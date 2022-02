L'oroscopo di oggi, martedì primo marzo: la creatività della Bilancia

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì primo marzo 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Congiunta a Saturno, la Luna nel segno amico dell’Acquario promuove un atteggiamento costruttivo, da mettere al servizio di un progetto di gruppo. Molte occasioni concrete da cogliere sul fronte professionale. Privilegiate le iniziative a lunga scadenza.

Toro. 21/4 – 20/5

Pochi gli svaghi, ma grande concentrazione nell’attività, che vi ripaga con belle soddisfazioni. Da frenare la competizione, in team rendete molto di più. Non vi perdete in chiacchiere e lottate con passione per i vostri obiettivi. Aprite porte nuove e poco prevedibili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tutto scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici propositi di ampio respiro. Giornata perfetta per organizzare una serata da spendere dove e con chi volete. Ottima per il gioco di squadra.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le priorità lavorative richiedono massimo impegno. Trovate geniali vi consentono di mettervi in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La vostra vita ne trarrà giovamento.

Leone. 23/7 – 23/8

L’orgoglio è un punto debole, non una prova di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni. Restate in contatto con i vostri stati d’animo, sarete in questo modo più autentici e troverete molta solidarietà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lavori, incassi e gratificazioni sono a portata di mano. Impostate tranquillamente adesso programmi che durano nel tempo, senza farvi prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po’ a soqquadro la vostra organizzazione. Noie che durano poco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sostenuta dalla vostra fantasia e da un’energia forte, la creatività va al massimo permettendovi di esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine. Verranno momenti migliori. Cos’è questa frenesia? Forse il tentativo di mettere ordine in varie faccende. Affrontate una cosa alla volta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vitalità e forza fisica vi daranno l’energia per uscire, fare nuovi progetti, rispondere adeguatamente ai tanti stimoli offerti dalle vostre amicizie. L’amore è sensuale, i colpi di fulmine fanno centro quando meno ve l’aspettate. State in campana!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno: fatelo senza fanfare né vanterie. Coltivate gli spazi extralavorativi per rilassarvi, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il rendimento in termini pratici lascia un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni. Tante le occasioni di confronto e tante le discussioni promosse dall’irrequietezza e dalle novità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il settore familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia fanno grandi sogni e molti si realizzano nei modi e nei tempi sperati. Una storia fatta di mistero vi attrae? Avete il solletico nelle vene, ma non esagerate nello svelare le emozioni.

