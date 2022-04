La Luna galeotta dell'Acquario: oroscopo di oggi, venerdì 15 aprile, per tutti i segni

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 15 aprile.

Ariete. 21/3 – 20/4

Uno zefiro primaverile investe il settore delle relazioni con gli altri. Un venticello che rimuove la polvere, rendendo costruttivo il confronto. Tolleranza, pazienza, comprensione, i punti di forza della Luna in Bilancia. Fateli vostri, e andrà tutto bene.

Toro. 21/4 – 20/5

La novità odierna è il passaggio di Marte in Pesci, che sarà la vostra guardia del corpo, sia negli affari di cuore sia in quelli professionali. Luna indaffarata. Incombenze casalinghe, parrucchiere, estetista, ultimi acquisti: Pasqua è alle porte.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Questa è la giornata giusta per lasciarvi andare alla tenerezza, organizzare un viaggio per il weekend pasquale in una città d’arte in compagnia del partner. Se la vostra immagine non vi convince, per piacervi di più dedicate maggior cura e attenzione a voi stessi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Entrando in Pesci, da oggi Marte farà la parte del leone nelle relazioni. Intraprendenza, novità, forza d’animo e un mare sconfinato di passione. La Luna è storta, ma le conseguenze sono solo un filo di nervosismo e qualche battibecco in famiglia. ​

Leone. 23/7 – 23/8

Il sestile della Luna è un buon input per dare a questo venerdì un’impronta di serenità. A ridosso della Pasqua, contrasti e conflitti finalmente si placano. Tira un’aria piacevole fatta di diplomazia, buonumore, aspettative e notizie che rasserenano il cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’arrivo di Marte in Pesci, che va a dare manforte a Venere e a Giove, apre una fase di decisioni cruciali in campo affettivo. Prendere o lasciare. Storie ambigue? Chiaritevi bene con chi amate sulla strada che ognuno dei due desidera percorrere. ​

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna è a spasso nel segno, tranquilla e rilassata. Difficoltà e desideri: tutto converge sulla coppia, sul condividere interessi e aspirazioni con l’altro. Via libera a tutto ciò che per voi è importante: socialità, scambio, cultura, espressione artistica.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Che bella cosa l’entrata di Marte in Pesci! Proprio quello che vi serviva, per dare coraggio e un’energica raddrizzata alla vostra vita. Creatività e immaginazione: le risorse su cui contare per migliorare, modificare, aggiustare ogni situazione.

Sagittario. 22/11 - 22/12

La complicità della Luna e di un bel gruppo di amici compensa gli attriti e i dissapori familiari preannunciati dal transito di Marte in Pesci. Per mantenere l’equilibrio e... il partner, tenendo il piede in due scarpe, occorre essere dei provetti acrobati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ininfluente l’azione della Luna, se non per il fatto che vi tocca presenziare a un impegno pubblico durante il quale non siete a vostro agio. Incisiva e corroborante per la professione la presenza di Marte in Pesci. Si prospettano piacevoli sorprese.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna galeotta in trigono, tra svaghi, interessi culturali e viaggi. Sospinti da una delicata brezza, i vostri programmi procedono senza alcun intralcio. Aspirazioni e conferme prendono quota: diplomazia e socievolezza sono le vostre carte di imbarco.

Pesci. 20/2 – 20/3

Di significativo oggi per voi c’è l’ingresso di Marte nel vostro cielo. Vale a dire volontà e intraprendenza per canalizzare il raggio fortunoso di Giove. Al top l’amore romantico e appassionato. Momento cruciale per i single, presi di mira da un colpo di fulmine.

