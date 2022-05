L'oroscopo di oggi, lunedì 16 maggio: scelte vantaggiose per la Vergine

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 16 maggio 12022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in trigono a Giove, nella seconda parte della giornata nuove conoscenze vi daranno la possibilità di sperimentarvi in scambi costruttivi. Giocando a carte scoperte, capirete che riuscirete anche a prendere decisioni piuttosto delicate.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in trigono a Giove, nella seconda parte della giornata nuove conoscenze vi daranno la possibilità di sperimentarvi in scambi costruttivi. Giocando a carte scoperte, capirete che riuscirete anche a prendere decisioni piuttosto delicate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Pomeriggio dispersivo, vista la Luna opposta a Mercurio. Se operate in gruppo, delegate un collega anche se poi dovrete ricontrollare il lavoro da lui fatto. Vi verrà richiesta presenza di spirito e capacità di valutare pro e contro di un progetto impegnativo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siate più disponibili con la persona amata. Anche se è in grado di cavarsela benissimo da sola, potrebbe aver bisogno di più dimostrazioni di affetto. Con Giove contro non sono privilegiati gli affari. Non sono favorite neanche le entrate economiche.

Leone. 23/7 – 23/8

Non crucciatevi troppo per un compito noioso che non ce la fate proprio a portare a termine. Armatevi di santa pazienza a costo di fare degli straordinari. La Luna ancora per poco in Scorpione riduce il vostro entusiasmo nei programmi che vi piacciono.

Vergine. 24/8 – 22/9

In certe circostanze, osserverete l’atteggiamento e le strategie di qualcuno che considerate in gamba, per imparare come destreggiarvi e gestirvi. Nonostante Nettuno, con senso pratico e spirito d’iniziativa, una scelta vi porterà frutti vantaggiosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie a Saturno alleato, agirete con concretezza e solerzia. E passerete finalmente ad altri qualche vostro impegno extra con fiducia e tranquillità. Saprete imporre le vostre idee che impiegherete per la realizzazione di metodi validi già collaudati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il mattino non sarà il momento buono per avventure improvvisate o per scegliere nuove strade: avete bisogno di raccogliere le vostre energie e di tranquillità. Con il partner la comprensione reciproca lascerà un po’ a desiderare. Non peggiorate la situazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere e Giove complici vi regalano un buon momento con il partner, intenso di emozioni splendenti. Abbandonatevi con tenerezza alla passione. Se riuscirete a dare fiducia alla persona che vi intriga particolarmente, di sicuro vi corrisponderà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in sestile a Plutone, non vi farete sviare dalle persone non affini che incrociate sul vostro cammino: perdereste solo del tempo prezioso. Plutone in congiunzione stimola la vostra ambizione, e vi spinge verso nuove e più convenienti iniziative.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno nel segno sul lavoro vi aiuterà diligentemente a occuparvi della preparazione, del riordino e della pianificazione dei vostri impegni più urgenti. Tenete presente che il vostro fisico e la vostra mente hanno bisogno di tempi lenti per rigenerarsi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per merito della Luna in trigono a Marte e Nettuno, avrete l’occasione per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Plutone in sestile alimenta le vostre aspettative e vi indirizza verso proficue avventure professionali.

