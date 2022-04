Oroscopo della settimana: argento vivo per il Toro, Pesci superstar

Settimana con molti cambi della guardia, un Mercurio che diventa pratico e furbo nell'elemento Terra, mentre il focoso Marte calma i bollori tuffandosi nel mare dei Pesci, a fine settimana una Luna che mette tutti i dodici in contatto con i più profondi desideri del cuore...

Ariete

È un momento zodiacale molto importante, i pianeti decidono di smetterla di sovraccaricarvi e decidono di eclissarsi per un po', il vostro astro guida Marte va in posizione neutra, tornerà più forte che mai appena rientrerà nei vostri gradi accendendovi come una stella. Ma per adesso preferisce farvi vivere un momento interiore molto più utile e preparatorio agli eventi galoppanti della primavera inoltrata. Anche l'abbandono di Mercurio vuole farvi parlare di meno e riflettere di più, valutando in questa fase anche le ragioni altrui ed un silenzio che dice più di mille parole. Nel week end una Luna piena che accenderà i vostri sensi e vi inonderà di emozioni.

Toro

L'argento vivo di Mercurio colora i vostri gradi di un brio ed un movimento forse a lungo dimenticato. Ecco che la primavera per voi inizia a fiorire regalandovi grandi sensazioni di benessere, di dinamismo e di apertura sociale ed amicale. Il vostro cielo si riattiva e le uscite sembrano portare relazioni e grande senso di fratellanza, inviti da raccogliere e novità che arrivano inaugurando una stagione che vuole mercanteggiare su impegni e speranze di sviluppo che con il furbo ed entusiasta Mercurio troveranno la propria strada. Intanto in amore vi aprite a possibilità nuove, è un ottimo momento per i single per trasformare semplici conoscenze in qualcosa di più, mentre le coppie fisse ritroveranno dialogo e complicità.

Gemelli

È una settimana molto varia che vi riserverà non pochi cambiamenti. Il vostro cielo è fortemente motivato a darvi lo spazio giusto di riflessione, sospendendo Mercurio che tra poco tornerà più forte che mai a darvi energia. Ma adesso la riflessione interiore si fa un'esigenza e capire le dinamiche evolutive altrui dovrà essere sereno e consapevole che la vita degli altri accade e non vi sta sfuggendo nulla di mano ma che semplicemente le evoluzioni intorno a voi prendono strade più lontane. Senza soffrire di nessuna nostalgia la situazione astrale spera di potervi preparare nell'affrontare la quadratura di Marte che da venerdì vi obbligherà ad economizzare energie e tempo e sottoporvi anche a delle piccole cure di cui avevate bisogno, anche interiormente necessitate di una coccola e di avere cura della vostra sensibilità.

Cancro

Che magnifica settimana vi aspetta. Il vostro cielo è decisamente più pieno di luce e di assistenza planetaria che vi sorregge a più livelli. Mercurio, furbo socievole e comunicativo vi sta dolcemente facendo riaffacciare ad una vita sociale che brilla della varietà di tutte le vostre frequenze emotive e che aggancia ogni gradazione con una persona diversa che vi fa sentire capiti ed amati. Mentre il focoso Marte crea un meraviglioso trigono dai Pesci che sembra darvi forza ed energia, passione e vigore, non solo nelle faccende private ma anche al lavoro dove la grinta che tirerete fuori sarà la marcia in più per una svolta da troppo tempo attesa. Momento d'oro per i single mentre per le coppie un allegro andante davvero piacevole.

Leone

Seppure Marte smette definitivamente di essere in opposizione e farvi vivere periodi tesi che finalmente lasciano spazio ad un'azione più fluida e meno impedita da tensioni o rabbia, ecco che Mercurio vi confonde un po' entrando in quadratura, facendovi sbagliare all'inizio un po' la comunicazione, ma subito riprenderete il controllo e valuterete di utilizzare la furbizia del Dio dai piedi alati, valutando più possibilità e gestendo al meglio con una punta di opportunismo le occasioni che si propongono dando ascolto ad ogni possibilità senza troppo esprimere il vostro parere. Alcuni avranno la sensazione che macchinate qualcosa, altri capiranno chiaramente che la vostra realtà ha bisogno di un'evoluzione e con l' istinto felino che vi appartiene state andando a caccia...

Vergine

È una settimana un po' complicata per voi. Marte si schiererà in opposizione, ma in maniera utile, vuole infatti costituire il vulcano eruttivo che farà affiorare da dentro di voi la massima espressione viscerale di voi stessi. Mercurio furbissimo e capace vi farà intravedere la strada che veramente volete percorrere, ma anche Nettuno mettendovi in contatto con il vostro essere più profondo farà la sua parte, materializzando desideri e voglia di fuga da tutto ciò che non vi soddisfa più. Il vostro percorso è decisamente più complicato adesso che le ragioni interiori e quelle pratiche si scontreranno dovendo dare necessariamente un risultato, chiarezza istintiva che per una volta non sarà possibile imbrigliare dentro una logica contenitiva come vi è proprio, lasciatevi attraversare da questo flusso che vi porterà tanta consapevolezza.

Bilancia

Pianeti latitanti per voi che elidono un po' la ragione e vi fanno riflettere nel silenzio come se non aveste completamente afferrato il senso di questo periodo così complesso. Un blocco comunicativo che vi impedisce di rivolgervi come vorreste a persone che amate o che fanno parte del vostro quotidiano, il vostro cielo esige una sedimentazione di consapevolezze che vi porteranno nel fine settimana a vederci chiaro e a ratificare una vostra posizione che con il plenilunio sarà istintivamente assorbita da voi. Se le condizioni non vi piacciono o vi sembrano noiose pianificate come cambiarle, se invece volete continuare a perseverare fate del vostro meglio per fare pace con le condizioni che non sono proprio come le desiderate.

Scorpione

Il passionale Marte vi sorregge da un meraviglioso trigono dall'acquatico Pesci, darà forza ed intensità a tutto, ma il diavoletto Mercurio che entrerà in opposizione da martedì farà per voi le pentole ma non i coperchi. Motivo per cui vi si raccomanda di stare molto attenti alla comunicazione e scegliere di muovervi silenziosamente e sotterraneamente come a voi si confà senza troppo manifestare pareri o parlare di assenti poiché potrebbe nascere qualche malinteso. Dedicatevi invece a qualche sentimento che sta nascendo piano piano e cercate di non essere troppo riottosi prima di conoscere una persona veramente e fino in fondo. Gli astri potrebbero sorprendervi da direzioni inaspettate.

Sagittario

Forse qualcosa in voi vi fa ostinatamente attaccare alle abitudini, alla routine e a ciò che conoscete bene, come se non voleste mai evolvere da un divino presente che non vuole diventare un futuro. Eppure i pianeti hanno altro in serbo, Mercurio sparirà dai radar per un po' lasciandovi solo l'istinto come forza comunicativa e relazionale, mentre martedì Marte inizia una forte quadratura che vi permetterà di dedicarvi a qualcosa di fortemente impegnativo, ma che vi assorbirà in maniera totalizzante facendovi perdere di vista desideri ed aspirazioni che dovranno essere rimandate al prossimo passaggio planetario positivo. Intanto, i positivi entusiasmi che vi sono propri investiteli negli affetti più cari che ritroverete più forti e calorosi di prima.

Capricorno

Un cielo bellissimo il vostro con un Mercurio che finalmente si fa di terra e decide di darvi man forte nell'affrontare questioni pratiche che avete lungamente rimandato. Forse qualcosa o qualcuno che vi rende pesante la dimensione quotidiana o lavorativa vi obbligherà a prendere posizione anche se è una cosa che da tempo vi ronza nella testa. Finalmente chiarezza e concretezza di azioni si faranno plastiche ed agirete, il vostro intervento è sempre fortemente avocato da chi vi stima e vi apprezza e vi mette nelle condizioni di dare ruoli e specifiche a tutto e tutti. Mentre il cielo costruisce una certa dialettica felice per voi che finalmente state vivendo un momento passionale molto forte, voglia di fuggire con la Luna splendida di questo fine settimana.

Acquario

Coraggio, questa settimana porta con sé la stupefacente rivelazione che non dovrete più salvare l'universo dai mali del cosmo, che se non vi affrettate a fare qualcosa nessun oceano divorerà la vostra Atlantide personale e che il cielo nonostante muti in continuazione non cadrà e rimarrà sempre azzurro. Ecco le stelle questa settimana vi vogliono dire che tutto si fa più dolce, placido e vivibile e che amore e passioni esploderanno in un quotidiano seduttivo che giorno dopo giorno vi ammanterà fino a farvi sognare. Certo, niente astronavi, nessun mistero da cui dipende il mondo, nessuna arca perduta da recuperare, ma sono certo che sopravviverete a questo cullarvi nel vostro mondo felice che dopo un periodo di corse cardiopalmatiche vi fa stare bene e vi fa godere i frutti delle vostre acrobazie. Mercurio è in quadratura, evitate di impelagarvi in discussioni con persone che non stimate minimamente a livello intellettuale...

Pesci

Il vostro cielo è sempre brillante, è un periodo stupendo per ciò che accade in continuazione come se la vita si fosse rimessa in moto e non accenna a diminuire i colpi di scena e la quantità di eventi e colpi di scena che dinamizzano cuore e sentimenti. Mercurio in sestile dà forza ai vostri dialoghi, nessun argomento sarà inaffrontabile soprattutto se vorrete parlare di qualcosa inerente al pratico o al lavorativo. In amore ci sono dolci sogni da soddisfare ed una dimensione davvero tenera da vivere. Intanto, qualche persona che non vedevate da tempo rispunta nella vostra vita e dopo un piccolo tuffo al cuore sarà gioia immensa. Giove e Saturno intanto compiono un grande miracolo creando un' opportunità davvero vantaggiosa da afferrare al volo.

