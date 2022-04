La Sicilia presente all'Eurovision: Il Volo ospite della semifinale

Anche la Sicilia presente all'attesissimo Eurovision Song Contest, dal 10 al 14 maggio, in onda in diretta da Torino su Rai1. Il Volo sarà ospite della seconda semifinale in programma il 12 maggio. Lo hanno annunciato gli stessi Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

I tre cantanti hanno partecipato all'Eurovision sette anni fa, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con "Grande amore", adesso invece si esibiranno come ospiti. Il Volo è composto da due siciliani Piero Barone nato ad Agrigento, Ignazio Boschetto originario di Marsala, e l'abruzzese Gianluca Ginoble.

L'Eurovision 2022 vede la conduzione internazionale (quindi in lingua inglese) di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. In gara ci sono 40 Paesi con l’Italia rappresentata dalla coppia Mahmood & Blanco con il brano 'Brividi', che ha trionfato alla 72esima edizione del Festival della canzone Italiana di Sanremo.

Diversi gli ospiti dell’Eurovision già annunciati: durante la prima semifinale (10 maggio) sul palco ci sarà Dardust, che si esibirà con Benny Benassi e Sophie and the Giants. La sera della finale, il 14 maggio, i Måneskin saranno sul palco per effettuare, come da tradizione, il passaggio di testimone.

Le tre serate (semifinali del 10 e 12 maggio e finale del 14 maggio) saranno trasmesse su Raiuno.

