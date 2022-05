La Bilancia cura anche i dettagli: l'oroscopo di oggi, 5 maggio, per tutti i segni

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 5 maggio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Meglio non dare per scontate certe situazioni. Trovare una mediazione con la dolce metà potrebbe essere più complesso di quanto immaginavate. Con chi amate le occasioni di disaccordo saranno più numerose di quelle di accordo. Regolatevi!

Toro. 21/4 – 20/5

Il Sole congiunto a Urano vi aiuterà a reggere i ritmi esuberanti del vostro partner. Desideri, intenti e aspettative coincideranno. Chi tra di voi cerca un’occupazione avrà modo di far conoscere le attitudini e le capacità possedute.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi sentirete un po’ demotivati di fronte a mete a lungo termine. Avete bisogno di avere nuovi stimoli, e la gioia del raggiungere risultati immediati e concreti. Con Marte e Giove contro, non date troppo peso al parere di un amico per fare una scelta importante.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non vi avvilite, se non ce la fate a conquistare quegli obiettivi che in realtà ben poco potrebbero aggiungere al benessere della vostra vita. Battibecchi con un familiare che si farà davvero pretenzioso, perché vi vorrà più vicini e collaborativi.

Leone. 23/7 – 23/8

Difendete con audacia le vostre vedute, frutto di creatività, impegno ed esperienza, e la conferma che avete ragione non tarderà ad arrivare. Mercurio amico dai Gemelli favorisce le prove di studio, la comunicazione, i viaggi e i contatti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se terrete a bada ansia e inquietudine, con Urano in trigono, una decisione presa all’improvviso vi porterà inaspettati e positivi vantaggi. Con Giove opposto, le gratificazioni professionali incontreranno qualche ostacolo. Meglio non esporvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ringraziate Saturno, se sarete efficienti e decisi. Manterrete alto il livello di attenzione, curando anche gli aspetti marginali e i piccoli dettagli. Saturno è vostro alleato: molti di voi vorranno creare variazioni nel rapporto amoroso, per rafforzarlo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per merito della Luna, di Marte e Giove complici, è il momento opportuno, nella vostra attività, per mettervi in luce e farvi finalmente valere per quello che siete. Con una persona che vi affascina, uno scambio di emozioni farà da molla a un desiderio vissuto con intensità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A causa di Giove in quadrato, avrete difficoltà, sul lavoro, a modificare alcune regole prestabilite, ma grazie all’aiuto di Saturno, ci riuscirete con estrema facilità. Sarete coinvolti in una rete di conoscenze sempre più complessa, ma selezionerete chi fa per voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Plutone vi munisce di una sensibilità più che mai spiccata. Sfruttatela per continuare l’andamento positivo che vi sta avvicinando, ogni giorno di più, al traguardo. Plutone a volte vi suggerisce atteggiamenti un po’ sibillini, che susciteranno la gelosia del partner.

Acquario. 21/1 – 19/2

Considerando che Saturno è nel segno, sul lavoro vi posizionerete al centro dell’attenzione e saprete far accettare le vostre interessanti idee. Venere vi rende più affascinanti del solito e ciò vi consente di catturare l’attenzione di una persona speciale.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per merito di Marte e Giove nel vostro cielo, vi verrà spontaneo riconsiderare alcuni fatti del passato, con uno sguardo diverso e decisamente più costruttivo. In famiglia ristabilirete l’equilibrio, grazie a un atteggiamento affettuoso, empatico e quanto mai disponibile.

