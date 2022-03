Palermo, torna il "Festival dei Single": feste e workshop all'insegna dell'ironia

Otto giorni di feste, serate, workshop, speed date. Dal 2 al 9 aprile prossimi, in un locale di Palermo, torna "Il Festival dei Single", l'appuntamento per chi una "dolce metà" fa ancora fatica a trovarla, o magari non vuole nemmeno cercarla.... Lo spirito del Festival, a detta degli organizzatori, è partecipare "per il piacere di stare insieme, di divertirsi, di essere ironici".

Un'edizione completamente nuova, con eventi dedicati alle varie fasce di età, una serata per soli under 30 o speed date dedicati anche alle fasce più giovani e le serate per gli over 30. La novità più attesa dell'edizione 2022 è la serata di gala che apre il Festival nella quale è obbligatorio indossare una mascherina agli occhi e vestire eleganti. Durante la serata il dj suonerà brani classici e lenti che permetteranno di socializzare durante il ballo. Requisito essenziale per partecipare, spiegano gli organizzatori, l'ironia ma "anche l'educazione, il rispetto e l'eleganza nei modi". L'evento è a numero chiuso, a prenotazione obbligatoria e con pagamento anticipato (solo lo speed date). Nel corso della settimana del Festival sono in programma alcuni workshop con una psicologa e sessuologa.

Lo Speed Date è una sorta di appuntamento al buio. Inventato alla fine degli anni ’90 si è rapidamente diffuso in molte parti del mondo. Le iscrizioni saranno in egual numero di uomini e donne nelle varie fasce di età, per esempio 15 uomini e 15 donne per ogni fascia. Arrivati al locale, ad ogni persona viene assegnato un numero. Le donne siederanno ai tavoli (dove troveranno un foglietto ed una penna) e gli uomini, a turno, gireranno (sedendosi) per conoscerle. Il tempo in cui uomo e donna potranno parlare è di tre minuti (da questo il nome "speed").

Alla fine della serata i partecipanti consegnano il foglietto agli organizzatori con i numeri delle persone che sono piaciute (massimo tre). Il giorno successivo alla fine del Festival, gli organizzatori controllano i match, e se riscontrano che due partecipanti (uomo e donna) hanno messo il "mi piace" a vicenda, invieranno un sms ad entrambi con i contatti reciproci. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Promofestival che precisa che saranno rispettati gli obblighi da decreto ministeriale che al momento della festa saranno in vigore.

