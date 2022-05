L'oroscopo di oggi, giovedì 12 maggio: alti e bassi per il Capricorno

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 12 maggio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per colpa della Luna opposta a Giove in casa vostra, qualche intemperanza in vista soprattutto con la dolce metà, ma presto si ristabilirà l’intesa e l’armonia. Con Venere e Giove congiunti, non penserete più alle scappatelle e desidererete una storia seria.

Toro. 21/4 – 20/5

Saturno è ostile, meglio selezionare gli amici. Scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti, più veri. Allontanate chi è ambiguo ed enigmatico. Visto Urano nel segno, non sarà facile far comprendere il vostro bisogno di libertà, ma ce la farete.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in trigono a Mercurio vi farà trovare più affinità con quei conoscenti che hanno una certa facilità a entrare nel vivo delle relazioni. Vi sentirete, e a ragione, come se aveste realizzato il meglio, quello che era nelle vostre possibilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Valorizzate l’empatia, che potrebbe aiutarvi a capire di più i bisogni e le emozioni delle persone con cui dovete lavorare molte ore al giorno. Non fate sempre di testa vostra. Per migliorare la condizione finanziaria, rivolgetevi a un esperto.

Leone. 23/7 – 23/8

Approfittate della Luna favorevole in Bilancia, oltre che dell’amicizia di Venere e Giove, per partire per una piacevole gita in campagna o al mare. Operando in tandem con chi ha con voi un certo feeling, procederete spediti e con risultati proficui.

Vergine. 24/8 – 22/9

Mercurio maldisposto dai Gemelli segnala qualche uscita di denaro per appagare alcuni sfizi di troppo o per dei pagamenti fuori programma. Occhio a Nettuno contrario, che potrebbe ritardare le dimostrazioni di stima che ricercate da tempo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna alleata con Mercurio, ma litigiosa con Giove, se studiate cercate dei modi che vi aiutino a impegnarvi con metodo e costanza. Grazie all’ausilio di Saturno in trigono, sarete attenti e abili nella difesa dei vostri interessi economici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Marte è complice dai Pesci: saprete collaborare e raccogliere gli stimoli provenienti dall’esterno per migliorare il vostro settore lavorativo. Risolverete finalmente con una certa grinta, questioni lasciate in sospeso che vi preoccupavano molto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Mercurio in opposizione dai Gemelli, non rimuginate continuamente su ciò che dovete fare o dire, perché questo modo di agire vi rende nervosi e inconcludenti. Giove vi aiuta: sprizzerete ottimismo e passerete sopra ogni ostacolo, superando tutte le difficoltà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata di alti e bassi, a causa di un’antipatica Luna in Bilancia. Avrete a più riprese l’opportunità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Non siate presuntuosi, convinti di avere sempre ragione. Rilassatevi e fate rilassare anche gli altri.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno che transita nel vostro cielo e che potrebbe creare un certo distacco emotivo da chi vi circonda, non cercate facili fughe dai problemi: affrontateli! Individuare degli obiettivi da raggiungere insieme al partner vi farà consolidare la vostra unione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Avrete molte soddisfazioni nell’ambito sociale. Diverse persone vi dimostreranno stima e accetteranno di condividere con voi idee e progetti. Un’alimentazione sana ed equilibrata vi darà una mano ad arrivare a un piacevole stato di benessere.

