L'oroscopo di oggi, martedì 5 aprile: nuovi scenari d'amore per il Cancro

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 5 aprile 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Ora che la Bianca Signora passa in Gemelli, ritrovate la vostra naturale vivacità. Abbondano brio e affabilità, perfetti per ottenere consensi negli affari. Le pubbliche relazioni sono favorite. Situazione ideale per richieste, proposte, dichiarazioni sentimentali.

Toro. 21/4 – 20/5

Né male né bene: le emozioni sono tenute sotto chiave. Vi consola l’idea di una serata all’insegna dell’allegria, in compagnia degli amici più cari. Una persona simpatica e spensierata entra all’improvviso nella vostra vita sconvolgendo i vostri piani.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna nel segno vi ricarica di quelle energie speciali che favoriscono incontri e progetti di largo respiro. Concludete tutto in fretta. La sicurezza in voi stessi agisce da calamita e attira verso di voi occasioni favorevoli e gente affidabile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Qualcosa di nuovo sotto il cielo dell’amore. L’ingresso di Venere in Pesci apre scenari inaspettati. Preparatevi alla magia che avanza e trasforma. Rendete fertile il terreno, dissodandolo da quelle relazioni che alla fine riescono solo a crearvi problemi.

Leone. 23/7 – 23/8

Disposizione d’animo serena e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che prescinde dall’età e vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati, in ogni situazione sarete al centro dell’attenzione. Un corso di ballo per divertirvi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna storta, ma senza gravi conseguenze. Soltanto un umore poco incline alle chiacchiere e che almeno oggi rifugge da ogni forma di mondanità. Fastidiosi contrattempi, equivoci al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia e partner da trattare con le molle.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Tra soci un confronto ormai inevitabile finisce a tarallucci e vino. Malintesi finalmente chiariti e reciproci attestati di stima. Che sollievo! Si può fare buon viso a cattivo gioco, se ritenete che la piccola rinuncia di oggi porterà vantaggi domani.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un dvd, ascoltare un cd uscito di recente. Attivatevi con largo anticipo e programmate una vacanza di gruppo in un’esclusiva località esotica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Terrete testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi, ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno!”. Gli amici possono fare molto per voi: anche se avete la mente altrove, lasciatevi catturare dalla loro allegria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Godetevi una giornata di quiete che sembra essere così ben condivisa dalla dolce metà e dai familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. Ottima idea pulire la casa, arieggiarla, cambiare disposizione dei mobili e liberarla da ciò che è inutile.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il favore della Luna in Gemelli, siete nel vostro elemento. Leggeri ma non frivoli, carismatici e impegnati, siete un solido punto di riferimento. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’effetto amoroso di Venere ha la meglio sulle interferenze lunari. Non c’è nulla di più emozionante di un sentimento che sta iniziando a sbocciare. La distrazione è ben motivata, non tutti capiranno le vostre ragioni, ma lo sguardo sognante parla per voi.

