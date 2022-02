22.02.2022, la data di oggi è palindroma: ecco perché e il suo significato

22.02.2022. È la data di oggi: il 22 febbraio 2022 ed è una data palindroma, vuol dire che, letta in entrambi i sensi è identica. Gli inglesi l'hanno già ribattezzata Two's day, "il giorno del 2", sì perché oltre ad essere palindroma la data di oggi è caratterizzata anche dal fatto di avere una costante ripetizione del numero 2 al suo interno.

Negli ultimi vent'anni questa casualità si è ripetuta altre quattro volte: il 10.02.2001, il 21.02.2012, il 02.02.2020 e il 12.02.2021. Nel corso di questo primo secolo del terzo millennio accadrà altre 31 volte (basta fare un po' di conti calendario alla mano per individuare gli altri giorni), poi bisognerà aspettare il quarto millennio, esattamente il 10-03-3001.

Cosa significa palindromo

Il palindromo è una sequenza di lettere, sillabe o numeri (come nel caso della data di oggi) che può essere letta anche in senso contrario risultando identica a quella iniziale. Al principio della lettura retrograda sono legati diffusi simbolismi antichi e moderni.

È una forma di simbolismo conosciuta sin dall’antichità ed è legata alla memoria. La prima codificazione del palindromo è attribuita al poeta ellenistico Sotade.

I primi palindromi letterali furono trascritti nel medioevo: si tratta di frasi come In girum imus nocte et consumimur ignio Roma subito motibus amor, a cui spesso venivano attribuite connotazioni mistiche o ascendenze diaboliche. Più antica la credenza che il palindromo (o più esattamente il bifronte) amor fosse il nome segreto di Roma. Già al I secolo d.C. sembra di poter far risalire la prima iscrizione del «quadrato magico» Sator Arepo Tenet Opera Rotas: una frase palindromica, di significato e origine non perfettamente perspicui, che nella sua proiezione bidimensionale consente non due ma quattro letture.

© Riproduzione riservata