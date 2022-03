L'oroscopo di oggi, lunedì 7 marzo: Pesci affidabili e motivati nel lavoro

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 7 marzo 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Clima sereno e soleggiato. Fate tesoro delle cose che vi vengono dette da chi ha a cuore il vostro benessere. Una serata in allegra compagnia. Siete interessati a un cambiamento di lavoro? Guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna armonica a Urano rende la giornata ricca di nuovi spunti. Particolarmente favorevole per l’arte o la ricerca spirituale, se vi interessa. Uno sguardo lucido e disincantato vi consente di vedere chiaro ovunque si focalizzi la vostra attenzione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualcuno vi tiene sotto controllo: evitate gli stratagemmi per risparmiare la fatica, e mostratevi solerti e intraprendenti. Un consiglio da... Giove. Avete voglia di un sogno: sarebbe facile idealizzare il partner, ma la fantasia è divergente dalla realtà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una dolce sensazione di appagamento, di entusiasmo, che date e ricevete dagli altri, concorre ad accrescere la sicurezza e a dare il meglio di voi. Con la Luna che invia raggi benevoli al vostro segno, avrete il desiderio di fare qualcosa per gli altri.

Leone. 23/7 – 23/8

Delusi dal comportamento ambiguo di una persona che credevate amica, oggi faticate a trovare il passo giusto. Ritardi nelle comunicazioni. Andando oltre l’orgoglio e al vostro angusto orizzonte, riuscirete ad appianare ogni controversia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Gioie nel cuore e nella professione, condite da un pizzico di fortuna. Non arrivate a sera senza aver fatto programmi dettagliati per la settimana. Contro il sentimento, nulla può la ragione. Cedete all’amore fino in fondo pur nella sua complessità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un lunedì lievemente inferiore alle aspettative, ma tranquillo. Dando valore alle piccole cose, potrete godervi l’armonia familiare e il calore degli affetti. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Come di consueto, la Luna nel Toro mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie, sospetti e tensioni mai sopiti. Meglio fare piazza pulita! Il cielo invita a godervi ciò che tenete strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni proibiti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mettete al primo posto la concretezza, evitando di smarrirvi nella voglia di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputate importante. L’instabilità sentimentale vi rende malinconici? Analizzate ciò che accade dentro e fuori di voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice la Luna, per voi è un momento straordinario! Tutto va a gonfie vele, con la dovuta energia assolvete gli impegni senza fatica. Questioni domestiche, carriera e investimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Affrontare le diatribe familiari con calma e riflessione vi consentirà di avere una visione obiettiva, che porterà infine alla soluzione migliore. Fate una revisione. Qualcosa non funziona: siete troppo convinti di essere dalla parte della ragione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ottimo lunedì, grazie alla Luna che vi rende seri, affidabili e motivati nel lavoro. Un antidoto contro la distrazione e la superficialità. Vivete l’amore in piena libertà. Ogni incontro, anche se fugace, è sempre una bella occasione di crescita.

