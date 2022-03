L'oroscopo di oggi, venerdì 11 marzo: giornata ideale per il Toro

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 11 marzo.

Ariete. 21/3 – 20/4

In caso d’indecisione, un amico vi aiuterà a fare la mossa giusta. Evitate gli scontri di petto, meglio agire d’astuzia. Fascino e forma non vi mancano davvero. I legami sentimentali si approfondiscono, ma cercate di essere comprensivi e sinceri come sempre.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata ideale per dare una spinta in avanti ai progetti, con un occhio di riguardo per quelli nuovi di zecca che spiccano per originalità. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mettono un po’ sottosopra. Appianate con dolcezza i contrasti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Curerete gli affari mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Se sul lavoro siete audaci, in amore date prova di viltà fuggendo gli impegni e le responsabilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un tocco di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e vi regala qualche entrata extra. Gli amici vi dimostrano quanto tengono a voi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha senso.

Leone. 23/7 – 23/8

Da incentivare la comunicativa e la capacità di interagire. Sfruttate ogni opportunità per allargare il giro di conoscenze e affermarvi in ambienti nuovi. Un rapporto di coppia alle prime battute assume un andamento a fasi alterne. Aspettate per gettare la spugna.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete giù di corda, magari a fronte di tensioni amorose, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia: vi darà ciò di cui avete bisogno. Uno sguardo attento all’impostazione delle spese potrebbe darvi uno spunto per aumentare il bilancio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna vi rema contro, causando malumori in casa. Il vostro rigore va smussato, date spazio al desiderio di movimento e di stare in compagnia. Siate meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono soltanto critiche costruttive.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli influssi positivi della Luna sono una benedizione per il vostro stato d’animo, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all’allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito per recuperare certe storie un po’ traballanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potreste avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni, che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso piuttosto difficili. Dovete fare un passo indietro, e rivedere con più apertura e flessibilità le relazioni con le persone vicine.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna all’opposizione. Un passaggio veloce, prendetelo come una sorta di monito, per ricordarvi che in amore non va mai dato niente per scontato. Nell’attività date il meglio. Non vi lasciate fuorviare dall’umore e procedete spediti per la vostra strada.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data nel mirino odierno. Datevi subito da fare per risolverlo definitivamente. La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto oggi dovrà scendere a patti e adeguarsi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potrà essere un venerdì sereno, poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra gli impegni e le responsabilità, e l’irresistibile voglia di evasione. Non siate titubanti: fate sbocciare il coraggio di fare i passi necessari per avviarvi verso la felicità.

