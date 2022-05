Piccolo comune amico, 4 centri si contendono la vittoria in Sicilia

Quattro comuni siciliani - Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, Roccalumera e Tripi, in provincia di Messina, e Geraci Siculo, in provincia di Palermo - si contendono per la Sicilia il premio «Piccolo comune amico», lanciato dal Codacons e riservato ai comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. L'iniziativa è promossa a livello nazionale dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Poste Italiane, con il patrocinio di Anci, Uncem e del ministero della Cultura.

