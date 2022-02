Oroscopo settimanale: successi per i Pesci, nuovi amori per l'Acquario

Un'altra settimana piena di rivoluzioni planetari, sembrano più abbracci tra pianeti, quello romantico tra Marte e Venere, quello metodologico razionale tra Mercurio e Saturno, quello luminoso e pieno di positività tra Sole e Giove... E la Luna ?... Si compie nuova in Pesci!

Ariete

Finalmente gli aspetti iniziano a funzionare e a darvi maggiori certezze, mentali sopratutto dato che sarà proprio Mercurio furbo a congiungersi con il pacato e razionale Saturno, in un bel sestile vi daranno entrambi la capacità di osservare gli altri, riaprire i dialoghi capire meglio le ragioni degli altri e relazionarvi in maniera migliore. Avrete anche voi molto da dire, soprattutto perché la pressione del vostro Marte in esaltazione in Capricorno vi obbliga a fare sfogare un'energia che da tempo sentivate trattenuta. Passioni e sport saranno congeniali, coraggio tra un po' sarà la volta di Venere...

Toro

Il trigono con Marte e Venere sicuramente vi ha acceso di passione e di voglia di vivere, ma è sopratutto in questo periodo che congiungendosi a Plutone vi fa affiorare alla mente immagini di un vissuto passionale che desiderate rivivere. Molti di voi cederanno alle pulsioni, altri rinverdiranno l'intesa nella maniera più intima possibile, evitate però di cacciarvi nei guai con le ambiguità di un Plutone che a volte omette o nasconde delle cose che voi nella vostra chiarezza necessitate di avere chiare. Mentre una buona notizia al lavoro si avvicina un affascinante corteggiatore sembra essere pronto all'assalto...

Gemelli

Mentre tutta la settimana Mercurio e Saturno vorranno farvi evolvere a livello lavorativo e pratico, non vi sarà data tregua data l'enorme mole di cose da fare. Il cielo vuole infatti rendervi più coscienti delle esigenze pratiche e mettervi nelle condizioni di fare di tutto perché possiate sviluppare una grande possibilità di affermazione. Mentre il fine settimana è tutto gestito all' insegna di una serie di faccende che segnalano una revisione di un qualche rapporto antico, di qualcosa che abbia a che fare con la vostra realtà sentimentale e che vi obbliga a rivedere le vostre posizioni...

Cancro

È una bellissima settimana di accensione e di partenza su tutto. La Luna, il vostro nume tutelare, sembra darvi veramente da fare per aprire nuovi orizzonti e darvi tutta la carica necessaria per desiderare altro, fare altro, vivere in maniera diversa, mentre tutti i pianeti in opposizione dal Capricorno che ancora vi osteggiano giungono alla massima potenza di questa configurazione prima di scemare e lasciarvi vivere un' altra parte della vostra vita, ma saranno utilissimi a darvi l'assoluta chiarezza e visione delle cose, su tutto ciò che non va, su tutto ciò su cui avevate chiuso gli occhi, su tutto ciò che la vostra verità sembra volere privilegiare. È arrivato il momento di essere presenti e prendere delle decisioni drastiche...

Leone

È arrivato il tempo di uno scontro tra i vostri desideri ed i vostri entusiastici sogni questa settimana fomentati dalla congiunzione Sole Urano, ma l'opposizione con Saturno e Mercurio vi farà atterrare di logica e di analisi con persone con cui i vostri argomenti potrebbero sembrare pretenziosi e a volte un po' fuori portata. Non farà eccezione neanche il partner che sembra decisamente andare verso direzioni più concrete, mentre Marte e venere non sembrano esservi di nessun aiuto. Forse dovrete andare avanti da voi stessi per voi stessi, comprendendo che il Sole è dentro di voi e che non avete bisogno dell'approvazione di nessuno per sentirvi felici in questo momento...

Vergine

È una settimana piena di ispirazione e carica di aspettative, sentite dentro di voi fortissimo il bisogno di condivisione e di sposare il vostro essere a qualcosa che vi faccia sentire parte di un organico, sia affettivo che lavorativo. Probabilmente vi solletica una passione nuova, che echeggia qualcosa di antico nel vostro animo, come se aveste ritrovato quel feeling che da tempo non sentivate, non lamentatevi se però questa meravigliosa disposizione d'animo si dovrà ridimensionare con il tempo o semplicemente con uno scontro con la realtà. È arrivato il momento di uscire da uno schema e di non sottostare a tutto ciò che vi rende sicuri ma prigionieri, andate ad inseguire ciò che vi rende felici e vi fa veramente stare bene...

Bilancia

È una configurazione veramente molto preziosa e potente quella che riguarda Venere Marte e Plutone. Il viscerale pianeta delle ombre affonderà dentro le vostre viscere sentimentali e vi obbligherà a rendervi conto di ciò che non volevate dirvi. Il vostro cielo vi raccomanda di non cercare l'errore né nel partner né nella situazione, ma dentro di voi tentando di capire perché vi trovate sempre in una situazione di semiprigionia affettiva che non vi rende felici e che forse non vi basta e non vi è mai bastata. Probabilmente dovrete cogliere un significato in più e lasciare che gli eventi decidano e vengano letti per quello che sono, proprio voi che siete il segno della coppia, imparerete sotto questo transito che è amore solo finché è tale, e che imparare a lasciarsi serenamente ha lo stesso valore di un percorso affettivo ben condotto e che vi ha dato tanto. Non abbiate paura, ed affrontate la vostra voglia di cambiamento in amore...

Scorpione

È una settimana che metterà anche voi a dura prova e che renderà le verità affettive il campo d'analisi principale. Proprio voi che siete governati da Plutone che abbraccerà Venere e Marte avrete la chiara percezione di ciò che non va e come districarvi nella matassa, ma vi coglierà un lato ironico che solo voi sapete creare ed affronterete il tutto in maniera molto più leggera di altri segni zodiacali. Il vostro ambito è decisamente influenzato da una ricerca di tutto ciò che non avete più e non per nostalgia ma per cercare di capire come non perderlo più. Sarete più saggi, più ironici e più passionali che mai...

Sagittario

Ecco che le stelle vi rendono questo periodo decisamente vantaggioso e pieno di possibilità tanto da rendervi i migliori dello zodiaco sotto la congiunzione Sole Giove. Ecco che la vostra realtà sembra solarizzarsi e ricevere sostegni che moltiplicano letteralmente la vostra energia. Avrete voglia di essere generosi, di amare e proteggere chi avete accanto, di fare fronte a situazioni davvero complesse e di cercare di fare del vostro meglio per stimolare il partner che vi gratificherà per la presenza e l'aiuto. Ottimo anche tra gli amici dovere ritrovate i legami, mentre al lavoro sfide nuove potrebbero portarvi a nuove realtà...

Capricorno

Mentre Mercurio mette in pantofole l'austero Saturno e lo rilassa, vi sentirete di colpo più leggeri e con meno pensieri ad agitare il vostro animo, una stupenda e rara congiunzione Marte Venere Plutone nei vostri gradi sarà un tripudio d'amore, passione e creatività. Ottimo periodo per creare qualcosa di nuovo e veramente significativo per le vostre vite, mentre la faccenda che siete un po' orsi e poco comunicativi potrebbe finire sfruttando una Luna più empatica che vi permetterebbe di avere un approccio ai dialoghi con le persone che amate più profondo e vero, e condita da una maggiore capacità empatica. Il vostro cielo vi sta facendo assaporare una nuova dimensione affettiva che farà da nave scuola...

Acquario

Il Sole ha lasciato i vostri gradi e forse vi sentirete un po' stanchi e meno brillanti, invece è proprio la lucidità che si genera nei vostri gradi che scaturisce da Mercurio congiunto a Saturno che sembra lasciare lo spazio che serviva a rimettere in ordine progetti e programmi e finalmente facendo in modo che i vostri progetti passo dopo passo giungano finalmente a compimento. Ma non è finita, Marte e Venere, gli amanti dello zodiaco, entrano per celebrare amore e passione nel vostro segno zodiacale, quindi cari Acquario refrattari ai legami preparatevi a vivere amori e passioni nuove e a regalarvi il giusto spazio per i sentimenti nel vostro cielo...

Pesci

La Luna si compirà nuova proprio nel vostro segno zodiacale e come se non bastasse Giove ed il Sole brilleranno di una congiunzione che emanerà luce e spanderà ovunque un positivismo senza precedenti, una continua sorpresa questa settimana che sembra non lasciare spazio a nulla di vecchio, anzi aprirà le porte a tutto ciò che vi può rendere felici e a farvi stare bene. Si prevedono ottime occasioni per l'amore come per tutto ciò che ha a che fare con il pratico, traguardi e successi potrebbero essere incoronati da Giove e questa luminosissima congiunzione mentre la Luna penserà a rendervi più ricettivi che mai...

