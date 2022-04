Oroscopo della settimana, è il momento di Ariete e Pesci tra amore e sogni

Venere lascia soli Marte e Saturno in Acquario a discutere di cose “da maschietti” a prendere le loro decisioni epocali e a tuffarsi nel mare sognante dei Pesci per trasmettere sogni ed empatia a tutto lo zodiaco. La settimana è un tripudio di grandi decisioni e svolte, ma anche di tantissimo sentimento... Buona settimana a tutti!

Ariete

L'argento vivo di Mercurio vi pervade e con un bel sestile a Marte in settimana eccovi trasformati nell'anima della festa! È del resto la vostra stagione ed esplodere di vita è il dettame che vi appartiene. Nulla vi potrà arginare, cercate però di non dire proprio tutto ciò che pensate poiché il cielo in questa configurazione vi rende meno diplomatici del solito. In positivo invece ogni vostra parola sarà presa davvero sul serio facendovi tornare ad essere percepiti come personaggi di carisma e di gran fascino, traini naturali e trascinatori per passione. Anche in amore le vostre armi seduttive saranno più basate sulla comunicazione e la voglia di condividere con un partner il sociale che si espande sempre di più, amori giovani con Mercurio per i single.

Toro

Torna un po' di poesia per voi Toro che siete stati un po' sotto pressione e poco inclini ai movimenti del cielo che prevedono linearità e costanza in amore, con il trasferimento della bella Venere in Pesci. Il vostro pianeta guida vi obbligherà a sentire ancora dentro di voi le dolci note del pianeta dell'amore, facendovi sognare dal lezioso mondo dei Pesci amico che vi sosterrà. È un momento magico in amore dove tutto si addolcisce, Venere è inoltre il pianeta della piccola fortuna, per cui vi sentirete approvati e piccoli successi al lavoro vi gratificheranno come qualche introito in più che vi aiuterà sicuramente. Non è ancora il tempo per pianificare il domani, ma sicuramente si può cominciare a fruire della bellezza di vedere la luce nuova di un' alba piena di speranze.

Gemelli

Con i passaggi planetari di questa settimana sarà quanto mai utile per voi cominciare a raccogliere le energie, operare un certo grado di concentrazione e compiere dentro di voi un'opera di risanamento interiore. Sembra infatti che la bella Venere vi complicherà un po' la vita nel suo regime di quadratura andando ospite nei Pesci, ma sorretti dal vostro pianeta Mercurio riconfermerete la vostra grande abilità dialettica ovviando alle incomprensioni affettive con abilità, ma non basterà se non limerete la vostra attitudine ad una certa gelosia e non placherete quella sensazione dentro di voi di sentirvi meno padroni dei vostri rapporti come se vi stessero sfuggendo di mano. Servirà un po' di leggerezza o quanto meno mettere a fuoco le cose veramente importanti da quelle che non lo sono.

Cancro

Una settimana un po' altalenante emotivamente. Sembrate volere essere più forti per adesso di ciò che vi disturba, vi ingelosisce e vi fa sentire un po' tagliati fuori dalla vita del partner. Forse il vostro rapporto ha bisogno di prendere coscienza dei propri limiti e lasciare un po' che il partner riscopra l'importanza del sentimento nei vostri confronti. In tutto ciò farete di tutto per essere brillanti nel sociale e non sentirvi troppo prigionieri di impegni che non potrete ovviare che erroneamente pensate vi sottraggano tempo per l'amore. Non è proprio così, la qualità del tempo che spenderete con il partner e con le persone che amate sarà la risposta che Venere vorrà regalarvi dalla nuova posizione in cui si trova da questa settimana.

Leone

Finalmente Venere esce dall'opposizione in Acquario che vi ha reso tutto molto complicato nell'ultimo mese. Ecco che finalmente il cielo ritorna sereno in amore e le problematiche con il partner diventano discutibili con l'aiuto dell'amico Mercurio nella posizione congeniale di fuoco che vi permette di affrontare tematiche importanti ma con una certa calma e sopratutto volgendo verso miglioramenti evolutivi nella coppia. Anche il tempo sembrerà meno stressante e le energie tornano serene e non osteggiate come nelle ultime settimane, ancora si fa avanti una proposta che da tempo attendevate per dare finalmente una svolta alla vostra carriera fin troppo trascurata dato le ultime vicissitudini che vi hanno attraversato. Infine un amico del passato vi stupirà con le sue sorprendenti possibilità che vi metterà a disposizione.

Vergine

Se aspettavate un buon periodo per avere lo spazio giusto al lavoro per dimostrare che siete pienamente efficienti e dotati di grandi risorse e notevole capacità organizzativa ecco che le stelle materializzano questo spazio d'azione che tenderebbe a darvi le possibilità che cercavate per sentirvi apprezzati, inseriti e finalmente parte di qualcosa che vi fa sentire sicuri e che vi rasserena in maniera ampia. Intanto la chiarezza di Mercurio farà in modo da rendervi chiaro ed inequivocabile quali sono le direzioni in cui è il caso di non investire, di non sentirvi troppo giudicati e di smettere di inseguire cose poco dirette o chiare che qualche superiore vi propina. Intanto la bella Venere inizia la sua opposizione in Pesci ricordandovi che forse è il caso di arginare le distanze che in amore si sono create con il partner o con la persona che sentite lontana e che vorreste più vicino.

Bilancia

La vostra guida planetaria, la bella Venere, smette di farvi sognare dal sublime trigono che la sua permanenza in Acquario garantiva. Il cielo si riconfigura e sarà l'inaspettato e spartano Marte con le sue ragionate pulsioni congiunto a Saturno che vi farà molto riflettere in amore, dove una serie di passioni regneranno sovrane nella vostra mente. Ma non saranno troppo armonicamente supportate da altri coefficienti planetari capaci di renderli fluidi e naturali. Dovrete ogni tanto dare qualche aggiustata alla rotta ed indirizzare il partner o gli eventi, chiedendovi dentro di voi se è quello che veramente volete o se vi manca solo il coraggio di migrare verso una dimensione più libera ed armoniosa per il vostro spirito amatorio che anela a qualche altezza in più. Mentre al lavoro dovrete stare molto più sul pezzo che seguite poiché sembra siate alla battute finali di una lunga prova di costanza e di attenzione verso un ciclo o un affare vantaggioso che sembra stia per concludersi.

Scorpione

Non sarà semplice la congiunzione tra Marte e Saturno in Acquario da reggere per voi che vi trovate in distanza di quadratura, ovvero blocco, ed il peso delle responsabilità lavorative e familiari potrebbe pesarvi un po' troppo oberandovi di impegni e di cose da seguire che sembrano togliervi molto spazio ed appesantire il vostro stress. Ma proprio mentre accade questo, sarà la bellezza a salvarvi, arriva infatti un magnifico trigono di Venere che entra in Pesci e facendosi di nuovo acquatica la bella Dea dell'amore vi farà sentire tutto il calore e l'interesse di persone che volete meglio conoscere e vi darà una mano considerevole a sentirvi più in forma e meno impacciati nell'inseguire ancora una volta un sentimento che per ora sognate soltanto. Anche la salute ne gioverà moltissimo facendovi sentire più giovani e sani.

Sagittario

Definirla una bella settimana sarà improprio, ma considerarla determinante sicuramente è appropriato. Sembra infatti che l'importante congiunzione tra Marte e Saturno spinga voi ed altri siti zodiacali a rendervi coscienti in maniera totale di quanto sia importante per voi il lavoro e l' attività pratica, seppure con amore molti di voi si troveranno a dichiarare apertamente che non sono soddisfatti e a chiedere un miglioramento delle proprie condizioni che sembrano non gratificanti abbastanza. Altro effetto della congiunzione tra i due pianeti sarà l'impulso irresistibile di comunicare al partner cosa pensate del vostro rapporto e cosa vi serve per cambiare le carte in tavola e migliorare tutto. Chiaramente gli esiti varieranno da soggetto a soggetto e da referente a referente, ma sicuramente questa settimana sarete gli eroi dello zodiaco, almeno gli eroi di voi stessi che finalmente rivendicate un giusto ruolo.

Capricorno

Questa è una magnifica settimana che sembra inaugurare un periodo di consapevolezza rispetto alle decisioni prese al comando della vostra vita che sembra dimostrarvi andare secondo le vostre aspettative. La poderosa congiunzione di Marte con il vostro astro guida Saturno metterà energia azione e dinamismo nella vostra vita e cercherà di materializzare gli effetti di un lavoro progettuale a lungo condotto. Ma le stelle hanno in serbo altre sorprese per voi, la bella Venere infatti torna a strizzarvi l'occhio nella dimensione del sociale e a rendervi brillanti in società e più sostenuti da amici e conoscenti che vi faranno sentire apprezzati. Assecondate anche l'attitudine del partner a volere vivere un po' più i rapporti sociali in coppia, mentre domenica non rovinate tutto con sospetti inutili e con attenzioni a direzioni ormai cadute in prescrizione da tempo.

Acquario

Baciati dalla fortuna come sempre accade, il vostro cielo anche quando subisce l'abbandono di un pianeta non solo non sembra fare una piega ma addirittura trova il vantaggio implicito, del resto siete o non il segno del continuo cambiamento?! Dunque la bella Venere se ne va, lasciandovi meno schiavi di rapporti che non sopportate più di tanto, ma vi regala la concentrazione assoluta di un aspetto che vi rende il fulcro zodiacale di un'enorme potenza pratica e decisionale, ovvero la congiunzione Marte Saturno, per nulla ormai addolcita dalla diplomazia di Venere che vi renderà più lucidi e vi spingerà a compiere mosse epocali e dirigere direzioni creative nella vostra vita che sembrano risolutive e molto efficaci. Anche al lavoro come in amore c'è un tornare non ad una "normalità" che per natura non possedete, ma ad una straordinarietà che da voi è più consueto aspettarsi a tamburo battente. Grandi risoluzioni vi aspettano al lavoro ed in amore e su qualunque altro piano pratico che vi vede di nuovo dare scacco matto a tutto lo zodiaco!

Pesci

Pronti per ricevere il vostro ospite preferito? La bella Venere torna nei vostri gradi ad inondarvi di piacevolezza sentimento amore e piccole gioie quotidiane, mentre la vostra mente è ancora nel mondo dei sogni che preferite alla realtà. Ecco che mercurio e Venere stabiliscono che i sogni invaderanno il reale, e che vi porteranno a concretizzare amori e tanti altri fantastici progetti che vi allieteranno. Nei vostri gradi la bella Dea dell'amore si fa dolcissima, la più empatica dello zodiaco, secondo alcune scuole di pensiero anche la più potente Venere dello zodiaco. In questa configurazione bellezza e sentimento straripano per voi e tutto lo zodiaco, trasformatevi allora nei sirenidi più seducenti del cielo a cui nessun Ulisse saprà resistere, gli amori accadono o tornano da lontani mari per dolcemente naufragare nel vostro...

