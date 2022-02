Oroscopo settimanale: San Valentino magici per il Capricorno, fortuna per l'Acquario

Buon San Valentino ai dodici segni he vivranno l'abbraccio di Marte e Venere in Capricorno in altrettante romantiche maniere, la Luna si compirà piena nel segno del Sole, uno splendido Leone che donerà a tutti la chiarezza sentimentale, mentre Mercurio furbo si rifugia nel geniale Acquario e le energie solari nel week end si trasferiscono in Pesci... Buona settimana a tutti!

Ariete

Una settimana in cui è prevista una grande accelerazione, la congiunzione di Marte e Venere vi farà gioco ed accenderà passioni e fuochi che vi ricorderanno quanto grandi ed intensi sapete essere in amore, ma non per questo l'intero planetario non vi chiederà di fare i conti con esigenze davvero complesse che esigeranno impegni decisamente molto più incisivi sulla vostra vita e su quella di chi amate. C'è bisogno di voi con tutta la vostra forza ed il vostro coraggio, anche se vi sentirete un po' ostaggio di determinate incombenze non verrà meno la vostra forza e la vostra presenza risolutiva...

Toro

Seppure Mercurio sarà in quadratura e vi arrecherà non poche difficoltà nell'esprimervi o nel comunicare, materia che del resto non è mai stata il vostro forte, il resto dei pianeti gioca a vostro favore rendendo tutto molto stabile e concreto ed accendendo Venere e Marte che nel vostro caso potrebbero fare scoccare scintille di notevole importanza. Il vostro cielo promette amori e passioni non comuni e voi avvinti dal desiderio di stare bene e trovare una dimensione di comunione con il partner sarete ben lieti di abbandonarvi ai sensi e alla bellezza delle vostre romantiche vicissitudini...

Gemelli

Cambiano molte cose per voi nel cielo astrologico. Ecco che Mercurio, il vostro astro guida, sarà di nuovo amico in uno stupendo e dinamico trigono che accenderà il meglio di voi, da lunedì, mentre il Sole e tutta la sua energia sembrano invece porsi in quadratura diminuendo di molto il tempo e lo spazio che vi serve per muovervi. Preferite allora sortite comunicative di una breve durata ed anche i messaggi e le dichiarazioni affettive si faranno isolate e frammentarie, ma non per questo meno efficaci. Ecco che il vostro “mordi e fuggi” sarà molto più efficace di una qualunque strategia a lunga durata...

Cancro

Il vostro cielo sembra alleggerirsi dall'ostilità di Mercurio che cessa finalmente la sua opposizione più volte riproposta, mentre la congiunzione Venere Marte saprà farvi vedere con chiarezza le passioni e tutto ciò che ruota intorno a loro. Il vostro cielo sembra pronto a spiccare verso passioni forse a volte un po' incoerenti ma che accendono il desiderio ed anche la vostra contraddizione in termini tra essere molto romantici e sentimentali a passare da emotivi e passionali che si abbandonano alla bellezza delle vicissitudini, arriva una novità da lontano...

Leone

Con Mercurio in opposizione da lunedì non vi è dubbio che sarà il momento di affrontare discussioni un po' troppo a lungo rimandate e di vuotare il sacco su alcune cose. Non fatevi sedurre però da modalità troppo aggressive seppure liberatorie, dovrete infatti giocare d'astuzia per non volgere in maniera sfavorevole una discussione che invece potrebbe essere anche liberatoria e vantaggiosa. Intanto, il resto dello zodiaco tende ad alleggerirvi, l'opposizione del Sole finisce di sfiancarvi e di farvi sentire sotto stress e vi libera dal calo energetico finora subito dal suo soggiorno in Acquario. Entra in posizione neutra, per cui ci vorrà ancora un po' per tornare in forma, ma amore e sentimenti non vi difettano affatto...

Vergine

Mercurio vi ha dato ben tre possibilità per aprirvi al dialogo e cercare di chiarire alcuni discorsi con il passato e, o con i vostri referenti lavorativi, sperando che abbiate sfruttato al meglio la possibilità che il pianeta della comunicazione vi ha offerto adesso è il caso di ripiegare verso il privato e di farsi forti dell'affetto e della solidarietà del partner, così da affrontare meglio l' opposizione del Sole che da venerdì vi toglierà un po' di spazio e di energie nel vostro campo di azione. Quindi sospendete ogni tipo di trattativa e cercate di godere al meglio della vostra posizione fino ad adesso guadagnata anche se amereste un clima più disteso e benevolo che invece costruirete con un po' di più tempo e di pazienza...

Bilancia

Mentre Mercurio vi verrà in soccorso restituendovi diplomazia e strategie di comunicazione efficaci e risolutive e qualche buona notizia in arrivo, la bella Venere, il vostro astro, cadrà sedotta dalla virile prepotenza di un Marte che esigerà da voi passione e scontro affettivo che vi porterà comunque ad una chiarimento e ad una risoluzione positiva del vostro rapporto. Il vostro cielo infatti si sta prodigando per darvi gli elementi tali da farvi dimenticare le difficoltà e farvi di nuovo concentrare in amore dove sentite forte l'esigenza di concludere un ciclo che portava con sé incertezze e convincervi che siete pronti ad un'ulteriore evoluzione che vi sarà cara e promette risvolti felici in amore e al lavoro...

Scorpione

Una settimana un po' dubbiosa questa, visto che la quadratura di Mercurio vi farà arrivare indizi di qualcosa che vi definisce nel sociale e che non vi quadra, probabilmente messaggi o qualche avvisagli di mal sopportazione nei vostri confronti che vi potrebbe mettere un po' a disagio. Ma saranno proprio Venere e Marte a farvi sentire l' sigenza di rivedere una serie di comportamenti in cui forse non vi siete resi conto di affrontare le cose in maniera un po' troppo aggressiva, spostando sulla comunicazione una tensione invece intima che ha a che fare con il sentimentale. Il cielo vi rafforza da un punto di vista intimo e vi garantisce una serie di conferme in amore di cui però stavolta dovrete fare tesoro... saranno la vostra forza...

Sagittario

Lune e Mercurio saranno i vostri migliori alleati in questa settimana davvero splendida per voi. Finalmente il vostro bisogno di azione viene appagato e sentirete che il vostro coinvolgimento sarà decisamente più richiesto, mentre un plenilunio di fuoco sarà la vostra arma per sentirvi vincenti e pieni di sensuale carica. Sarà il momento della riscossa mentre tutto sembra chiaro ai vostri occhi, è anche una settimana di presa di coscienza che potrebbe farvi compiere un'evoluzione interiore non indifferente, mentre la vostra realtà sembra tornare in gioco competitiva e piena di coinvolgimento ecco che arriva da lontano una proposta di lavoro che potrebbe mettervi in grande fermento...

Capricorno

Ok: fermi tutti e godetevi il san Valentino più bello del reame! Siete il segno che ospiterà il magico abbraccio tra Marte e venere, gli amanti dello zodiaco che per voi trasformeranno la settimana in una romantica vacanza da tutto e da tutti. Non per questo le sollecitazioni da parte degli altri pianeti finiranno, ma per un po' potrete godervi questo momento di estraniamento che vi porterà benissimo in amore. Più volte le stelle in questi mesi hanno decretato questo Capricorno romantico ed inedito, ammantato da una grande voglia di innamorarsi o di fare funzionare la vostra vita sentimentale al meglio, costruire le basi di un amore che vi accompagnerà per tutta la vita. Molti di voi godranno di questa felicità...

Acquario

Inizia un nuovo ciclo per voi, lunedì un nuovo ospite nei vostri gradi, il furbissimo Mercurio, affamato di relazioni e di risoluzioni, vi porterà fortuna visto che movimenterà il vostro già presente ospite Saturno, e che promette di farsi risolutivo per questioni pratiche ed amministrative. Mentre mercoledì la Luna si compirà piena in Leone, dandovi la corretta visione delle cose, anche quelle che non vi piacciono ma rendendo evidente il tutto, anche l' amore, da cui spesso vi nascondete. Mentre il cielo si trasforma per l'ultima settimana in cui il Sole sarà nei vostri gradi a regalarvi le energie di cui avevate bisogno di cui fare tesoro poiché presto vi si richiederà una sforzo finale per raggiungere un obbiettivo tanto sospirato...

Pesci

Con Giove accanto c'è ben poco da temere per voi che siete sempre attratti dalla piacevolezza dei sentimenti. Magari un po' più di fantasia vi sarà richiesta ma adesso è arrivato il momento di fare in modo che la vostra bellissima dimensione affettiva diventi realtà. L'intimità della vostra storia vorrà venire alla luce, la condizione per cui moltissime delle vostre vicissitudini possa procedere spedita verso il futuro che state costruendo da tempo. Intanto, avvertirete un forte bisogno di compartizzare la vostra vita privata e di gestire ogni vostra storia in maniera più intima e privata, mentre tramonta la socialità per un po' e si accendono i meravigliosi imprevisti di Giove ed Urano che determina inconsciamente dei piccoli "accidenti di fortuna" che in cuor vostro desideravate per darvi la spinta giusta per cambiare qualcosa.

© Riproduzione riservata