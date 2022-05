L'oroscopo di oggi, mercoledì 11 maggio: per l'Ariete, scatta un periodo costruttivo:

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 11 maggio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Mercurio sorridente e a Giove che entra nel vostro segno, avrete un proficuo scambio di idee con un amico per entrare in sintonia con lui più in profondità. Si preannuncia l’inizio di un periodo piuttosto costruttivo e producente, visto l’arrivo di Giove.

Toro. 21/4 – 20/5

Con gli aspetti astrali del vostro cielo, meglio assecondare con disponibilità e buonsenso le trasformazioni che stanno avvenendo nella vostra vita. Accoglierete con gioia tutte le proposte. È tempo di rinnovamenti, scoperte interessanti e amicizie stimolanti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Essendo Giove da oggi alleato, potrete concedervi degli sfizi: un regalo per l’amato partner, ma anche per voi, un viaggio fuori programma che sognate da tempo. Marte è in quadrato: attenzione a non guidare in modo rischioso. Cercate di essere più concentrati e prudenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ci sono dei sospesi che stanno emergendo in tutta la loro problematicità. Avrete l’opportunità di affrontarli una volta per tutte e finalmente di liberarvene. Non nascondete alla dolce metà la vostra grande voglia di cambiamenti, di novità e di emozioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Giove è finalmente in transito favorevole, che, unito ai favori di Venere, vi permetterà di guardare al futuro con fiducia e di programmare la vostra felicità. Potrete portare avanti quei progetti importanti tenuti nel cassetto, con l’appoggio della buona sorte.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non lasciate che certe persone prosciughino le vostre energie. Affidatevi a Urano che ce la sta mettendo tutta per farvi scoprire nuovi talenti e qualità creative. Con le stelle odierne nel vostro firmamento, il clima sentimentale non sarà così tanto armonioso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Giove in opposizione dall’Ariete, si prospetta qualche difficoltà nelle questioni quotidiane e qualche preoccupazione economica, per fortuna facilmente risolvibile. Accettate un invito da un amico che riesce sempre a risollevarvi il morale con tanti apprezzamenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa di Urano e Saturno ostili, sul lavoro sarete un po’ troppo suscettibili e litigiosi. Avete bisogno di avere intorno collaboratori stimolanti e disponibili. Grazie a Marte nei Pesci, approfittate di questo bel clima primaverile per fare vita all’aria aperta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Mercurio in opposizione, dite no alle chiacchiere inutili, anzi cercate di migliorare la capacità di comunicare: ascoltate chi avete di fronte, puntate all’empatia. Venere e Giove sono in Ariete: l’intesa sarà buona con chi amate. Coltivate interessi e amicizie comuni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Assumetevi le responsabilità che vi competono, senza sbuffare tanto. La Luna di oggi complice vi consentirà di gestire al meglio le vostre possibilità.​Non vi fate trascinare da un collega su un’impostazione negativa del modo di pensare. Siate voi stessi.​

Acquario. 21/1 – 19/2

Considerando Saturno congiunto, i rapporti con chi vi ha catturato il cuore sono forse un po’ freddini. Avrete poco tempo o limitata disponibilità interiore all’amore. Una persona più grande di voi vi aiuterà a mettere bene a fuoco le vostre più autentiche aspirazioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Marte nel segno, forse tenderete a diventare polemici, a farvi saltare la mosca al naso per niente. Provate ad essere meno suscettibili e più realistici. Riprenderete in mano questioni pratiche che finora non vi avevano entusiasmato e avevate affidato ad altri.

