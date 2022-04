Novità entusiasmanti per il Toro: l'oroscopo di oggi 21 aprile per tutti i segni

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 21 aprile 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Professione e carriera i temi scottanti del giorno. Delle critiche altrui poco vi importa, ma le direttive che arrivano dall’alto non si possono snobbare. State sulle vostre, defilati, in apparenza indifferenti a tutto, mentre preparate interiormente la riscossa.

Toro. 21/4 – 20/5

Novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vostra vita, non è il momento di farvi prendere dalla pigrizia. I sentimenti sono sotto la protezione di Venere: stuoli di ammiratori pronti ad accorrere a un vostro segnale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Recuperati senso pratico, prontezza di riflessi, comunicativa e motivazioni, potrete imprimere una bella spinta in avanti ai vostri progetti. Quando le acque sono agitate, anelate a un po’ di pace. Sarete accontentati, ma soffocate gli sbadigli.

Cancro. 21/6 – 22/7

Il pensiero degli impegni che incombono vi carica invece di abbattervi. Siete consapevoli di avere forza ed energia per affrontarli al meglio. La dolce metà, solitamente poco espansiva, oggi vi sorprende con una calda dimostrazione di affetto.

Leone. 23/7 – 23/8

Non rimandate un colloquio delicato con una persona cara, aprite il vostro cuore, e vedrete che le soluzioni si troveranno molto in fretta. Ambiente mondano vivace, ma dovrete evitare di farvi coinvolgere in situazioni compromettenti e complicate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Naturale che vi sentiate in piena forma, con la Luna che è in ottima angolazione al segno. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio. Tutte le iniziative condotte con competenza e decisione arriveranno in porto. Conclusione di una trattativa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Davvero un’ottima giornata per il lavoro di routine. Scordatevi grandi exploit e piroette, puntate piuttosto su un buon ritmo e su una bella efficienza. Le faccende di casa filano lisce come l’olio, mettendo a tacere partner brontoloni e familiari esigenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In sestile a Marte, la Luna vi regala una marcia in più. Perfetta per condividere con chi amate delle questioni importanti da pianificare insieme. Avrete la possibilità di ampliare conoscenze e competenze, e di concretizzare obiettivi gratificanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giovedì focalizzato sulle incombenze pratiche: lavoro, pagamenti, pulizie di casa. La bella notizia è che riuscirete a sbrigare tutto e rapidamente. Un collega si è mostrato disponibile ad aiutarvi? Ringraziatelo con un pensiero gentile e ricambiate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Solleticato Marte con il suo sestile, la Luna nel vostro segno preannuncia piccole sorprese, incontri piacevoli e novità interessanti in tutti i campi. Cambiamenti da accogliere con slancio: saranno la pedana che vi consentirà di fare un bel salto di qualità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Clima adatto ad agire per migliorare la situazione professionale, per conquistare lo spazio ottimale, valorizzando competenze, capacità e qualità. Giocherete a carte scoperte su ciò che avete tenuto in sospeso. Siate sereni, non cedete alle pressioni emotive.

Pesci. 20/2 – 20/3

Intuito e logica procedono di pari passo, con eccellenti risultati nell’attività e nello studio. Convincenti, energici, dialetticamente diplomatici. La Luna sostiene con forza la vostra causa, assecondando i moti del cuore, ma mantenendo ferma la direzione.

