro alla persona amata con dolcezza. Occhio! Siate prudenti in ogni cosa facciate oggi, poiché i pianeti non vi sono particolarmente amici.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno si trova nel vostro cielo: precisione, metodo e pazienza saranno le migliori armi per arrivare dritti ai risultati che tanto meritate. La Luna in Gemelli vi sorride, e vi spronerà a vivere la giornata cogliendo il meglio che vi possa offrire.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ringraziate Mercurio, Venere e Urano nel segno dell’Ariete, se svolgerete nel lavoro un ruolo trainante per la forza innovativa delle vostre idee. Venere in sestile vi porterà riuscita e successo nelle iniziative volte a migliorare la vostra immagine.

