L'oroscopo di domani, 13 maggio: i Pesci sentono le vibrazioni

L'oroscopo Barbanera di domani, venerdì 13 maggio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Considerata la Luna opposta a Venere, tenete conto che non potete andare d’accordo con tutti, dunque lasciate andare chi non è capace di comprendervi. Se avete bisogno di un consiglio su come orientarvi, ricordate che può darvelo solo chi ha esperienza.

Toro. 21/4 – 20/5

Siete, con Urano che transita nel vostro segno, un turbinio di idee e iniziative. Dovrete però trovare con chi realizzarle e chi potrà sponsorizzarle. Vi metterete in luce nella carriera, grazie a quell’estro e quell’inventiva che Urano vi regala a piene mani.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Marte in quadratura, evitate di prendervela con i vostri familiari e non iniziate a polemizzare con i colleghi per questioni di pochissimo conto. Una persona proveniente dall’estero potrebbe stuzzicare la curiosità e animare la vostra fantasia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se un collega o un amico vi faranno una proposta, non accettatela subito a scatola chiusa. Siate determinati nel verificare prima di acconsentire. La prospettiva di un bel viaggio sarà come la ciliegina sulla torta. Approfittatene con prontezza!

Leone. 23/7 – 23/8

Per merito di Venere e di Giove alleati dall’Ariete, i vostri progetti saranno i più favoriti. Sarete guidati a fare la cosa giusta al momento giusto. L’atmosfera di coppia è rassicurante per un’ammirabile intesa. Accantonate il lavoro e correte dal partner.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siete alle prese con Nettuno nell’opposto segno dei Pesci, che forse vi farà incontrare qualcuno che vorrebbe farvi agire secondo i suoi desideri. State attenti! Se non sarete più discreti e riservati, rischiate di cacciarvi in qualche guaio. State in campana!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Venere e Giove ostili, se vi interessa una persona, lasciate che sia lei a venirvi incontro. Meglio non sbilanciarsi troppo e poi incappare in una delusione. Giove è in Ariete: guardatevi dagli eccessi alimentari, potrebbero appesantire la linea e ridurre il benessere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non è ancora tempo, visto che Saturno è contro, di chiedere ciò che vi spetta. Abbiate ancora un po’ di pazienza e nel frattempo barcamenatevi come potete. Con Saturno dall’Acquario, avete bisogno di un sano realismo che vi riporti con i piedi per terra.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere e Giove vi proteggono: sensualità e tenerezza si amalgameranno lietamente, consentendovi di vivere una bella giornata piena d’amore. Con Nettuno maldisposto, non mettetevi in testa idee strane su qualcuno che non conoscete bene.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giove nemico dall’Ariete frenerà l’espansione dei vostri progetti professionali. Occhio ai passi falsi e non azzardate mosse nel momento meno favorevole. In vista qualche battibecco in famiglia. Ognuno vuole fare di testa propria e voi fungete da mediatori.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fuggite, per quanto vi sarà possibile, disguidi e malintesi. Qualche difficoltà a gestire i contatti: mettete in campo tutta la pazienza di cui siete capaci. Lo charme di una persona vi coglierà di sorpresa, e vi troverete a capitolare in men che non si dica!

Pesci. 20/2 – 20/3

Le vostre antenne sensibilissime capteranno le vibrazioni di chi vi è vicino e vi darete da fare per fornire a ognuno le risposte adatte, grazie al vostro buon cuore. Visto che Mercurio è in aspetto dissonante, siate diplomatici nei contatti e organizzati nei viaggi.

