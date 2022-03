Oroscopo settimanale: Gemelli a tutta forza, sarà un weekend da... Leoni

Settimana molto dinamica colorata da un primaverile allegro andante, ecco che Marte e Venere rimangono fantasiosi e sorprendenti in Acquario per tutti, mentre un novilunio nell'elemento fuoco farà i dodici famelici di vita e di affermazione delle loro vite relazionali, buona settimana a tutti!

Ariete

Vi state ricaricando di energia e sembrate tornare in voi dandovi forza. Sole e Mercurio vi sosterranno a lungo, usate bene queste energie che vi accompagneranno dandovi chiarezza, solarità e ritrovato entusiasmo. I giochi planetari dei significati dei pianeti che albergate nei vostri gradi per adesso esigeranno da voi una certa forza nell'affermazione di voi stessi, e sentirete fortemente il bisogno di esternare come la pensate e di essere reattivi a qualunque forma di stimolo, cercando anche l'angolazione personale a cui per mesi non avete dato voce perchè eravate impegnati in ben altro. Intanto, il cielo vi fa essere più presenti in amore e disposti anche a parlare un po' di voi.

Toro

Il vostro pianeta guida Venere si congiungerà a Saturno dandovi un po' il tormento in termini caotici nella dimensione affettiva. Seppure ravvisate un bisogno di ritornare alla tradizione amatoria che vi è propria, a volte non vi riesce di trovare il bandolo della matassa, qualcosa sembra sfuggirvi e dell'altro si avvicenda nelle vostre vite in maniera assolutamente frenetica senza lasciarvi a volte il tempo di rifiatare. Per molti è l'occasione di capire dove gli errori di impostazione vi fanno porgere in maniera un po' diversa da come siete. La comprensione di questo meccanismo vi farà comprendere perchè le persone intorno a voi sembrano mutare repentinamente atteggiamento nei vostri confronti. Coraggio, comunque, è un passaggio che dura poco, intanto concentratevi sul lavoro che richiede maggiore attenzione.

Gemelli

I pianeti sono favorevolissimi per voi questa settimana, sembra infatti che sarete carichi di spinta di fiducia, ma non mancheranno le azioni pratiche, l'incisività decisionale e la presa di posizione che sarà coronata da un successo importante. Ecco che le vostre vicissitudini si avvicendano in maniera densa e piena di vitalità, il vostro cielo promette benissimo su tutti i fronti, ma è sopratutto sul piano pratico e lavorativo da sfruttare al massimo. Ecco che riuscirete a fare in modo di portare a compimento una serie di cose per voi molto importanti, fermo restando che in amore, grazie all'energia di Marte, passioni ed attrazioni saranno sicuramente la forza motrice primaria di questa settimana che sembra una delle migliori dell'anno.

Cancro

Il cielo di questa settimana sembra sereno e privo di ostacoli, le stelle addolciscono tutto per voi, grazie a Venere e al vostro nume tutelare, la Luna, che nel week end vi porterà un risolutivo e magico influsso. Ecco che la vostra realtà sembra mutare ancora una volta in positivo e vi regala una fervida pioggia di opportunità e di consensi da parte degli altri. Il rigoroso Saturno però vi consiglia di non essere troppo morbidi e di lasciare che la vostra posizione non muti apparentemente. È infatti al comando delle vostre vicissitudini che vi vuole ferrati e presi da una voglia di controllo delle evoluzioni lavorative e progettuali a cui da tempo lavorate, quindi anche se tutto va meglio ed è più fluido, in amore cercate di fare del vostro meglio per non sciogliervi troppo. Del resto, romantici come siete, a voi basta poco...

Leone

Seppure l'inizio settimana si presenta un po' ostico, sarà il week end a rendervi felici. Le difficoltà iniziali sono costituite dalla congiunzione in Acquario, vostro opposto zodiacale, tra Venere e Saturno, per cui potreste manifestare la tendenza ad essere molto razionali in amore e a rendervi conto dei difetti del partner a volte in maniera un po' impietosa. Tutt'altra frequenza avrà il novilunio del fine settimana che sembra invece darvi una serie di aiuti in termini emotivi, esprimerete infatti amorevolezza ed un dolce potere avvolgente su chi amate, quindi non siate troppo severi nella prima fase poiché nella seconda vi sentirete di avere esagerato, ma non per questo non sarete capaci alla fine di rendervi conto che i sentimenti che coltivate sono molto ben solidi e soddisfacenti.

Vergine

Una settimana un po' in sordina e dedita alle quotidianità. Nessun astro si connette direttamente con voi, rimane il solito Nettuno ogni tanto un po' nostalgico a farvi vagare nella rimembranza di qualcosa di più o meno ineffabile, mentre il week end si accenderà di una voglia di rivalsa e di ricerca di conferme quando proprio il vostro astro Mercurio si rivolgerà al Sole chiedendogli un posto illuminato per voi che avete fame di brillare in tanti modi che a volte sentite negati. La situazione affettiva sembra distratta e routinaria, ma piena di tante consapevolezze pratiche che non sempre riuscite a valutare come ciò che veramente ricercate.

Bilancia

Cari Bilancia che amate tanto l'armonia e l'equilibrio, durante questa settimana... scordateveli! Nulla di grave sia chiaro, è un modo leggero di dirvi che i pianeti vi riserveranno un up & down davvero forte in questo passaggio non solo di settimana ma di mese che cambia radicalmente la vostra percezione con le cose. Mentre nuove e vecchie abitudini tornano a posto ecco che un abbandono momentaneo dei pianeti sui vostri gradi vi fa sentire persi e di nuovo in balia di uno stallo che sopportate poco. Molti di voi realizzeranno che le decisioni non prese nel momento in cui sentivate l'istinto di fuggire avranno il sapore del rimpianto, mentre altri si staticizzeranno un po' aspettando un ulteriore segnale. Ecco che nel week end la consapevolezza che la parziale visione delle cose è qualcosa che vi fa valutare male persone e situazioni, mentre la voglia di riesplodere con la primavera si farà decisamente evidente, ed alcuni... non vi riconosceranno.

Scorpione

Mai dire mai nella vita, soprattutto questa settimana che in una prima parte vi renderà insofferenti alle decisioni e ai modi di agire di chi avete intorno, forse per poi ritrovarvi a non agire in maniera troppo diversa quando si presenteranno delle condizioni analoghe. È una settimana legata all'introspezione ed alla capacità di agire in maniera lucida non facendosi condizionare da nessun transfert che potrebbe deviare non poco la vostra attenzione verso altre persone. Attenzione sì, ma dispercezione no, siete il segno delle viscere e per voi è impossibile non proiettare su chi amate le vostre aspettative. A volte però bisogna concedere lo spazio giusto agli altri, sopratutto ad un partner che sembra sfuggente e poco presente per adesso.

Sagittario

Il vostro cielo questa settimana è decisamente complesso ed accelerato da un novilunio di fuoco nel fine settimana che vi renderà energici e pieni di scatto, come se si fosse finalmente conclusa una parte della vostra vita ed aveste ricevuto i segnali chiari che ciò che volete sarà possibile in alcuni casi, non alle vostre condizioni in altri. Forse avete un bisogno di mettercela tutta come il vostro astro Giove vi spinge a fare confidando in delle aspettative che seppure ben riposte non saranno forse restituite come un punto fermo. Ciò che desiderate deve tenere conto delle altrui volontà o obiettivi, lasciate quindi al destino la possibilità di farvi scoprire se sarete più forti o meno del solito flusso al quale non volete affatto sottostare, mentre in amore dovrete accettare che lo stare in coppia prevede che si abbracci anche la volontà e l'interesse altrui.

Capricorno

La buona notizia è che l'abbraccio di Venere in congiunzione a Saturno vi farà sentire bene e vi permetterà di trovare un sentimento ormai dimenticato da voi nei confronti sia del partner che di tante cose della vostra vita che vivevate ormai distrattamente. Ora di nuovo sentirete il contatto con il sentimento puro e vi arricchirete di tesori che avevate già ma che avevate smesso di guardare. Il vostro cielo è assolutamente mutevole verso il week end dove il furbo Mercurio purtroppo vi darà ragione su tantissime cose che sospettavate e che vi rendevano un po' diffidenti. Ma è probabile che veniate a sapere cosa di voi non piace a qualcuno, o qualche errore del passato. Siate sereni e non alimentate dinamiche ormai cristallizzate nel tempo, non tutti possono mostrare interesse per ciò che vi riguarda, ma guardate bene, c'è chi vi ama incondizionatamente.

Acquario

È un cielo molto dinamico il vostro, quasi da sembrare indaffarato in faccende che riguardano il pratico ma anche la sfera affettiva e passionale grazie a Marte e Venere che vi hanno resi per settimane i più affascinanti dello zodiaco. A volte immersi a tal punto nelle vostre rocambolesche passioni da sembrare inafferrabili agli altri, inavvicinabili per alcuni, forse non tutti sanno che vivete in un mondo tutto vostro e che difficilmente vi accorgete del circostante. Gli amori a gonfie vele, il lavoro riparte alla grande, mentre ogni giorno ci sarà qualcosa di nuovo da fare di pratico e di oggettivo, mentre nel week end uno splendido ed amicale novilunio vi farà sentire forte l'esigenza di dire esattamente ciò che pensate e di non nascondere verità che per altri potrebbero sembrare scomode, ma vere e lucidamente espresse da voi con la consueta freddezza e distacco. Il vostro cuore intanto è solo per pochi eletti.

Pesci

Questa settimana è bene che decidiate che non c'è motivo di tenere per voi sentimenti ed emozioni che provate, e se pensate che esporvi possa essere a rischio il vostro nume tutelare Giove vi rassicurerà rispetto al fatto che è invece opportuno uscire dal limbo delle incertezze ed aprirsi ai sentimenti che sentite pulsare dentro di voi in maniera inequivocabile. I movimenti planetari metteranno l'accento sulla vista, dato il novilunio in seconda casa ideale, ecco che la vostra realtà si farà bella, ancora più bella e ricercherete la visibilità che dentro di voi desiderate, senza sensi di colpa. Del resto cosa c'è di più bello che sentirsi visti da chi amiamo?!

