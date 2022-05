Oroscopo settimanale influenzato dalla Luna: per l'Ariete nuovi interessi, anche sul lavoro

Settimana molto complessa questa, ad inaugurarla una Luna allegra e portatrice di notizie che cambiano molte prospettive. Mentre Mercurio riprende il suo moto diretto e facilita la comunicazione purtroppo Saturno staticizzerà alcuni dei dodici obbligandoli ad una battuta di arresto riflessiva e contemplativa... Buona settimana a tutti!

Ariete

Se già la Luna nuova vi ha ispirato e portato una visione del futuro possibile, ed un interesse nuovo, magari suscitando in voi un'attrazione a lungo covata, ecco che Giove e Marte accendono di realtà e di praticità la situazione, facendovi davvero vivere i vostri desideri, c'è molto da fare anche al lavoro, e mentre tutto sembra rimettersi in moto arrivano anche delle soluzioni su questioni di vecchia data, solo il week end potrebbe richiedere un'ulteriore analisi razionale delle vostre vicissitudini, ma con questa potenza planetaria a disposizione nulla potrà fermare il vostro impeto, consigliatevi con un amico sul da farsi in campo pratico ed economico...

Toro

Ispirati anche voi dalla Luna a muovervi e vincere un po' la stasi non sembrate convinti di ciò che si prospetta all' orizzonte, il vostro animo sta riflettendo su quanto avete voglia di stare in pace e senza alcun tipo di stress, ma le sollecitazioni planetarie parlano d' altro, il vostro animo sente il bisogno di piace e forse Mercurio con la sua chiarezza vi potrebbe aiutare a fare si che la vostra percezione della realtà sia più nitida e rassicurante, ma nel fine settimana sarà inequivocabile la sospensione di alcune problematiche relative al lavoro ed al vostro mondo pratico, ci sarà tempo tra qualche mese per le grandi epopee, adesso concentratevi sul presente amate e cercate la vostra zona comfort...

Gemelli

Uno sprint settimanale da fare invidia allo zodiaco, la Luna Nuova parte proprio da voi dandovi ispirazione intuizione ed un entusiasmo notevole, buone idee ed un quotidiano allietato da piccoli felici accadimenti, se poi non siete ancora soddisfatti ci penserà il vostro astro guida Mercurio da venerdì a mandare avanti progetti e novità, se però il furbo pianeta rimette le ali ai piedi e termina il suo moto retrogrado che vi ha reso il mese davvero pesante, ecco che Saturno inizia a retrogradare, dandovi una sensazione di arresto ulteriore, che non impedirà però che le vostre risorse si facciano strumenti attivi per la vostra realizzazione...se programmavate un viaggio è il momento giusto per pianificare...

Cancro

Piccoli gesti e sussurri dal cielo astrologico vi coccolano un po' ma non in maniera adeguata, sicuramente riprenderete a sognare e a vivere di istanti felici, anche se dovrete sempre lottare con chi razionalmente tenta di spegnere i vostri entusiasmi, il cielo di questa settimana fa ben sperare che ritroviate la forza della vostra tenerezza, ma niente si potrà opporre alla vostra speranza, Mercurio ridiventa diretto, e quindi affronterete discorsi rimandati a lungo, mentre Saturno vi metterà nelle condizioni di non essere troppo esplosivi sia in società che nei momenti privati in amore, pazientate un po' è comunque una ripresa anche se le insicurezze rimangono sembrati più armati di coraggio e capacità di sognare...

Leone

È una settimana che all' inizio riaccende gli entusiasmi, e che vi fa sentire carichi e pieni di energia nell' usare la vostra convinzione profondendo l' energia giusta in progetti e grandi aspirazioni, il vostro animo è pieno di ardore e voglia di andare fino in fondo anche in ambiti in cui spesso chi dovrebbe collaborare con voi è proprio contro, verso il fine settimana purtroppo proprio Saturno inizierà un moto retrogrado che si oppone ai vostri gradi dandovi la sensazione che siete tornati al punto di partenza, ma non è del tutto vero avete maturato che da soli a volte potete ottenere dei risultati grandiosi e che nel tempo ci si può evolvere dimostrando la propria qualità non tentate al partner di spiegare le vostre ragioni, ma siate convinti delle stesse, e niente vi potrà fermare...

Vergine

È una settimana davvero importante, non tanto per i risvolti pratici ma sicuramente per quelli interiori, la Luna nuova pretende da voi un nuovo approccio alle cose e vi rende capaci di affrontare novità al lavoro e prove della vostra solidità e saldezza intanto il cielo provvede a fare in modo di rendervi più attenti all' esposizione con colleghi e referenti vari, prendete un po' tutte le critiche con il dubbio ed evitate le gelosie, mentre nel cielo si configura un saturno retrogrado che vi chiede di interrogarvi se veramente siete ancora motivati nei confronti del lavoro e degli affetti, a volte gli scontri potranno servire a darvi la misura di quanto non vi importa più di alcune dinamiche e quanto invece avete imparato a tenere a voi stessi e a quanto vi rende felici avere di nuovo un sogno da inseguire ed un sentimento che vi faccia sentire di nuovo vivi...

Bilancia

Una fortissima settimana in cui gli astri vi mettono finalmente nella condizione di maturare un atteggiamento che condizionerà i mesi a venire, la dolcezza della Luna vi farà arrivare il sapore ed un' intuizione davvero importante tramite un amico, mentre l' importante saturno inizia un moto retrogrado tutto da gestire, nonostante le insicurezze e le confusioni che per adesso nutrite un po' a tutto campo ecco che il destino vi metterà davanti l' esigenza di risolvere antiche questioni pratiche e o patrimoniali, un progetto o qualcosa di veramente importante che dovrete portare a termine anche se non siete pronti vi inventerete la forza che non avete in questo momento di grande stanchezza, se inoltre il partner non saprà starvi vicino anche qui avrete le risposte che cercate...

Scorpione

Si riconfigurano nel cielo le condizioni che ripetono un po' uno schema conosciuto di difficoltà che riguardano Mercurio e la sua capacità di relazione e comunicazione, mentre Saturno vi obbliga a fare in modo di concentrarvi su cose davvero importanti che riguardano il lavoro e le scadenze, vi si presenta la possibilità di affrontare tutto in maniera nuova e di redigere una nuova comunicativa, più efficace e meno bellicosa, ritrovare una generosità affettiva perduta e convivere con gli altri senza essere costantemente sul chi va là...cercate di operare le scelte più innovative e cambiare il vostro schema reattivo quanto più possibile, perchè sarà la chiave per affrontare la vostra vita in maniera vincente e risolutiva senza subire ancora una volta transiti un po' pesanti...

Sagittario

Sicuramente ci saranno delle novità, annunciate sia dalla Luna nuova in opposizione e dalla stessa posizione il riattivarsi del moto diretto di Mercurio, il vostro cielo è decisamente più pronto ad affrontare sfide nuove se cambierete un po' atteggiamento e sopratutto aspettative, forse i cambiamenti che avverranno non saranno quelli che speravate, ma da ora in poi il vostro ottimismo sagittariano si misurerà in sperimentazioni che vi consentiranno di adattarvi a cose nuove e a schemi più leggeri, imparate a considerare che tutto scorre e che le dinamiche di gruppo possono prendere delle pieghe inaspettate che porteranno a diversi risultati, già da lunedì verrete a sapere di novità importanti al lavoro si succedono inaspettate comunicazioni, in amore non perdete di vista il dialogo...

Capricorno

Inizia da oggi un lungo periodo in cui preferirete arretrare e stare un po' in campana, osservando le cose da una distanza un po' più fredda e lucida, il vostro Astro guida Saturno inizierà a retrogradare e a rendervi un po' più cauti, è un transito che canonicamente fa perdere un p0o' di certezza nelle vostre azioni e di vigoria apparente nei vostri sentimenti, forse siete solo stanchi e farete di tutto per comprendere le ragioni interiori di un lungo percorso che vi ha portato ai risultati di adesso, forse una voglia di conservare il tutto in maniera più fissa immutabile sarà la dominante, ma come avrete sicuramente imparato tutto muta con il tempo, abbandonatevi quindi al flusso rimarrete saldi quanto vi serve per gestire la vostra forza e comprendere che siete di nuovo in gestazione di un progetto la lunga scadenza per la vostra vita...

Acquario

Ottimi i sostegni della Luna che compiendosi nuova in trigono vi ispira, migliora l' umore e vi rende acuti e pieni di voglia di fare, come Mercurio che tornando diretto finalmente vi restituisce una capacità di dialogo meno bellicosa che nell' ultimo mese, e finalmente fa funzionare comunicazione e relazione, ma sarà Saturno nei vostri gradi ad iniziare un moto retrogrado che vi darà la sensazione di essere stanchi e provati, il vostro cielo è davvero intenso e preparato a tantissime novità forse un riavvolgimento del nastro vi potrebbe anche fare bene, il consiglio delle stelle è quello di non pensare in maniera ampia ma di spendervi quotidianamente affrontando una cosa per volta e costruendo una solida attitudine al presente, se farete l' errore di pensare come al solito in grande forse non tutto rispetterà i tempi che desiderate...

Pesci

È una settimana di misurazione, poiché i giochi planetari renderanno il giusto peso a tutte el azioni intraprese fino ad adesso e a tutti gli investimenti affettivi che riveleranno il loro vero valore, ecco che le questioni si affronteranno in maniera più contemplativa e forse qualche notizia in arrivo dopo tempo vi svelerà se avrete avuto ragione o meno ad affidarvi in determinate direzioni, ecco che però il vostro sentimento entra in campo e le condizioni del cielo non potranno sicuramente impedire di riuscire a forgiare un nuovo atteggiamento che sarà il vostro più grande scudo, da adesso siate molto attenti al ricevere, a quanto ricevete ed alla qualità di ciò che vi viene dato, poiché inizia un periodo paragonabile ad una cartina di tornasole che vi rivelerà molte verità che vi servivano....

