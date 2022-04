Un lunedì dell'Angelo esaltante per i Pesci: l'oroscopo di oggi per tutti i segni

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 18 aprile 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Niente verrà a turbare l’atmosfera festiva. Programmi di gite fuoriporta, pranzi in famiglia e passeggiate nella natura vi vedono tranquilli e rilassati. Una giornata che porta alla ribalta la vostra capacità di cogliere il lato migliore di tutte le cose.

Toro. 21/4 – 20/5

Energia e voglia di utilizzarla per dare vita a occasioni divertenti, magari fuori dagli schemi. Alternative fantasiose al tradizionale picnic. È opportuno rimanere nel presente, piuttosto che farvi trascinare da qualche vecchio conto in sospeso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Opinioni diverse possono convivere, posizioni opposte possono venire integrate in una situazione dinamica, in cui c’è posto davvero per tutti. Momento favorevole per spostamenti dedicati a soddisfare alcune curiosità. Risultati molto incoraggianti.

Cancro. 21/6 – 22/7

Potete far festa con animo lieto, gratificati dalle simpatie che riscuotete. Comunicate e confrontatevi con i familiari con maggiore chiarezza. Il miglior regalo arriverà solo nel pomeriggio. Dolci sorprese d’amore nell’uovo di... “Pasquetta”.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi viaggiate su un binario a scartamento ridotto. Il Lunedì dell’Angelo si snoda tra una serie di contrattempi e intralci che vi sottraggono motivazione. Presi tra orgoglio e forti sensazioni che sfuggono al controllo, vi trovate a mal partito. Tenete duro!

Vergine. 24/8 – 22/9

Stomaco ancora sottosopra forse per il fin troppo lauto pranzo pasquale. In questa fase convogliate i vostri pensieri sull’amore come scambio con gli altri. Covate con fiducia pochi progetti validi, in cui credere senza riserve. La famiglia è dolce e protettiva.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un clima sereno e rilassante all’altezza dei vostri desideri. L’importante è festeggiare con gli amici veri all’insegna dei valori tradizionali. Esperienze di coralità. Pensare, essere, sentirvi in armonia con gli altri, raggiungere un punto di equilibrio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In perfetta linea con la giornata, siete in un’onda fattiva, pronti a ricevere ospiti o a dare all’occorrenza una mano, se avete ricevuto un invito. Atteggiamenti conflittuali alimentano le insicurezze del partner, mettendo alla prova la sua pazienza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il risveglio non disattende le vostre aspettative. Le vacanze nella mattinata procedono senza intoppi: siete tranquilli, rilassati e soddisfatti. Possibili piccoli imprevisti, ma le circostanze sono fluide, davvero ideali per qualche rinnovamento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’atmosfera festiva e gioiosa non riesce a sottrarvi alle vostre elucubrazioni. Qualcosa vi turba, ma l’allegria di amici e parenti è contagiosa. Per sentirvi in pace con la coscienza, avrete valide intuizioni per organizzare le prossime strategie.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nuvole temporalesche sulla vostra Pasquetta. La Luna in Scorpione solleva da sotto il tappeto la polvere di antichi timori e sospetti fuori luogo. Terzo grado ingiustificato a chi amate: gli addebitate trasgressioni che siete voi i primi a vagheggiare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lunedì dell’Angelo esaltante. La Luna solletica le emozioni accendendo desideri e sogni, grosse e belle novità da festeggiare con i vostri cari. Non c’è difficoltà che non si risolva quasi senza sforzo da parte vostra: siete magnetici e fortunati.

