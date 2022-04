L'oroscopo di oggi, venerdì primo aprile: soldi e viaggi per l'Ariete

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì primo aprile 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un cielo decisamente benevolo vi fa raggiungere d’un balzo ogni traguardo. Novità dall’estero, soldi e affari in arrivo. Occasioni d’oro in viaggio. Immagine pubblica in netto e progressivo rialzo. Chance fortunate. Combattività ed entusiasmo giustificati.

Toro. 21/4 – 20/5

Clima sereno per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, ma anche a chi è libero da legami impegnativi, qualcosa di piacevole, vedrete, accadrà. Continuate a lavorare con attenzione ai vostri obiettivi. Un’intuizione consente di trovare nuove risorse.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Venerdì all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi. Vittorie nello sport.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna foriera di imprevisti. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo. Siete fuori strada se pensate che i soci o il partner siano i diretti responsabili del vostro malumore.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata baciata dalla fortuna. Ogni decisione diventa semplice, ogni obiettivo a portata di mano. Grandi prestazioni in ambito sportivo. Confidate sempre senza timore nel vostro carisma e nelle vostre capacità. Successi, consensi e conquiste.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’impulsività rischia di farvi spendere più del dovuto o di mettervi in una situazione delicata. Recuperate la vostra assennatezza, potreste rimpiangerla. Forse a causa di una persistente distrazione, non riuscirete ad assolvere per tempo tutti gli oneri assunti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il lavoro con serietà e non raccogliete provocazioni o critiche. Per ritrovare il vostro equilibrio l’ideale è seguire l’istinto, che vi consiglia la soluzione più saggia.

Scorpione. 23/10 – 22/1

Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. L’affetto e l’amicizia vanno nutriti senza dare niente per scontato. Favoriti spostamenti e vacanze.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che vi alzate con il piede giusto! È la giornata ideale per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito. La Luna accende il cuore e i sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è il momento giusto per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Tolleranza è ciò che occorre nei confronti di chi vi ama. Una parola inopportuna può scappare a tutti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Pizza, cinema e birreria, a spasso per le vie della città sottobraccio alla vostra ultima conquista.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba. Dovreste iniziare a raccogliere i frutti della vostra semina. Attivatevi per ottenere il saldo di un vecchio credito.

