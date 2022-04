Britney Spears aspetta un bimbo, il papà Sam Asghari: «L'ho sempre desiderato»

Meno di cinque mesi mesi dopo la liberazione dal giogo paterno, Britney Spears annuncia ai fan che la cicogna è in arrivo: in un bizzarro post su Instagram la principessa del pop ha fatto sapere che sta aspettando un bambino e nel dare la notizia chiama «marito» il fidanzato Sam Asghari. Il quale, sul suo profilo social, ha dichiarato che la paternità è qualcosa che ha sempre desiderato e «il lavoro più importante» che potrà mai avere.

È da quando lo scorso giugno aveva rotto per la prima volta il silenzio in tribunale sulla custodianship, la tutela legale a cui il padre Jamie l’aveva fatta assoggettare per oltre 13 anni, che Britney aveva manifestato il desiderio di avere un terzo figlio, ma, aveva detto allora, «non mi permettono di togliere la spirale». Il post è arrivato dopo una vacanza con Sam a Maui: «Avevo perso peso, poi l’ho riguadagnato. Mi sono detta, cosa è successo al mio pancino e Sam ha scherzato: “Sei incinta di cibo”. Poi però ho fatto il test e... aspetto un bebè».

L’annuncio ha lasciato confusi molti fan (Britney sta davvero annunciando una gravidanza in corso?), ma le amiche della popstar si sono affrettate a fare le congratulazioni: «Sono così eccitata per te», le ha scritto l’ereditiera Paris Hilton, e anche la sorella Jamie Lynn con cui i rapporti sono a dir poco tesi, ha messo un like al messaggio su Instagram.

Britney, che lo scorso dicembre ha compiuto 40 anni, e Sam, che ne ha 12 di meno, stanno insieme dal 2016. Lo scorso settembre, pochi giorni dopo la richiesta di papà Jamie di por fine alla tutela, si sono fidanzati («era ora», aveva commentato lei) e la scorsa settimana hanno ufficializzato lo stato di «promessi sposi», sempre usando il profilo Instagram della cantante.

Britney ha avuto due figli ora teen-ager dall’ex marito Kevin Federline che oggi, attraverso un avvocato, ha mandato «felicitazioni» a lei e a Sam «nell’eccitante cammino che porta a diventare genitori». Per la cantante tuttavia le esperienze precedenti non sono state tutte rose e fiori e oggi nel nuovo post Britney affronta di petto la depressione che la colpì durante le gravidanze precedenti: «Allora non se ne poteva parlare. Era considerato pericoloso che una donna si lamentasse con un bambino nella pancia». La cantante ha annunciato buoni propositi per tenere a bada il male oscuro: «Farò yoga tutti i giorni». E eviterà il più possibile di uscire per evitare i paparazzi: fotografi e tv sono stati una persecuzione per Britney durante tutta la sua carriera, inseguendola senza pietà nei momenti più intimi anche durante le gravidanze e poi con i figli in braccio.

