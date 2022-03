Intervento alla mano per Gianni Morandi: "Tutto bene, c’è di peggio…"

Intervento chirurgico alla mano ok per Gianni Morandi. Il cantante, costretto a interrompere il tour per affrontare l'operazione, ha annunciato l'esito attraverso le sue pagine social. "Mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio…", ha scritto l'artista bolognese che ha postato una foto, scattata come di consueto dalla moglie Anna, nella quale mostra l'arto che ha subìto l'operazione. Morandi prosegue il lungo percorso di riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra dopo l’infortunio avvenuto a marzo dello scorso anno nella sua abitazione nel Bolognese.

In un incidente domestico, mentre stava bruciando alcune sterpaglie in giardino, il cantautore si era procurato ustioni sul 15% del corpo, alle mani, alle gambe e ad un orecchio, ed è stato ricoverato all’Ospedale Bufalini di Cesena per 27 giorni. Dopo essere stato dimesso, è tornato a casa riprendendo piano piano la vita di tutti i giorni.

Al Festival di Sanremo dello scorso febbraio l'eterno ragazzo ha conquistato il terzo posto finale con il brano "Apri tutte le porte", scritto per lui da Lorenzo Jovanotti con cui ha regalato al pubblico una performance memorabile nella serata delle cover. A settembre del 2021 il cantante è stato in vacanza a Palermo con la moglie Anna.

