Oroscopo della settimana 14-20 marzo, Ariete protagonista della primavera che sta arrivando

Ecco l'ultima settimana di inverno che al ritmo dell'elettrico Urano mette fretta ai dodici di vivere e di avere notizie belle e rassicuranti che gli astri non faranno mancare in un guazzabuglio di eventi che produrranno una nuova realtà... buona settimana a tutti!

Ariete

Manca davvero poco all'inizio della nuova stagione che vi vedrà protagonisti, il cielo è ancora un po' dispettoso e vi propone un'ultima prova ovvero la quadratura della Luna in Cancro che vi farà un po' rompere gli argini emotivi, non sarà necessariamente problematico, ma vi metterà nelle condizioni di affrontare le vostre emozioni ed in molti casi a farle esplodere poiché da troppo tempo sottaciute o obliterate per necessità contingenti, ecco però che già sentite l' energia del più importante evento dell' anno per voi, l'arrivo dell'equinozio...

Toro

La settimana sarà resa caotica da passaggi planetari decisamente non semplici che pongono l'accento sull'urgenza di occuparvi dei vostri sentimenti e della vostra ricerca affettiva e relazionale che sentite a volte caotica e piena di stress, il vostro cielo è decisamente più dinamico e tenderebbe a farvi avere fretta di concretizzare molte cose in sospeso nella vostra vita, mentre sarà un plenilunio Lunare compatibile e pieno di emozioni a regalarvi le morbidezze che da tempo cercavate e che vi riempiranno il cuore nel prossimo fine settimana...

Gemelli

C'è molto caos zodiacale nel vostro segno per adesso poiché gli aspetti da tenere in considerazione sono moltissimi, e convergono molto su di voi accendendo fuochi passioni, ma anche impegni nuovi e grande disponibilità ad incamerare stimoli nuovi, forse avete perso per strada alcune centrature o certezze affettive, ma questo non vi impedirà di cercarne di nuove, come nuovi saranno gli stimoli che vi coinvolgeranno, ma anche se non vi soddisfarranno appieno ci sarà modo di costruire qualcosa di nuovo, non rimanete però delusi se gli stimoli si riveleranno temporanei e senza troppa continuità e se pur essendo in un posto desidererete essere da un altra parte...

Cancro

È una bellissima settimana fatta di tante relazioni e pianeti amici che vi sosterranno e renderanno le vostre parole chiare e luminose come se riflettessero la voglia gioiosa che avete per adesso dentro di voi di esplodere in mille manifestazioni affettive e desideri di pace e serenità con chi amate, protagonisti assoluti grazie alla Luna eccezionale di questo periodo sarà sopratutto in amore che estenderete la vostra voglia di proteggere e progettare per il futuro, è arrivato il momento di celebrare l' inizio di un ciclo veramente appagante, e che vi renda giustizia, questa settimana avrete anche delle belle notizie sul fronte amministrativo della vostra vita e molti ostacoli saprete che si saranno dileguati come neve al Sole...

Leone

Coraggio, anche se i pianeti dell'amore e della passione vi fanno ancora i dispetti ecco che siete ad un punto di svolta e state per attraccare ad un periodo dell' anno che vi caricherà a partire dalla prossima settimana quando sarà scoccato l'equinozio ed il Sole si farà ancora più caldo nel segno amico dell' Ariete, in quest'ultima settimana non sottovalutate le vostre risorse e cercate di fare del vostro meglio per alimentare una sana e coerente resistenza alle mancanze altrui che per adesso vi deludono non poco, puntate sulle vostre risorse e nutrite ancora speranza, stanno arrivando i rinforzi zodiacali!

Vergine

È un periodo un po' di "sospensione" per voi, quel Mercurio in opposizione che invece di aiutarvi vi fa sentire insicuri e precipitosi come se non riusciste a comunicare bene o vi sentiste costretti a comunicare obbligatoriamente che va bene, ma è un momento che prelude ad un grande rinnovo di energia, forse dovrete semplicemente ammettere a voi stessi che a volte gli eventi sono talmente veloci da farvi sentire travolti al punto di non avere il tempo di metabolizzarli come vorreste, anche in amore sarete un po' scostanti ed in preda a delle insicurezze che non saprete spiegare, non fatevi giocare dall' ansia, la fine di marzo ha in serbo per voi delle bellissime sorprese...

Bilancia

È uno strano tiro alla fune quello giocato tra la compagine affettiva e passionale rappresentata da Marte e Venere e la fretta elettrica ed irritante di urano, in amore insomma sarebbe possibile l' idillio, ma nella vostra percezione c'è sempre un' ansia di concludere ed avere certezze che non sempre potrà essere accontentata, probabilmente siete molto amati in questo periodo e ne avete anche avuto le prove, ma che non bastano per molti di voi a generare le conseguenze che vorreste, rischiate così facendo di avvilire o nevrotizzare oltremodo il partner, intanto al lavoro vi fate consapevoli sempre più delle reali condizioni di possibile sviluppo, e delle persone che avete intorno, sia in senso positivo che non...

Scorpione

Le configurazioni planetarie di questa settimana sono elettrizzate letteralmente da Urano Venere e Marte che rendono l' idea della relazione un po' più nervosa e complicata del solito, fretta di amare, e di avere conferme potrebbe sortire l' effetto opposto, mentre la voglia di esternare la vostra emozione diventa incontenibile, quindi si prevede una settimana un po' fuori dalle righe con dei piacevoli eccessi in alcuni casi, con delle uscite poco ortodosse in altre, il consiglio delle stelle è quello di modulare bene le emozioni e di non eccedere mai troppo in positivo o in negativo, anche perchè Mercurio amico vi aiuterà a mettere ordine tra i pensieri e a distrarvi socialmente, dimensione in cui vi si raccomanda di non esternare troppo i vostri fatti personali...

Sagittario

Per adesso siete un po' troppo concentrati a gestire gli altri e a comprendere come porvi per addomesticare le intemperanze delle persone che vi circondano senza riflettere su quanto sia saggio volerle portare a vedere le cose dalla vostra ottica, non è una condizione semplice zodiacalmente parlando, ma è un ultimo stress prima di un equinozio meraviglioso che vi porterà energia vigore e nuove belle notizie, pazientate dunque e datevi alle soddisfazione della passione che non mancherà di certo in questo periodo così complesso e caotico ma che odora già di una nuova fase della vostra vita...

Capricorno

È arrivato il momento di fare delle considerazioni più mirate ed indovinate alla luce della ricca esperienza di eventi che gli astri vi hanno proposto negli ultimi mesi, gli astri e ciò che avete intorno vi propongono di prendere decisioni e credere in una nuova direzione che solo voi potete imprimere, non fatevi atterrire dalla responsabilità del resto è proprio la forza con cui rassicurate tutti, si prepara una primavera intensa con un inizio di Sole in quadratura che vi chiederà ancora una volta una sfida e una presa di posizione che in molti casi cambierà la vostra vita...

Acquario

Nessuno come voi nello zodiaco percepisce il mutare del tempo, degli eventi, del vento , e a volte del destino, nessuno come voi diventa impaziente e dinamico al punto da rendere tutto fluido ed impetuoso intorno a voi, ecco che la fretta del vostro elettrico pianeta guida Urano si incarna letteralmente in voi, facendovi desiderare di esplodere in quel momento culminante che sentite arrivare, e il cui richiamo per voi è tonante come un fulmine che squarcia la notte, tonanti ed imperiosi come sempre otterrete ciò che avete tanto desiderato questa settimana, ma Marte Venere e Saturno hanno anche la volontà di concretizzare un amore che abbia il soffio dell' eterno che ancora non sapete di desiderare, e proprio quando sarete concentrati su una direzione ecco che sarete sorpresi alle spalle dall' amore...

Pesci

Ecco la vostra ultima settimana di stagione, il vostro momento intenso non finisce affatto anzi, data la grande presenza di indici planetari che vi attraversano o convergono su di voi, e quelli che presto si avvicenderanno, il cielo è un grande contenitore di passioni e di tensioni, idee e pulsioni siete ancora i più ricchi dello zodiaco assieme ai vostri vicini zodiacali attraversati da uno stuolo di pianeti che rende la fine dello zodiaco magica come voi ed intensa come non la si vedeva da anni, ecco che la realtà sembra diventare una favola dove tutto è possibile, come vi sta succedendo in amore e in altri aspetti della vostra vita che sembrano davvero stupirvi e magnificarvi...

© Riproduzione riservata