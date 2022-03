L'oroscopo di oggi, martedì 15 marzo: per il Cancro è la giornata adatta allo shopping

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 15 marzo 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Martedì soleggiato, con la Luna in Leone che vi elargisce forza e coraggio. Vi buttate a corpo morto nei progetti, mentre superate ostacoli con sicurezza. Ottimi gli spunti creativi e l’ambizione che mettete in campo. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi che la Luna vi guarda di traverso, è logico che i doveri quotidiani vi costino fatica e che gli altri invece di darvi una mano vi ostacolino. Dovete fare i conti con una certa inconcludenza, che oltretutto vi rende decisamente tesi e nervosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nella vostra attività, studiate con attenzione la situazione: individuerete le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. La serenità amorosa è a portata di cuore, se saprete valorizzare il sentimento e non darete niente per scontato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se avete intenzione di fare acquisti, magari per la casa o per l’attività, oggi è una giornata decisamente favorevole per lo shopping. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro, da investire nei progetti che vi premono di più.

Leone. 23/7 – 23/8

Nelle attività di routine procedete, più complessa invece la concretizzazione immediata degli obiettivi. Sconsigliati i colpi di testa. Tenete a freno la voglia di spendere e spandere. Controllate il budget familiare. L’amore segna il passo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il lavoro procede spedito, anzi di più: assume un ritmo accelerato. I liberi professionisti fanno passi avanti, hanno la stima di chi conta. Chiarite una questione controversa, realizzate un’idea operando con il naturale discernimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Inviti e sorprese allieteranno il passare delle ore. Vitalità, entusiasmo, comunicativa. Momento ideale per dar sfogo alla voglia di mondanità. Buone chance di realizzare un desiderio, che appagherà sia le ambizioni sia le inclinazioni personali.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete sorretti dalla forza di volontà, nonostante le circostanze vi remino contro. Ragionare con calma produce soltanto buoni risultati. Cercate di evitare le circostanze palesemente conflittuali e di essere generosi con chi vi circonda.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nella carriera, nei sentimenti e in società. Incisività, mordente, forza di persuasione. Se volete assicurarvi appoggi utili, dettate le vostre condizioni: oggi verranno accettate ad occhi chiusi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Strappati con forza alle strane fantasie dei giorni precedenti, diventate i protagonisti attivi della vostra vita. Sfoggiate un piglio vincente. Lavoro di routine. Una buona organizzazione vi permetterà di ovviare a qualsiasi inconveniente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tenetevi alla larga dalle complicazioni! Non vale la pena intestardirsi su questioni di principio. Avete mete importanti, concentratevi in quella direzione. Tendenza a non seguire le solite regole e limitazioni, e a voler uscire ad ogni costo dal tran tran quotidiano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Correggete la tabella di marcia e date seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi, oggi che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi vi ama desidera maggiori dimostrazioni affettive, dategliele pure: siate generosi nel donare carezze.

