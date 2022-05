Oroscopo settimanale: la fortuna bacia l'Ariete, l'Acquario ritrova l'amore

La prima settimana di Maggio si apre sotto il più bell'auspicio di Venere, il pianeta che ci obbliga a ricercare piacere ed edonismo, i segni di fuoco in particolare l'ariete saranno i più fortunati e ammantati dalle grazie del pianeta della luce, ma un po' di delizioso scompiglio sarà il sale per la ruota zodiacale! Buona settimana a tutti!

Ariete

Seppure vi aspettavate di più dal transito felice del Sole nei vostri gradi, sarà proprio da metà di questa settimana che quella ripresa tanto sperata inizierà a manifestarsi e a dare i suoi effetti. Parte a corroborarvi la bella Venere che arriverà a darvi una ventata di freschezza e positivismo e qualche notizia positiva per il benessere di qualcuno che amate, mentre i passaggi generali vi avvantaggiano non solo in amore dove troverete un motivo che vi accende dentro gli occhi di una persona, ma anche in generale si fa pace con il lavoro e l'entusiasmo nel week end non vi farà difetto. Energici e vitali come ai vecchi tempi le sorprese non sono finite poiché Giove ne ha in serbo una molto importante. Ma non questa settimana, vedrete...

Toro

Un po' binaria questa settimana per voi, amici che vanno, amori che non trovano la giusta collocazione. Un po' distanti dagli obiettivi a lunga percorrenza ed impegnati a filosofeggiare su questi argomenti, ci pensano i pianeti veloci, tranne Venere che sparisce per un po', a darvi man forte. Marte per esempio tende a rendervi entusiasti soprattutto nel week end dove tirerete fuori la vostra inguaribile voglia di vivere e di stare bene con chi vi circonda. Ecco che le ricerche sul vostro benessere si fanno più capaci di valutare che il vostro è un quotidiano meraviglioso che non vi fa stare male, anzi che si impreziosisce sempre più di quei momenti di non proprio trascurabile felicità che vivrete.

Gemelli

È una settimana che desidera calma, se non per condizione tanto per vostra attitudine mentale. Cercherete infatti di essere esenti dalle pungolature di Marte che vi obbliga a glissare con il partner e a mediare su esigenze comuni, mentre i pianeti veloci con Mercurio vostro ospite e Venere di nuovo favorevole si accendono di grandi slanci verso l'esterno. Le carinerie, seppure non troppo concrete, di chi vi circonda vi allieteranno non poco, a patto che i vostri progetti sul futuro non vengano poggiati su basi così effimere. Sicuramente ci sarà tempo per organizzare un nuovo assetto nelle vostre vite, forse ancora qualche domanda vi mette in imbarazzo o qualche quesito non risolto vi agita, ma sarete molto bravi a sorvolare su tutto e a godervi una settimana che vuole essere distratta e tranquilla.

Cancro

È una settimana ben sorretta da appoggi planetari utili e concreti che vi faranno stare bene, rispetto però ad una condizione emotiva un po' sofferta. Quando Venere entra in quadratura il panorama dei vostri affetti diventa un po' agitato o semplicemente, data la vostra enorme emotività, non vi sentite capiti quanto basta. Il cielo però nonostante segnali che ci sia qualcosa che con il partner va risolta, annuncia una settimana con distrazioni e molte cose piacevoli da fare in compagnia di amici. Da un po' di tempo a questa parte sembra proprio che vivere circondati dagli affetti vi venga più semplice che non chiudervi nella coppia ed affrontare le vicissitudini a due che forse hanno solo bisogno di tempo e di spazio. Intanto, comunicazioni e suggestioni da lontano bussano alla vostra porta.

Leone

Arriva un bellissimo trigono di Venere che potenziandosi in una rete di sestile a Mercurio vi esorta a rifarvi il trucco, a godere di nuovo della vostra luminosa bellezza e a manifestarvi con aspetto gradevole e loquela altrettanto brillante in società. Dopo tante fatiche si torna un po' alla vita ed al dinamismo che comporta uscire e relazionarsi, ma non sarà tutta mondanità. Lo splendido appoggio di Mercurio vi rende adatti a mercanteggiare e a proporre in maniera vantaggiosa qualcosa di nuovo in ambito lavorativo, mentre in quello relazionale esteso ecco che troverete la giusta dimensione per affacciarvi di nuovo ad un mondo che avete fin troppo trascurato. Intanto, in amore sembra che le cose vadano molto meglio adesso che il tempo consente a voi ed alla partner di avere più attenzioni per la coppia e curare meglio l'intimità.

Vergine

Questa settimana vi alleggerisce almeno dell'opposizione di Venere che vi restituisce una certa calma e lucidità. Probabilmente avrete maggiore immediatezza nel riconoscere le direzioni affettive e gli affari vacui e fallaci in cui non è il caso di investire. A volte un po' di lucida spietatezza è ciò che ci vuole per esentarvi da una serie di faccende che sembrano andare verso direzioni poco chiare che non vi portano nulla di costruttivo. Intanto Marte e Giove sono sempre in opposizione per cui vi si raccomanda una certa cautela nel modo di muoversi e di costruire, il cielo vi da però un aiuto a riflettere tramite un amico che non vedevate da tempo. Forse è il caso di ripescare una radice autentica della vostra realtà affettiva nel passato, non sprecate energie ancora a fare finta che tutto vada bene, è necessario invece dare ascolto al vostro animo che cerca una maggiore serenità conforto e comprensione da persone che stimate sul serio.

Bilancia

Questa settimana vincete sicuramente il premio per il cielo più complicato! Niente paura, nulla di grave solo che a cominciare dal vostro astro guida, Venere, che si pone in opposizione, affronterete dei passaggi planetari che sembrano un tiro alla fune tra ragione e sentimento. Ed anche questa per voi diciamolo non è proprio una novità... Saranno molti i pensieri che riguarderanno la vostra dinamica di comprensione della realtà, con chi da un lato tende a farvi vedere le cose in un modo e voi che invece riconoscete da un'attenta analisi o semplicemente per l'istinto a cui raramente vi affidate che non è così. La dialettica di opposizione planetaria del resto è proprio in questo meccanismo, anche in amore forse vi renderete conto che la visione della coppia tra voi ed il vostro partner varia non di poco, mentre il cielo promette ulteriori sviluppi pratici e o legali.

Scorpione

Inizia un maggio molto ben supportato da Giove e Marte e con la loro conseguente energia a supporto non vi verrà difficile inventarvi mille nuovi modi di investire il vostro tempo e gli affetti. Venite da un periodo di sperimentazione sociale ed affettiva, avete cambiato dei vecchi regimi, altri si sono volatilizzati, dopo un interregno di fatti più o meno occasionali si fa sempre più forte in voi la convinzione che tutto è passeggero e che alcune condizioni del passato non esisteranno più, non nelle vecchie forme almeno, ed alcuni di voi avranno chiarito a se stessi che non le vorranno neanche più. Intanto, nuovi interessi sul piano affettivo vi fanno maturare e vi sospingono ad escludere automaticamente ciò che non vi si confà.

Sagittario

Inizia un bellissimo periodo con una bella Venere vostra complice e fortemente passionale che vi spingerà di nuovo ad essere gaudenti e a cercare amorevolezza e piacere con le persone che avete intorno. Il vostro cielo è decisamente redivivo e pieno ancora di belle speranze, il sordido Plutone vi darà una mano a tessere trame seduttive e passionali. Ottimo il periodo per i single, l'unica raccomandazione nell'uso di un pianeta così viscerale è di non essere troppo alla ricerca di "buone occasioni" nel mondo del lavoro e delle relazioni. Cercate invece di dare il meglio e considerate voi stessi ed il vostro ottimismo il migliore biglietto da visita per la vostra evoluzione. Il cielo vi sorriderà, voi godete di ciò che si propone e sarete felici!

Capricorno

Raramente le stelle vi hanno attenzionato per un periodo così lungo e così pieno di evoluzioni e novità. È da più di un anno che la vostra vita è sotto i riflettori delle stelle ed i pianeti importanti continuano a sorreggervi anche se la bella Venere ha deciso di diventare vostra nemica e vi fa penare un po' in amore proponendo un regime di quadratura in cui alcuni blocchi comunicativi e passionali si faranno sentire per colpa di uno stress imposto da un Marte ancora davvero impegnativo. Il vostro cielo però promette ulteriori sviluppi grazie ad un Giove che sempre di più agita una serie di faccende che risulteranno risolutive in una procedura legale o economica, mentre gli affari si sistemano voi non farete altro che sentirvi ispirati in cuor vostro verso un cambiamento di vita che lascerà tutti di stucco.

Acquario

Una bellissima esplosione primaverile di gioia e di amore, di gusto e di ricerca di bellezza ed intensità, il vostro cielo è assolutamente rischiarato dalla luce del pianeta dell'amore, ridandovi una dolcezza che avevate tralasciato per vestire i panni di guerrieri della luce in questi mesi così difficili da affrontare per voi, ma unicamente costruttivi per l'enorme quantità di cose che avete messo da parte, costruito e che vi accompagnerà vita natural durante. In amore si prevedono nuovi incontri per i single mentre chi è in coppia rinverdisce la passione, mentre i pianeti in seconda casa creeranno dinamiche veramente utili a sviluppare idee e contenuti concreti. Molti vi desiderano e vi vorrebbero al loro fianco ed ecco che interviene uno dei vostri crucci esistenziali, che divide la vostra personalità in perfetti squadristi ed inarrivabili individualisti, sceglierete di farla cavare da soli questa volta a chi richiede la vostra presenza. Solo a chi ha veramente compreso la vostra essenza non servirà chiedere ed avrà il miracolo che solo voi sapete fare quando posate lo sguardo amorevole sulle cose.

Pesci

Non è vero che se Venere esce dal vostro segno sarete meno fortunati in amore. Trasferendosi infatti nel segno immediatamente successivo, il significato del pianeta si rafforza in termini di concretezza ed avrà il magico compito di trasformare le vostre dolcezze e le vostre dolcissime aspirazioni affettive in qualcosa di concreto e di grande. Inoltre, pianeti come Urano e Giove vi stimoleranno a ben più grandi ambizioni e lucida realtà che a scatti interverrà producendo a puntate cambiamenti importanti. È una settimana rivelatrice di come le conseguenze di ciò che speravate saranno rivelatorie di quanto avrete ben gestito e nutrito sogni e sentimenti. Intanto, il cielo vi fa aprire nuove porte lavorative ed un'occasione inaspettata si spalanca di fronte a voi obbligandovi ad una riflessione e ad una scelta che potrebbe costituire una svolta importante.

© Riproduzione riservata