Oroscopo della settimana, si apre il nuovo anno zodiacale: ecco cosa cambia per i 12 segni

Buon Equinozio ai dodici che festeggiano quindi l'apertura del nuovo anno zodiacale che con una primavera carica di speranze e di sentimenti pieni di aspettative felici inaugura il suo incedere con un Mercurio ballerino che movimenterà la ruota stellare. Ma anche Venere e Marte che cominciano a chiedere amori più liberi e Nettuno che aspetta un segno di grande compassione... buona Primavera a tutti!

Ariete

Inizia finalmente la primavera, la vostra stagione, la vostra essenza intima che vi garantisce il risveglio del vostro spirito vitale di fuoco e di calda passione, supportati per altro da un Marte che non accenna a lasciarvi soli dalla sua amicale posizione in Acquario. Passione ed amicizie non mancheranno anche se il progressivo disgiungimento da Venere comincia ad annunciare che non sempre le passioni possono generare grandi storie d'amore. Intanto, la sensazione di attesa di qualcosa si trasforma in speranza e quasi come se richiamaste un pensiero magico state coltivando aspettative e progetti ai quali lavorare sarà si fondamentale, ma per quanto razionalmente volete vedere siete convinti che sta per cambiare una volta e per tutte il vento della vostra vita. E le stelle ve ne danno piena conferma!

Toro

Il fatto che Venere, il vostro astro, sia in regime di quadratura dall'Acquario, non significa che non vi aiuti, anzi, ricordate che avete anche Urano nei vostri gradi e che quindi l'energia "acquariana" vi pervade. La lettura delle stelle è che semplicemente potete dire addio alle modalità comode e pacate a cui siete abituati, ma in compenso, in amore e nelle relazioni avrete l'occasione di capire ciò che non va come errore di impostazione da parte vostra e cercare di capire perché la vostra realtà relazionale in generale da tempo subisce una non corrispondenza con la realtà. Il vostro è un segno capace di fare fiorire il deserto se vuole, ed è padrone della natura con una positività implicita, ma, come disse qualcuno "una rosa non può diventare un lillà".

Gemelli

Il cielo è un po' duro con Mercurio nemico ed è proprio questa ostilità che vi rende desiderosi di capire come stanno veramente le cose nel vostro mondo affettivo, i vostri rapporti veri come sono fatti e la vostra esigenza di sognare che limite ha. È un momento in cui vi preparate ad organizzare le idee, a prepararvi a qualche cambiamento che ormai sapete essere inevitabile, ma che avrà dei risvolti positivi. Non fatevi quindi confondere dall'ansia di ridimensionare tutto e di volere sapere cosa vi riserva il futuro. A volte bisogna essere pronti ad affrontare cambiamenti che richiedono dei sacrifici per potere godere di un bene più ampio. Mentre il fine settimana un'amicizia o una conoscenza nuova potrebbero pericolosamente farvi sentire attrazione, non distraetevi troppo e ricordate di portare a termine pratiche che segnano la vostra definitiva uscita da un guazzabuglio organizzativo.

Cancro

Mercurio è in regime di trigono con i vostri gradi, il che favorirà una più efficace comunicazione. È il pianeta del linguaggio e con voi, segni d'acqua che preferite per natura una comunicazione più empatica, è un vero toccasana per aiutarvi a verbalizzare qualcosa di non detto e di affettivo che vi aiuterà moltissimo in termini relazionali. Sarete anche molto divertenti ed ironici. Il fine settimana risulta complesso ed affascinante, infatti proprio Mercurio formerà un "punto di Talete" tra voi e Plutone, il che vi rivelerà verità che anelavate a conoscere e vi darà dei risvolti aggiuntivi ad una serie di dubbi su questioni vari. Ricordate che anche l'affetto più grande riserva i sui difetti al di là dei pregi.

Leone

La prima parte della settimana si preannuncia un po' elettrica e nervosa, probabilmente state facendo i conti con la diversità di importanze che voi ed il partner date alle cose. Forse vorreste più tempo, forse vorreste compartecipazione maggiore rispetto alle fasi di rinascita complicate che state vivendo. Niente paura c'è un magico week end che vi rinfrancherà di tutto, forse fino a giovedì tuonerete un po', ma sarà proprio Mercurio a restituirvi una serie di belle ed efficaci comunicazioni che sembreranno un balsamo per voi, ed iniziano i pianeti ed il Sole stesso a varcare il segno dell'Ariete. Inizia per voi, segni di fuoco, un bellissimo periodo più pieno di intensità e di approvazione, è il vivo di un nuovo anno astrologico che vi attende e che genererà molti più risultati.

Vergine

Mercurio gestirà in maniera molto marcante le vicissitudini della prossima settimana, il vostro cielo infatti sembra solcare nuove dimensioni di coscienza e di auto accettazione, la posizione d'opposizione in Pesci sembra farvi guardare dentro e decidere se è il caso o no di deporre le armi, mentre il senso salvifico nei confronti di alcune persone e rapporti in cui avete investito vi farà molto declinare e cedere le armi della chiusura e della presa di posizione. Immediatamente nel weekend, come se aveste realizzato che vi siete troppo aperti o aveste concesso troppo, vi metterete di nuovo in uno stato di vigilità che vi renderà un po' sospettosi ed impazienti. Sfruttate invece queste altalene sopratutto in amore per capire che non è il caso di accumulare dentro di voi tanti piccoli malesseri per poi generare un dramma , ma che affrontarli uno per uno è molto più salutare. Intanto da lunedì una persona a cui da tempo pensate si potrebbe materializzare e colpire il vostro cuore nel profondo.

Bilancia

Gli astri sono un po' contraddittori con voi questa settimana, Venere vi rimane amica, ma sembra più defilarsi facendovi sentire sì l'amore, ma non come vorreste. Intanto, il cielo cambia un po' per voi, vivrete la settimana con un certo indice di accumulo davvero fortissimo, incamerando qualcosa che ancora non sapete come metabolizzare. Mentre tutto scorre e sembrate non afferrarlo, sempre per il vostro criterio di giustizia che non sopporta i torti e con la nuova opposizione di mercurio sentirete forte la tensione ad esplodere esprimendo il vostro parere contrario ai comportamenti in generale poco puntuali e corretti delle altre persone. L'opposizione di Mercurio servirà proprio ad esprimere il malessere per una serie di situazioni a cui non volete sottostare e in altri casi da cui vi vorrete manifestamente dissociare.

Scorpione

Anche per voi è un cielo un po' contraddittorio, Mercurio è sì amico, empatico e pieno di grandi aspettative nei confronti degli astri. Sembrate avere molta voglia di comunicare e di entrare in contatto con chi vi piace veramente, inseguirete sogni ed aspettative, mentre venere e Marte vi faranno però i dispetti in regime di quadratura dal segno dell'Acquario e forse deluderanno un po' certe aspettative affettive. Ma il vero pericolo è rappresentato dal turbinoso ed impaziente Urano che vi metterà fretta e che renderà elettrica la comunicazione. Uno dei sui significati è quello di essere esplosivo e di creare conseguenze di rotture non sempre facili da gestire, se unite sopratutto all'istinto imperante dello Scorpione. Cercate quindi di non avere fretta di comunicare e di non reagire male se le risposte non saranno quelle che vi aspettate poiché si potrebbe scatenare una certa tensione.

Sagittario

È un bel momento per voi che colpo su colpo state riassestando le vostre relazioni sociali ed affettive. Sembra infatti che la vostra realtà stia finalmente mutando in positivo, facendovi riaffacciare al mondo con la vostra proverbiale disponibilità e positività. Ecco che la vostra realtà muta sempre di più e propone anche nuove e tangibili soluzioni che vi potrebbero interessare a livello carrieristico. Sfruttate bene questi passaggi planetari che non sono eterni ed apritevi nel week end all'amore che sembra promettere davvero tantissimo e farvi stare bene, mentre le vostre menti abbracciano sempre di più una voglia creativa che sembra accendersi e volere esprimere verso la quale le stelle consigliano di aprirvi.

Capricorno

È una settimana all'insegna dell'esternazione. Sembra infatti che Mercurio si connetta al vostro profondo sfruttando bene l'empatia generata da Giove e Nettuno che tramano per mettervi in contatto con la vostra realtà interiore e spirituale. Desiderate essere ascoltati ed accolti dall'interlocutore giusto che vi fornirà l'ascolto che desiderate, mentre nel cielo determina l'esternazione di emozioni e sensi di limite che il vostro animo finalmente è disposto ad ammettere. Non sarà importante con chi o come manifesterete tutto ciò, ma sarà per voi importante raccontarvi, in modo da ascoltare voi stessi il vostro racconto, per poi tornare a sentirvi di nuovo in pieno fermento e non tirarvi indietro sopratutto in questo momento in cui le decisioni da prendere saranno davvero tantissime.

Acquario

Da bravi "uraniani" siete sempre pronti a reagire scatenando fulmini e tempeste qualora e laddove il vostro senso ecumenico di giustizia e rispetto viene leso. Bugie e banalità proprio non li sopportate, ma vi si raccomanda di mantenere la calma visto che basterà il vostro sguardo glaciale a raggelare qualunque tentativo di soverchia. Concentratevi piuttosto sull'amore e sulle passioni che in questo momento vi travolgono come un fiume in piena, manifestando anche nei rapporti sociali simpatia, rispetto e protezione da parte di tutti, anche di persone che conoscete poco. Le stelle forse ci tengono a farvi notare che mentre vi sentite impazienti e con le mani in mano, in realtà state facendo davvero moltissimo e costruite costantemente, peccato che non sempre lo vediate. Intanto si annuncia un weekend meraviglioso, pieno di amore e socialità quando Mercurio deciderà di farvi comunicare qualcosa di bello che si espanderà intorno a voi.

Pesci

L'ultima settimana con Mercurio come ospite si aprirà già da lunedì in maniera molto ma molto intensa, creando eventi, dinamiche, magie, sentimenti, coincidenze e tutto quello che per natura vi fa realizzare che i vostri sogni sono realtà. Il meglio di sé Mercurio lo darà quando si congiungerà al vostro astro Nettuno presente anche lui nei vostri gradi espandendo al massimo la vostra percezione e facendovi riabbracciare un senso che da tempo pensavate di aver perso. La vostra sensibilità unica nello zodiaco ancora una volta non si sarà sbagliata ed avrete le prove di aver realizzato un mondo speciale intorno a voi, in questo periodo così complesso ma pieno di grande magia.

