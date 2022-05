Oroscopo della settimana: l'Ariete il segno più fortunato, giorni felici per l'Acquario

La settimana porta da martedì un evento importante, il grande e positivo Giove migra in Ariete magnificando i segni di fuoco dello zodiaco, agevolando gli aria, facendo riflettere i terra, e mettendo alla prova gli acqua! Buona settimana a tutti!

Ariete

Il premio per la settimana indiscutibilmente più fortunata è vostro! Giove entra martedì nei vostri gradi e compie una magnifica operazione di “benergizzazione” del vostro segno zodiacale. Ecco che per un attimo, fino all'autunno per la precisione, si potrà dire tecnicamente che è il vostro anno! Preparatevi a nuovi inizi, a grandi evoluzioni, a sintetizzare problematiche e soprattutto a riprendere ottimismo e voglia di vivere, e magari un bel viaggio. Intanto Mercurio non vi obbliga più ad una resa eccessiva delle vostre qualità lavorative e vi rilasserete sempre più.

Toro

I giochi dei pianeti tendono a riconfigurare la realtà di ogni segno zodiacale, facendo a volte attingere ognuno dei dodici a risorse che non sospettava neanche di possedere. Ecco che a voi che in genere siete pratici ed incredibilmente semplici nella risoluzione di ogni problematica, capiterà di ascoltare il vostro interiore e cercare un abbandono a sentimenti e a morbidezze che raramente concedete, generosi e profondi più che mai ecco arrivare la ricognizione introspettiva che tanto vi sarà utile, niente navigazione a vista, tutto sottocoperta per adesso, o meglio... come dei sottomarini... a sondare profonde acque.

Gemelli

Se Mercurio è il vostro pianeta e vi rende brillanti anche nella sintesi, ecco che proprio il pianeta che sintetizza tutto in positivo diventa uno dei vostri migliori amici e vi obbliga a riprendere la verve allegra e ridanciana di sempre facendo un soldo delle preoccupazioni, pensieri o decisioni da prendere, da buttare dietro le vostre spalle come in una famosa fontana esprimendo un desiderio, e dandovi la possibilità di fare del vostro meglio, sfidando anche la pesantezza dei tempi e proponendovi in maniera disimpegnata e piena di brio la voglia di ricreare rapporti e diversivi che infiammeranno i cuori e che faranno sentire vivo il vostro.

Cancro

Da martedì il grande Giove sarà in quadratura, il che comporta dei cambi di programma significativi. Sembra infatti che viaggi o logistica subiscano stop o arresti per vari motivi. Il cielo vi consiglia di non prendervela, ma di riflettere su quanto allungare i tempi ed aspettare un po' per condizione un po' per pigrizia possa essere un vantaggio che vi porta bene. Le stelle inoltre fanno notare che il lavoro potrebbe essere soggetto a variazioni e condizioni davvero particolari che dipendono da parole date e a volte non mantenute. Non mettetevi nelle condizioni di subire le variazioni altrui, ma cercate di essere fautori di una direzione importantissima che vi potrà dare tanto, ma costruitela nel tempo, anche in amore decidete non subordinatamente al partner.

Leone

Vi basta un trigono di Giove da martedì ed un altro magnifico sestile del Sole che diventano di fuoco per sentirvi di nuovo rinvigoriti e pieni di positività?! Ricomincia il periodo di conquista, le rifate la piega alla vostra criniera e lucidate i vostri denti da Leone per ruggire forti e solari. Espansione allo stato puro in barba ad un Saturno che ancora vi vuole arenare ad una velocità che ancora non riconoscete come vostra e non vi da modo di rendervi conto che la vostra realtà sta davvero evolvendo e che adesso tutto è di nuovo possibile. Potrete dire che il peggio è passato e adesso lanciatevi in amori, progetti e felicità che vi rendono pienamente fieri della vostra vita, anche in un viaggio che di qui all'autunno è molto favorevole.

Vergine

Con Giove che smette di essere opposto verranno meno una serie di tensioni che vi facevano sentire sul filo del rasoio, al lavoro e nelle relazioni. Ecco che la vostra realtà sembra meno nevrotica, ma Mercurio smetterà di darvi una mano e cercherete delle verità che da tempo attendevano di essere interiorizzate. Una settimana un po' cervellotica, anche perchè si prevedono dei rimandi a tempi più congeniali per viaggi, progetti e tutta una serie di andazzi che sembravano scontati e che invece dovranno aspettare un po'. Non cambi di programma, per ora, ma nulla toglie che potreste dare significati nuovi al lavoro e nelle relazioni che nel week end avranno bisogno di essere più seguite.

Bilancia

Inizia da martedì un'opposizione davvero importante. Ecco che la vostra realtà è davvero diversa per voi, le vostre vicissitudini prendono una piega davvero diversa e sembrano finalizzarsi a riflessioni più ampie. Molti progetti sembrano fermarsi e la sensazione che abbiate trascurato qualcosa si fa evidente. Forse questo stop obbligatorio imposto da Giove servirà alla vostra Venere che incontrando il mistico Chirone avrà bisogno di confidarsi sulle sue stanchezze e sulle sue ferite che anelano ad un' altra vita in amore. Data la natura del vostro segno vi si sconsiglia di analizzare e rianalizzare i dati che conoscete già alla perfezione ma di usare la vostra sagacia per ottenere la forza necessaria a fare le cose che per troppo tempo avete rimandato anche prendere decisioni definitive e drastiche.

Scorpione

Giove vi abbandona, e perdendo questo appoggio dall'acqua viene meno il grande scudo protettivo del pianeta più generoso del cielo. Il che vi potrebbe fare sentire per un momento più sguarniti e meno pronti a reagire, ma sarà proprio questa la prova, constatare infatti se la grazia planetaria che vi ha investito sarà quella che avrete tesaurizzato e che vi aiuterà ad affrontare tutto in maniera più adulta e matura, niente paura del resto avete ancora Marte dalla vostra, e vi piacerà abbandonarvi nei week end alle passioni. Ma Mercurio vi sconsiglia di impelagarvi in discussioni che vi potrebbero fare reagire male, se non vi piace l' argomento non disputate, cambiatelo o andate verso altro.

Sagittario

Proprio Giove, il vostro pianeta guida, si pone in regime di trigono sublime. Ecco che per voi iniziano l'estate, le passioni l'ottimismo, ed una reinterpretazione della realtà in senso positivistico. Viaggi ed avanzamenti di carriera potrebbero essere da qui all'autunno possibili, ma se proprio da questa settimana si presentano le possibilità afferratele al volo e cercate di fare del vostro meglio per affrontare ciò che c'è da vivere e concedetevi qualche margine in più. Anche economicamente le cose dovrebbero migliorare, la vostra generosità in amore diventa ferma e possente e molto vantaggiosa per il partner, fortunato chi vi ha!

Capricorno

Certo, il potere d'influenza di Giove è notevolissimo e potente ed in quadratura non è proprio una passeggiata, ma neanche il potente signore dell'Olimpo può togliervi di colpo tutto ciò che avete tesaurizzato durante lunghi mesi in cui le stelle si sono disposte in maniera così positiva, dandovi modo di trasformare un po' tutto nella vostra vita. Lavoro ed amore sono stati decisamente i campi di azione in cui potreste avere cambiato tutto, ora fate del vostro meglio per non ricadere nel pessimismo e per non ricacciarvi in uno stato di osservazione che sarebbe un peccato adottare. Da qui all'autunno la configurazione è lunga, via a tutti i piani B !

Acquario

Da martedì uno splendido Giove tornerà ad irradiare positività e grande ingegno, sintesi e finalmente una sensazione di conclusione di molte faccende. Prolifera la voglia di essere creativi e la possibilità di ricevere molti incarichi che da tempo vi solleticano e per cui venite incessantemente corteggiati. Ma attenzione ad una delicata quadratura del Sole con Saturno che potrebbe farvi decidere di cestinare altri rapporti che non vi convincono o che semplicemente non stimate. Lasciate cadere le cose, non è necessario che gli altri sappiano in che considerazione li tenete, vivete piuttosto la piena felicità ed entusiasmo che Giove vi regala in questi mesi e non risparmiatevi nel sorprendere tutti con ulteriori novità!

Pesci

Non è certo un danno se Giove che vi ha fatto tanto sognare fa le valige e se ne va, non per questo verranno meno tutto il vostro sentimento e la linea positiva che gli astri hanno tenuto in questo periodo delle vostre vite. Anzi, passando in un' ideale secondo campo, Giove stesso vi aiuterà a concretizzare i sogni e a cercare di capire come funziona la vostra realtà e a rendervi conto di quanto e come le cose per cui avete lavorato funzionano e si rendono perfettamente materiche. La parte più bella dei sogni è quando diventano reali e vi confermano che non sono proiezioni della vostra mente ma anche delle magnifiche realtà che vi scaldano il cuore e vi accendono il Sole!

