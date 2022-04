Dal profumo all'arancina al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, sul web caccia al pesce d'aprile

Dal profumo all'arancina al ripescaggio dell'Italia ai mondiali. È il giorno dei pesci d'aprile che passa anche dallo "spettacolare crollo" dei due speroni dello Sciliar, montagna simbolo delle Dolomiti, dal rimborso del canone Rai e dalla divisa fucsia per le donne arruolate nei vigili del fuoco.

La beffa più palermitana la lancia KePalle, la catena di streetfood dedicata all’arancina palermitana, che ha oggi annuncia di lanciare la prima linea di Profumi d’Autore 100% Aria Fritta. “L’idea è venuta fuori in negozio, osservando il comportamento dei clienti che usualmente attendono la frittura delle proprie arancine, con gli occhi chiusi, pregustandole già dal profumo”.

Tutto un gioco naturalmente e per rincarare la dose sul sito si legge: "Il Profumo d’Autore si inserisce in un progetto più ampio, avviato da tempo con la linea d’abbigliamento e accessori Robe di KePalle, e che sempre nell’ambito della profumeria si spanderà presto con le nuove fragranze al Coppo: Panella e Crocché. Previsto anche il lancio di una linea di prodotti cosmetici (la Crema mani allo Strutto di Milza e l’Olio di Girasole per il corpo) e una di prodotti per la casa, come i diffusori per ambienti al profumo 4 Formaggi e Frittura di Pesce…".

La pagina Facebook "Giocatoribrutti" mette il dito nella piaga calcistica che ha rischiato di aprire speranze: "Ufficiale: Iran squalificato da Qatar 2022. Italia ufficialmente ripescata come prima delle escluse nel ranking Fifa".

Il giornale Dolomiten, invece, riporta la notizia dello "spettacolare crollo" dei due speroni dello Sciliar. Lo Santner e l'Euringer che affiancano il 'panettone' dello Scialiar sono uno dei simboli dell'Alto Adige e si trovano infatti sulle confezioni dei wafer Loacker. La nebbia di questi giorni - aggiunge il giornale - per il momento nasconde ancora le vere dimensioni del disastro.

L'emittente radiofonica Suedtirol1 ha annunciato il rimborso del canone Rai. Il pesce d'aprile più chic arriva invece dall'Unione dei vigili del fuoco altoatesini che sui social media hanno presentato la divisa fucsia per le pompiere. "Novità! In occasione delle modifiche alle uniformi da intervento abbiamo pensato anche alle 320 donne che svolgono servizio volontario nei corpi dei vigili del fuoco volontari in provincia. Per questo motivo da subito anche la nuova uniforme sarà disponibile per loro in un colore speciale 'Girlpower'".

