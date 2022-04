Appassionati flirt per i Pesci: l'oroscopo di oggi, 30 aprile, per tutti i segni

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 30 aprile.

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata senza infamia e senza lode. Stranamente vi manca una buona manciata di verve per dare un’impronta dinamica alla vostra quotidianità. Un atteggiamento passivo vi procura una lieve insoddisfazione e qualche inevitabile senso di colpa.

Toro. 21/4 – 20/5

L’opposizione fra Venere e Giove pesa sul vostro cielo amoroso. Siete stracotti, ma vi sembra che dall’altra parte non ci siano segnali di risposta. In realtà sono le vostre insicurezze a suscitare dubbi. Il partner vi ama e ve lo dimostra in mille modi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità e anche con grinta, se vorrete volgerli a vostro favore. Mettendo a fuoco gli obiettivi, vi risulta evidente che per fare un salto di qualità dovete migliorare la preparazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oggi le faccende domestiche vi riescono a meraviglia e una cenetta con la persona del cuore si rivela un piacere per i sensi e per il cuore. Accogliete con entusiasmo le eventuali nuove occasioni, che potrebbero rivelarsi parecchio redditizie.

Leone. 23/7 – 23/8

Alla fine della settimana ci arrivate pregustandovi già il weekend, dal quale però vi separano una pila di scartoffie e di noiose pratiche da evadere. Batticuori: se siete single, partite per la conquista, se siete innamorati, meglio non rompere le righe.

Vergine. 24/8 – 22/9

Attivatevi concretamente affinché i progetti di coppia e di famiglia vadano a buon fine: ce la potete fare. Buoni introiti, grazie a investimenti azzeccati. Momento favorevole per valorizzare l’immagine professionale e per cogliere al volo ogni chance di successo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È un sabato di relativa monotonia, per voi, fatta eccezione per una bella notizia riguardante un contenzioso su un’eredità, un rimborso, il mutuo della casa. Incontri intriganti mettono in discussione la vostra, più o meno, comprovata fedeltà. Controllatevi!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un po’ di scombussolamento, a causa della Luna in Toro, tuttavia un pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto molto più facile. La simpatia oggi non è davvero il vostro forte. In compenso, astuti come volpi, concluderete un buon affare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Modificare un po’ le abitudini è sufficiente per avere un’immediata sensazione di risveglio energetico e per attingere a risorse insospettate. Dovrete lavorare di buona lena, occuparvi delle finanze e del partner, che ultimamente avete un po’ trascurato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’umore è fulgido, e anche la carriera e il conto in banca vanno benissimo. Siete contesi, ammirati, stimati: cosa potete desiderare di più dalla vita? Colpo grosso nel lavoro! Le cose si velocizzano, i desideri si realizzano. In vista novità su più fronti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Atmosfera davvero stimolante! Con disinvoltura, tenete a bada le possibili ombre e con autorevolezza, aggirate gli eventuali intoppi, i doveri familiari e... i musi lunghi! Una cura ricostituente per il portafogli ridotto al lumicino, messo a “dieta” dalle improrogabili spese.

Pesci. 20/2 – 20/3

Appuntamenti, inviti e incontri a sorpresa si profilano all’orizzonte, la comunicazione con gli altri fila spedita e un progetto ambizioso finalmente decolla. Le emozioni non mancano, specialmente per i single. Flirt, magari non duraturi, ma molto appassionanti.

