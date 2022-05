In arrivo un nuovo game show, casting per i concorrenti: come partecipare

Un nuovo quiz televisivo è alle porte e si stanno cercando concorrenti tramite casting. Si tratta di un game show che si rivolge a persone maggiorenni e i provini vengono realizzati da Banijay Italia. Non si conosce, al momento, il nome del programma ma si sa che è rivolto a concorrenti con un particolare intuito.

Nuovo game show, i requisiti per il casting

Al casting possono candidarsi le persone maggiorenni, coppie, amici, sposi, fidanzati o parenti. Per partecipare, i concorrenti devono avere come caratteristiche l'osservazione frequente di abitudini, gusti e vizi delle persone; convinzione di saper indovinare il pensiero degli italiani su una vastità di argomenti diversi. Nell'avviso sul sito di Banijay Italia sta scritto: "Vi trovate spesso a osservare abitudini, gusti e vizi delle persone? Pensate di saper indovinare il pensiero degli italiani su una vastità di argomenti diversi? Siete amici, sposi, fidanzati o parenti e volete mettervi alla prova in un nuovo game show dove conta l’intuito? Stiamo cercando proprio voi!"

Nuovo game show, come partecipare al casting

Chi è interessato può già candidarsi online. Basterà collegarsi alla pagina dedicata ai casting Banijay, e cliccare sul riquadro “Casting concorrenti”. Occorrerà iscriversi compilando un modulo. Viene richiesto un indirizzo email valido, un numero di telefono e due foto, una in primo piano e l’altra a figura intera, in formato jpg e non superiore ai 5 MB di peso. Il candidato, nella richiesta, dovrà inserire anche i dati e le foto delle persone, al massimo 2, con le quali vorrebbe partecipare al gioco.

