L'oroscopo Barbanera di domani, sabato 28 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Non perderete la fiducia in voi stessi per le valutazioni poco gratificanti di chi avevate compreso essere poco amichevole e benevolo nei vostri confronti. Se avete programmato di trascorrere il weekend con gli amici, non esitate: vi aspettano giorni molto piacevoli.

Toro. 21/4 – 20/5

Per merito di Venere nel segno dal pomeriggio, una conquista amorosa potrebbe realizzarsi con inaspettata facilità. Meglio agire con tempestività e allegria. I favori di Urano, oltre che di Venere, vi faranno vivere nuove storie o rafforzare quelle già esistenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con le stelle che sorridono nel vostro cielo, vi ritroverete al centro degli eventi, grazie all’attenzione e alle coccole di tutti coloro che vi vogliono bene. Giove in sestile vi aiuterà a organizzare un viaggio che tenete nel cassetto da tempo immemorabile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se avete la sensazione di dover risolvere tante cose contemporaneamente, forse è colpa di Marte dispettoso che vi punzecchia. Non dategli retta e rallentate i ritmi. Se siete stanchi di bronci e mugugni, chiarite subito, ma senza ferire la persona che avete accanto.

Leone. 23/7 – 23/8

Venere quadrata dal Toro nel pomeriggio vi renderà inquieti in amore. Non tenete in sospeso qualcuno che invece può rivelarsi profondo, vivace e passionale. Vorrete soccorrere un amico in difficoltà, ma senza riuscirci. La vostra intenzione sarà comunque ricompensata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sarete euforici per aver conquistato il cuore di chi inseguite da tanto. Cogliete l’occasione per rinnovare il look, fare acquisti o regali fino ad ora sospirati. Venere inizia il suo transito nel Toro e vi regala belle soddisfazioni, sia negli affetti che sul lavoro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A causa di Giove contrario dall’Ariete, anche se ce la metterete tutta, non sarà semplice raggiungere i risultati professionali desiderati. Date tempo al tempo. Tutto cambia intorno a voi, le persone, le situazioni, soprattutto quelle che vi interessano direttamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’ostilità di Mercurio, Venere e Urano segnala uno scompiglio causato da fatti imprevisti, che però con la buona volontà possono essere risolti. L’opposizione di Venere in Toro lascia presagire una certa tendenza al nervosismo e alla polemica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giove continua ad essere vostro alleato: riuscirete a condurre in porto il tentativo di cambiare in meglio la situazione lavorativa e familiare. Le esigenze quotidiane vi obbligheranno a dimostrare con i fatti, e non solo a parole, la vostra partecipazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Venere in trigono e Plutone nel segno, potrete rivelare i vostri più intimi sentimenti d’amore, finora inespressi forse perché così profondi e veri. Giove è avverso: usate accortezza nel sottoscrivere contratti, cautela nel parlare e attenzione nelle attività.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno che staziona nel vostro cielo, una persona più grande di voi o con maggiore esperienza vi darà preziosi consigli di cui farete tesoro. Prima di accettare un invito, rifletterete a fondo, ma quando vi deciderete, forse l’altro ci avrà già ripensato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie a Venere e Urano complici, potrebbero presentarsi occasioni improvvise sorprendenti in amore, che vi scompiglieranno programmi e abitudini. Chi vi è vicino sta imparando ad apprezzarvi per quello che siete, non avete alcun bisogno di maschere.

© Riproduzione riservata